不踩雷好吃好拍 墾丁恆春網美餐館網美民宿旅

【撰文/Aries Huang】

墾丁擁有無敵自然美景，好玩有趣之外，IG網美餐廳、民宿更不能錯過，位於恆春古城南門附近，「麋谷Migu Village」的飯糰厚實有嚼勁，「Holi Ho荷里鶴」的義式餃子令人驚艷，再入住夢幻島的「沉靛旅宿La Casa Indaco」拍不停，這假期太美好。

在70年的老穀倉裡用餐

以米食x咖啡餐廳的「麋谷Migu Village」，完全征服挑剔的嘴，讓人回味不已，更獲得國際旅遊網站Big 7 Travel評選為台灣25家最好的咖啡店，第15名的肯定，同時也是恆春鎮上必須預約訂位等候，超夯的人氣網美小餐館。 店外招牌有工業風。 攝影/Ray 外觀新氣象「Blues藍色隧道」彩繪。 攝影/Ray

「麋谷Migu Village」老闆是30歲的李奕旻Henry，土生土長的恆春人，喜歡老件的他，徵得鄰居阿嬤的同意，將具有近70年歷史的「雙復興碾米廠」改造，賦予廢棄老穀倉新生命，與擅長料理的媽媽聯手，於2016年「麋谷Migu Village」咖啡館如願開張，「麋」是鹿、米兩字巧妙結合，鹿代表墾丁的梅花鹿，米意指這間碾米廠，「谷」字是日本稻穀的簡稱。Henry保留完整木作碾米機，店內陳設僅以色彩繽紛的壁畫裝飾，找來「荔枝王國」藝術創作者彩繪梅花鹿、龍水米、鯨魚等具墾丁的特色元素。去年底，外觀由知名藝術家「Blues藍色隧道」，將墾丁的大尖山、關山夕陽、特產洋蔥意象點綴上色，每一隅拍來都很有文青風，這裡更是貼心的寵物友善咖啡廳。 保留具歷史的機具。 攝影/Ray 年輕的民宿主人李奕旻Henry。 攝影/Ray 彩繪牆成為吸睛焦點。 攝影/Ray

圍繞著碾米機旁用餐，欣賞歲月足跡非常有意思，「麋谷Migu Village」提供中、晚餐與下午茶，堅持採用當日恆春新鮮食材，每日現作餐飲，結合媽媽的手藝，Henry的創意發想，主打以飯糰米食套餐為主。特選恆春龍水米，有塩味純白米、香煎培根白米口味的飯糰，以知名的滿州黑豆製成的明太子沙拉黑豆飯糰，鮪魚香鬆烤飯糰炙燒香氣十足，新口味的涼拌海鮮山葵沙拉香鬆烤飯糰，充滿濃濃米香、海苔香，吃一口飽滿Ｑ彈，改感受厚實的手作溫度。 培根玉子厚奶義大利麵醬料濃稠。 攝影/Ray 鹽味海苔白米飯糰與香煎培根白米飯糰特餐。 攝影/Ray

再搭配媽媽的私房家常菜，私房醬燒五花豬、古城三杯雞、馬鈴薯燉豬肉等，或是帶有異國風味、醬汁濃稠的培根玉子厚奶義大利麵、打拋豬義大麵、綠咖哩燉雞等任選，附贈溏心蛋、小菜、手作奶酪、一杯每日例湯，豐富可口滿滿的飽足感！還有共享小點，脆脆外皮包覆Q彈粉條的酥脆紫菜粉條卷，外酥內嫩的炸雞翅佐酸辣醬，飯後再選一杯現煮熱騰騰的蜂蜜肉桂咖啡拿鐵，或是冰涼的宇治抹茶吧波茶，有QQ的抹茶珍珠粒更增咀嚼口感，道道獨特美味好吃不踩雷。 鮪魚香鬆烤飯糰、明太子沙拉黑豆飯糰特餐。 攝影/Ray

Henry表示很高興在恆春半島這塊豐沃土地上盡情揮灑對於料理的樂趣，今年更預計開第3家餐館「虎炊稻 Höo Triptown」，同樣也是老房子改建，主打台式辦桌精神及多元的亞洲料理，想要再度發揚在地食材與各國食物的創意融合，敬請期待相約夏天見！Fb. 麋谷 Migu village

發揚台式水餃文化 搖身變成義式料理

讓人重新愛上恆春，Henry與朋友合夥開的「Holi Ho荷里鶴」餐酒館，再度將他夢想實現。去年7月份才開張，迅速擄獲網美族的目光，首先吸睛的珊瑚色系磚外牆，由鬼才創作者「Blues藍色隧道」創作大型明信片壁畫，彩繪黃昏時分的墾丁，看著遠方船帆石，粉紅色跑車，畫面唯美，現成為最夯的IG熱門打卡景點。 外牆由「Blues藍色隧道」創作壁畫，成為最夯IG打卡景點。 攝影/Ray

