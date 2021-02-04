新春好運旺旺來 旺來餅傳遞台灣更多的感動

【撰文/Yiyi】

台灣最知名的伴手禮之一，肯定是鳳梨酥；而鳳梨酥的選擇，則肯定首選是微熱山丘。已經走過十一年的微熱山丘，成為台灣人心目中熟悉的鳳梨酥品牌，但微熱山丘始終在尋求傳遞更多的感動。 「新年旺來」禮盒，旺來餅、鳳梨酥、蘋果酥迎接喜氣的紅色牛年。 攝影/周兆志

隨著新春將至，近期微熱山丘推出「新年旺來」禮盒，裝有九個特別款式的旺來餅。打開印有牛年剪紙意象的牛皮紙盒，撕開棉紙包裝，一個精緻小巧的鳳梨花映入眼簾，淡黃色的旺來餅包裹著微熱山丘經典的酸甜鳳梨醬，再配上一杯來自南投松柏嶺的熱烏龍，感受到的是一份暖心、暖身的美好，而這份感動與11年前微熱山丘剛創業之初所欲傳遞給消費者的價值，至今依然真摯不變，享用的是一個旺來餅，但感受到的卻是品牌的核心價值與理念。

回顧2020，對許多人來說可能都是充滿挑戰的一年，對微熱山丘亦不例外。「伴手禮」長期以來是微熱山丘業績的重要一環，航空業、旅遊業因為疫情而重挫，過往觀光客來台的消費，以及台灣人出國購買伴手禮的消費，瞬間可說完全消失，微熱山丘多年來已是台灣最知名的伴手禮選擇，這個打擊對微熱山丘而言確實不小。 旺來餅，鳳梨花瓣內包裹著經典的酸甜鳳梨醬， 微熱山丘的店面設計向來低調簡約，搭配牛年的剪紙意象亦特別喜氣。微熱山丘店內的陳列總讓人深感自然親切。皆具視覺與味覺美感，象徵來年好運旺來。 攝影/周兆志

危機無疑是轉機，適逢2020的變化正好適合沉澱，自從2009年開賣至今，走過第一個十年，2020正是微熱山丘邁向下一個十年的開始，新的願景儼然已在醞釀發酵，如何從伴手禮的角色，轉化成人們日常可輕易接觸的糕餅甜點，甚至是現烤、現出爐、現吃的特色，都可能是微熱山丘未來將帶給人們的新面貌，關於這些想像，不禁令人格外期待，而且可以肯定的是，他們必定不會讓人失望，因為一路走來，對於品質、服務的堅持，是這個品牌之所以能夠深獲人心的經營秘訣。 來自八卦山的土產鳳梨，成為微熱山丘最知名的招牌風梨酥。 攝影/周兆志

除了我們最為熟悉的鳳梨酥之外，沒想到微熱山丘的蘋果酥同樣令人驚豔！這是微熱山丘所推行的全球果實計劃的成果之一，台日團隊共同合作，選擇了來自日本知名蘋果產地——青森縣的紅玉蘋果（KOUGYOKU），香氣濃郁、甜中帶酸，即便經過烘焙，仍保有細緻風味，特別適合加工烘焙。比起鳳梨酥帶有的天然酸度，蘋果酥則更為溫和一些，而比起鳳梨酥所含的細長纖維，蘋果酥則刻意保留大塊果丁，吃起來就像天然軟糖，口感相當Q彈獨特。蘋果酥更延伸有限定產品，冬季是柚香蘋果酥，酥皮上方淋上米白色的法芙娜柚子調溫可可，再綴以檸檬糖霜雪花，完全是絕妙組合，深受年輕族群的青睞，春季則將會推出春季限定版的蘋果酥，令人期待。 微熱山丘的糕餅搭配南投松柏嶺烏龍茶，就是幸福滋味。 攝影/周兆志