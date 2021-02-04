快訊

欣興又燒了！桃園欣興電子龜山廠又大火 消防員搶救中

沈富雄點出3關鍵：趙少康若選總統 2024宣誓就職的會是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣最甜美的藝術品

聯合新聞網 / Ciao潮旅
使用100%台灣頂級鮮果，以草莓、番茄、芭樂、柳橙及鳳梨5種鮮果製作而成。 圖片提供/講果語
使用100%台灣頂級鮮果，以草莓、番茄、芭樂、柳橙及鳳梨5種鮮果製作而成。 圖片提供/講果語

【整輯/AH】

來到異國他鄉，想和外國朋友介紹臺灣時，你的腦海中會浮現什麼事物？很多人心裡的答案是新鮮飽滿的水果，但是，如何將水果保鮮並帶至國外，和友人分享呢？來自台灣的農產品原生品牌「講果語」做到了！「講果語」團隊踏遍臺灣每個角落，嚴選台灣各地頂級鮮果，捨棄任何化學添加，僅以60℃低溫烘焙成果乾，保留了台灣水果鮮美甘甜的口感。

令人訝異的是，「講果語」背後的團隊 「緯思創國際」並非以食品製造起家。創立之初，緯思創以代理海外知名消費性電子產品為主的國際貿易企業。近年來隨著市場的脈動拓展產品領域，為了滿足消費者的需求，從原本的消費電子跨足到生活時尚用品。

選用台灣草莓王國-大湖鄉的草莓製作果乾，因當地氣候溫和多雨，孕育出飽滿多汁、香甜不膩的口感。 圖片提供/講果語
選用台灣草莓王國-大湖鄉的草莓製作果乾，因當地氣候溫和多雨，孕育出飽滿多汁、香甜不膩的口感。 圖片提供/講果語

然而，十多年來的國內外代理品牌經驗，讓緯思創將眼光慢慢拉回臺灣。一直以來將國外好的品牌帶到台灣，是不是應該也把台灣的美好事物推向國外。回歸立足的初心，緯思創想向世界訴說關於這座寶島的故事，訴說這塊蘊藏一切美好的豐饒土地，訴說埋首耕耘的辛勤農民，訴說一個又一個，關於你我的故事。於是，「講果語」便如此誕生了。

講果語使用新鮮高品質水果，並以低溫烘烤，製作過程保留了水份，因此果乾口感濕潤多汁。 圖片提供/講果語
講果語使用新鮮高品質水果，並以低溫烘烤，製作過程保留了水份，因此果乾口感濕潤多汁。 圖片提供/講果語

「講果語」挑選各地優質鮮果做為呈現，並透過農民契作將栽種過程透明化，不僅能從源頭開始控管品質，更能穩定農民收入，達到和諧的雙贏。不添加任何防腐劑、甜味劑和色素，僅利用獨家烘焙技術，掌控時間和溫度的黃金比例，烘出來的果乾趨近天然質樸的色澤，除了保留較高的營養外，還能吃到扎實濕潤的果肉纖維，口感更接近真實水果。

經烘焙的芭樂乾，顏色較暗，但保留了膳食纖維及維生素等營養，讓您安心享用看的見的健康零嘴。 圖片提供/講果語
經烘焙的芭樂乾，顏色較暗，但保留了膳食纖維及維生素等營養，讓您安心享用看的見的健康零嘴。 圖片提供/講果語
講果語果乾採用自然熟成的當季水果製作，不僅礦物質能被濃縮且保留，膳食纖維比例提高，還能促進腸道蠕動。 圖片提供/講果語
講果語果乾採用自然熟成的當季水果製作，不僅礦物質能被濃縮且保留，膳食纖維比例提高，還能促進腸道蠕動。 圖片提供/講果語

除了果乾產品，「講果語」陸續推出台灣在地蜂蜜與以台灣本土栽種的作物開發的機能茶包飲品。想將臺灣的農產品推向世界，勢必是件非常不容易的事。但「講果語」步伐徐徐走得踏實而堅定，因為始終相信，臺灣這塊土地孕育出來的農產品都是「最甜美的藝術品」。

從蜂巢取出的蜂蜜放置7-10天熟成，且使用脫水技術將含水量降至22%以下，除可延長保存，更讓蜂蜜口感濃郁穩定。 圖片提供/講果語
從蜂巢取出的蜂蜜放置7-10天熟成，且使用脫水技術將含水量降至22%以下，除可延長保存，更讓蜂蜜口感濃郁穩定。 圖片提供/講果語

相關新聞

不用出國 也能吃到享譽新加坡 米其林一星中餐廳

國外旅遊最想念的滋味，幸好在台灣也吃得到，來自新加坡、連續四年榮獲米其林一星推薦的「莆田PUTIEN」中菜，是王品集團首次代理的國外知名品牌，堅持選用新鮮自然食材，保留烹飪精髓的莆田菜，吃一口就驚豔，連連讚嘆，現不用出國，也能享有這地道味。

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

虎尾走春吃憨吉 呷虎甜甜過好年

新春假期出遊，雲林虎尾這個充滿魅力的小鎮，好看好吃又有趣。跟著「虎珍堂」老闆夫婦林進誠和李淑屏，在地人推薦Chill 玩法，先去追火車，看全台唯一運蔗「五分車」，散策在昔日稱為虎尾第一街的中山路，探尋百年老街的故事，再帶份雲林十大伴手禮回家，心滿意足！

細品職人手作溫度 最美的溫暖祝福

塵囂喧鬧的台中都會裡，一間充滿文青風的老宅，由來自沙鹿知名老店「喜豐香」的二代店「喜豐香1985」所打造。這裡不僅是單純的喜餅店，賦予更多分享，甜蜜故事，送禮心意，茶藝之道，在地藝術創作等，更希望您融入整體空間氛圍，慢慢品嚐，這注入35年來的情感溫度。

台灣最甜美的藝術品

「講果語」團隊踏遍臺灣每個角落，嚴選台灣各地頂級鮮果，捨棄任何化學添加，僅以60℃低溫烘焙成果乾，保留了台灣水果鮮美甘甜的口感。圖片提供/講果語

新春好運旺旺來 旺來餅傳遞台灣更多的感動

台灣最知名的伴手禮之一，肯定是鳳梨酥；而鳳梨酥的選擇，則肯定首選是微熱山丘。已經走過十一年的微熱山丘，成為台灣人心目中熟悉的鳳梨酥品牌，但微熱山丘始終在尋求傳遞更多的感動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。