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來到異國他鄉，想和外國朋友介紹臺灣時，你的腦海中會浮現什麼事物？很多人心裡的答案是新鮮飽滿的水果，但是，如何將水果保鮮並帶至國外，和友人分享呢？來自台灣的農產品原生品牌「講果語」做到了！「講果語」團隊踏遍臺灣每個角落，嚴選台灣各地頂級鮮果，捨棄任何化學添加，僅以60℃低溫烘焙成果乾，保留了台灣水果鮮美甘甜的口感。

令人訝異的是，「講果語」背後的團隊 「緯思創國際」並非以食品製造起家。創立之初，緯思創以代理海外知名消費性電子產品為主的國際貿易企業。近年來隨著市場的脈動拓展產品領域，為了滿足消費者的需求，從原本的消費電子跨足到生活時尚用品。 選用台灣草莓王國-大湖鄉的草莓製作果乾，因當地氣候溫和多雨，孕育出飽滿多汁、香甜不膩的口感。 圖片提供/講果語

然而，十多年來的國內外代理品牌經驗，讓緯思創將眼光慢慢拉回臺灣。一直以來將國外好的品牌帶到台灣，是不是應該也把台灣的美好事物推向國外。回歸立足的初心，緯思創想向世界訴說關於這座寶島的故事，訴說這塊蘊藏一切美好的豐饒土地，訴說埋首耕耘的辛勤農民，訴說一個又一個，關於你我的故事。於是，「講果語」便如此誕生了。 講果語使用新鮮高品質水果，並以低溫烘烤，製作過程保留了水份，因此果乾口感濕潤多汁。 圖片提供/講果語

「講果語」挑選各地優質鮮果做為呈現，並透過農民契作將栽種過程透明化，不僅能從源頭開始控管品質，更能穩定農民收入，達到和諧的雙贏。不添加任何防腐劑、甜味劑和色素，僅利用獨家烘焙技術，掌控時間和溫度的黃金比例，烘出來的果乾趨近天然質樸的色澤，除了保留較高的營養外，還能吃到扎實濕潤的果肉纖維，口感更接近真實水果。 經烘焙的芭樂乾，顏色較暗，但保留了膳食纖維及維生素等營養，讓您安心享用看的見的健康零嘴。 圖片提供/講果語 講果語果乾採用自然熟成的當季水果製作，不僅礦物質能被濃縮且保留，膳食纖維比例提高，還能促進腸道蠕動。 圖片提供/講果語