取名「Holi Ho荷里鶴」，「Holi」是印度語顏色意思，也是印度重要的節日「灑紅節」，Henry說到墾丁就像到國外渡假，於是將「好萊塢、荷里活」這些中文音譯帶入，又與台語「呼你好」問候語相近；「荷里鶴」，因為恆春是候鳥棲息地，希望這裡成為讓旅人於旅途中休息的中繼站。店內繽紛的彩繪壁畫全來自「Blues藍色隧道」巧手，又以大量的「鳥」和「鶴」作為佈置，充滿南洋熱帶風情，加上傳統燈籠及二樓的山水壁畫妝點，新潮中又帶有傳統復古氛圍。 店內充滿南洋熱帶風情。 攝影/Ray 以大量的鳥和鶴作為佈置。 攝影/Ray

外在很網美風，但餐酒卻不馬虎，如同「麋谷Migu Village」一樣讓味蕾超驚艷，主要供應義式餃子、義大利麵、主食、炸物及獨家多款調酒飲品。在世界各地的餃子中尋找靈感，將台式水餃搖身一變成義式料理，特別推薦「恆南瓜泥楓糖豬餃」，紅色面皮由恆春盛產的紅龍果製成，內餡台灣豬絞肉融入楓糖漿煎至熟透的蘋果，灑上核果南瓜泥與自製的新鮮酸奶，獨特風味、意猶未盡。「熱帶水果醬佐鮮蝦餃」，奶油煎至焦糖化的小番茄、蒜片鮮蝦餃，鋪上蘆筍與帶皮鳳梨，再沾上芒果柳橙風味騷莎醬，豐富多層次的風味，一吃難忘。 恆南瓜泥楓糖豬餃，獨特風味。 攝影/Ray 熱帶水果醬佐鮮蝦餃，一吃難忘。 攝影/Ray

主食瑯嶠三杯雞肉飯佐薑黃飯及新鮮沙拉提升食慾，炸牡蠣地瓜薯條、泰風香腸搭配招牌調酒「荷里鶴」，伏特加為基底配上葡萄柚、蔓越莓，微酸甜滋味，復刻熱帶的Chill。今晚在「Holi Ho荷里鶴」的味蕾享受與微醺滋味，為旅程更增許多美好深刻回憶。 泰風香腸佐調酒超搭。 攝影/Ray

Holi Ho荷里鶴

Web. www.instagram.com/holiho.bistro/

Fb. Holi Ho 荷里鶴

頂級露台雙人房 享受頂樓天台泡澡樂趣

彷彿置身義大利布拉諾（Burano）的彩虹村，如走進夢幻的歐洲童話小鎮，14棟渡假別墅外牆刷上粉紅、粉澄、粉黃等馬卡龍色調，還有一座夏日時可玩水消暑，同樣由「Blues藍色隧道」彩繪帶來驚喜視覺的戲水池，這裡是知名的墾丁夢幻島，白天與夜晚各有不同的迷人風情，於2019年開幕後立即登上IG熱搜打卡點，因為每一處每一隅怎麼拍都好看。 外觀是代表沈穩的靛藍色。 攝影/Ray

頂級露台雙人房 享受頂樓天台泡澡樂趣

每棟渡假別墅間都是獨立的民宿，其中一棟飾以靛藍色外觀的是「沉靛旅宿La Casa Indaco」，民宿主人Henry說取名「沉靛」，「靛」就是代表沈穩的靛藍色，「沉靛」音同沉澱之意，就是希望每位旅客來這裡能夠沉澱心境、自在放鬆。Henry發揮設計所長，將整體空間以靛藍色為基調，呈現工業風主題，再搭配精心佈置的家具與燈飾，一樓餐廳牆面，「Blues藍色隧道」精心繪製南島海洋風情，也是很適合取景的網美牆。 攝影/Ray

「沉靛旅宿」共有8間客房，房型有標準雙人房，精緻雙人房有陽台，舒適四人房以及頂級露台雙人房。場域寬敞舒適，每間客房都有浴缸，其中帶有野放叢林風情的頂級露台雙人房，將浴缸搬到頂樓大天台，可以一邊沉浸在露天浴缸裡，一邊瞭望無際的藍天和朵朵白雲，享受墾丁艷陽的熱情，夜晚時明月高掛、璀璨無際的星空，打卡美照拍不完。特別選用星級飯店專用，美國紐約經典品牌C.O.Bigelow備品，散發迷人薰衣草薄荷香味。此外，入住一樓的旅客也能帶著毛小孩或喵星人一起來渡假，非常貼心，入住提供免費歐式早餐，住宿可享麋谷Migu village餐廳優惠。 舒適四人房適合親子家庭。 攝影/Ray 寬敞明亮的客房舒適自在。 攝影/Ray 盡情享受頂樓天台泡澡樂趣。 攝影/Ray

「沉靛旅宿」鄰近台26線公路，接軌恆春半島，鄰近海生館、車城、關山夕照、墾丁國家公園等景點，Henry歡迎每位旅客來此共享度假風情的愉悅，一起編織美好的旅行記憶。 夜晚的夢幻島也很迷人。 攝影/Ray

沉靛旅宿La Casa Indaco

Web. www.indacoinn.com

Fb. 沉靛旅宿 La Casa Indaco – 墾丁夢幻島 度假別墅