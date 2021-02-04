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台灣最甜美的藝術品
【整輯/AH】
來到異國他鄉，想和外國朋友介紹臺灣時，你的腦海中會浮現什麼事物？很多人心裡的答案是新鮮飽滿的水果，但是，如何將水果保鮮並帶至國外，和友人分享呢？來自台灣的農產品原生品牌「講果語」做到了！「講果語」團隊踏遍臺灣每個角落，嚴選台灣各地頂級鮮果，捨棄任何化學添加，僅以60℃低溫烘焙成果乾，保留了台灣水果鮮美甘甜的口感。
令人訝異的是，「講果語」背後的團隊 「緯思創國際」並非以食品製造起家。創立之初，緯思創以代理海外知名消費性電子產品為主的國際貿易企業。近年來隨著市場的脈動拓展產品領域，為了滿足消費者的需求，從原本的消費電子跨足到生活時尚用品。
然而，十多年來的國內外代理品牌經驗，讓緯思創將眼光慢慢拉回臺灣。一直以來將國外好的品牌帶到台灣，是不是應該也把台灣的美好事物推向國外。回歸立足的初心，緯思創想向世界訴說關於這座寶島的故事，訴說這塊蘊藏一切美好的豐饒土地，訴說埋首耕耘的辛勤農民，訴說一個又一個，關於你我的故事。於是，「講果語」便如此誕生了。
「講果語」挑選各地優質鮮果做為呈現，並透過農民契作將栽種過程透明化，不僅能從源頭開始控管品質，更能穩定農民收入，達到和諧的雙贏。不添加任何防腐劑、甜味劑和色素，僅利用獨家烘焙技術，掌控時間和溫度的黃金比例，烘出來的果乾趨近天然質樸的色澤，除了保留較高的營養外，還能吃到扎實濕潤的果肉纖維，口感更接近真實水果。
除了果乾產品，「講果語」陸續推出台灣在地蜂蜜與以台灣本土栽種的作物開發的機能茶包飲品。想將臺灣的農產品推向世界，勢必是件非常不容易的事。但「講果語」步伐徐徐走得踏實而堅定，因為始終相信，臺灣這塊土地孕育出來的農產品都是「最甜美的藝術品」。
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