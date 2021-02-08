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開運新春好食光 養生年菜健康無負擔

聯合新聞網 / Ciao潮旅
白玉蒸大蝦擺盤立體喜氣。 攝影/ CCC
白玉蒸大蝦擺盤立體喜氣。 攝影/ CCC

【撰文/Katzchen】

隨著時光遞嬗，2月份農曆春節的氣氛漸濃，各家紛紛推出年菜料理。選擇澎湃饕宴的料理，也別忘了均衡飲食，秉持著張學良百歲長壽的養生哲學，北投少帥禪園推出注重健康的開運年菜，將季節的滋味轉化為桌上佳餚，今年就與家人在這裡共度幸福無負擔的圍爐時刻吧。

在百年古蹟中過年，更顯吉祥好兆頭。Model/張庭瑚。 攝影/ CCC
在百年古蹟中過年，更顯吉祥好兆頭。Model/張庭瑚。 攝影/ CCC

「冬天正是身體最需要儲存養分的時刻。」老闆Henry強調，進補並非要吃油膩的大魚大肉，而是嚴選新鮮優良的當季食材，無需過多添加物及調味，以多種蔬果堆疊出豐富滋味，成就一道道健康無負擔的料理。

個人套餐讓小家庭也能輕鬆在年節歡聚。北投少帥禪園老闆Henry(左)、藝人張庭瑚(右)。 攝影/CCC
個人套餐讓小家庭也能輕鬆在年節歡聚。北投少帥禪園老闆Henry(左)、藝人張庭瑚(右)。 攝影/CCC

北投少帥禪園以張學良的長壽養生餐飲哲學為架構，依季節替換菜單，農曆春節推出開運年菜，規劃個人套餐共十道菜色，樣樣精美可口，茹素者及孩子們也有專屬套餐，優雅品味美饌佳餚，沒有熱量陷阱，不必擔心年假結束後體脂肪過高或身材走樣，最適合全家大小與長輩團圓過年。

素食套餐讓茹素者也能安心享用。 攝影/ CCC
素食套餐讓茹素者也能安心享用。 攝影/ CCC

用真誠款待的心 孕育每一口佳餚

開運年菜緊扣張學良百歲養生的飲食哲學。 攝影/ CCC
開運年菜緊扣張學良百歲養生的飲食哲學。 攝影/ CCC

以豐沛海味率先登場，和風冰捲清新爽口，磯煮南非鮑更是整顆上桌，展現豪邁氣勢，搭配滷製鮑魚時的湯汁作成果凍狀結晶，原汁原味的甘美與彈牙鮑魚融於口中。此時正是烏魚肥美之際，草蝦製成的蝦鬆搭配蔬菜和油條，烏魚子添年味，讓脆、鮮、鬆三味一體，蔬菜補充了水分，平衡又飽口。

招牌幽禁歲月百歲湯以金華火腿與老母雞為湯底，燉煮出自然鹹鮮風味，「堅持不加糖、鹽，萃取食材本身的精華為烹調宗旨。」花膠、竹笙、雞腿、干貝、娃娃菜、花菇⋯⋯Henry細數著湯頭中的材料，年菜套餐的湯底還加了南瓜一味，入口後清爽回甘，更多了南瓜自然香甜及金黃色澤，抿一抿嘴唇，殘留著令人意猶未盡的黏口膠質。「以往湯品都是最後才上桌，考量年節期間氣溫較低，所以調整順序，吃完冷前菜之後可以馬上暖暖身體。」魔鬼藏在細節處，完美體現了少帥禪園餐飲團隊真誠款待的心意。

百變烹調手法 舌尖上饒富意趣

張學良每天必吃的蝦料理，年菜套餐選用肉質肥厚大明蝦，底下墊著白蘿蔔，以清蒸方式釋放白蘿蔔的柔嫩甘美，更飽滿吸附蝦湯精華，每一口都是滿足。黃金鯧則切塊酥炸，鎖住肉汁及清甜，吃出外表酥脆，肉質柔嫩細緻的驚喜口感，連魚鰭魚尾都如同餅乾般爽脆。象徵長壽吉祥的花生豬腳麵線，以醬油炒冰糖上色後滷製，豬腳透嫩入味，展現臺灣豬本身Q彈肉質，尤其是豬皮更是滷到連牙口不好的長輩也能輕易食用，麵線則拌入麻油、蒜酥，耗時費工完成這道年節的必備佳餚，將傳統台式風味完美呈現，勾勒出記憶中的滋味，過年不可或缺的長年菜，更緊扣健康養生主軸，用蛋白勾芡，濃稠順口，清爽低熱量，每一道都是極度考驗主廚的功夫菜。

花生豬腳麵線刻意降低鹹度，讓身體健康無負擔。 攝影/ CCC
花生豬腳麵線刻意降低鹹度，讓身體健康無負擔。 攝影/ CCC

「料理精緻化除了食材及烹調手法，視覺上擺盤、配色，甚至挑選特殊食器，讓用餐更具儀式感，符合當下氛圍。」象徵好彩頭的蘿蔔糕，少帥禪園餐飲團隊更別出心裁，以小碗蒸製後放入造型迷你的籐籃中，小巧可愛，蓋子上也貼有春聯，充滿濃濃年味。

精緻器皿增添用餐氛圍。 攝影/ CCC
精緻器皿增添用餐氛圍。 攝影/ CCC
小六茶鋪年節不休息，可透過窗櫺欣賞滿山綠意。Model/張庭瑚。 攝影/ CCC
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