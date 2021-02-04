細品職人手作溫度 最美的溫暖祝福

【撰文/Aries Huang】

塵囂喧鬧的台中都會裡，一間充滿文青風的老宅，由來自沙鹿知名老店「喜豐香」的二代店「喜豐香1985」所打造。這裡不僅是單純的喜餅店，賦予更多分享，甜蜜故事，送禮心意，茶藝之道，在地藝術創作等，更希望您融入整體空間氛圍，慢慢品嚐，這注入35年來的情感溫度。

紅色鏤空堆疊磚牆，飄著桂花香的庭院，走進「喜豐香1985」，美好心境油然而生。以米白色為基調，將沙鹿創始店象徵海線的貝殼粉融合帶來灰亮色調變化，陽光灑進挑高玻璃房，日式框景、天井引光、香杉木作，60幾年的老宅保留懷舊元素與現代設計並存，這是二代店經營者的構思，黃可欣表示「我們希望塑造家的感覺，一個可以放鬆的地方，除了商品展示，還規劃喜餅試吃區（玻璃房)、小茶室，二樓為展覽空間，還有一方休憩區居高臨下，歡迎下午茶時，隨意找個喜歡的角落細細品賞。」 商品展示區。 圖片提供/喜豐香1985 圖片提供/喜豐香1985 陽光灑進挑高玻璃房。 圖片提供/喜豐香1985 細品下午茶套餐，專屬自己的時光。 攝影/劉曉天

年年有餘 魏少君聯名禮盒 響應公益捐贈

能夠參與賓客人生的喜事過程，備感榮幸，所以試吃喜餅堅不收費，「喜豐香1985」更要將記憶中熟悉的味道發揚，並融入二代店主人赴日學習和菓子的技藝，彰顯糕點師傅傳遞的手作溫暖，要讓更多年輕人與外國人認識台灣獨特的風味。 將糕點設計走向精緻小巧份量。 攝影/劉曉天

除了保留「喜豐香」傳統的一斤漢餅，並將糕點設計走向精緻小巧份量，加入水果、巧克力、咖哩等食材。取名有意思，像是「桂圓人團圓」做成肚臍樣，表示多子多孫的涵義，「核你在一起」內餡有核桃、綠豆沙，「此物最相思」內含紅豆之意，「一起看月亮」印上秋天出沒的豆娘圖案，有中秋節的Fu⋯⋯。禮盒包裝同樣討喜，以雙喜鵲為圖騰，再繫上紅線代表著結緣、分享與圓滿祝福。 傳統一斤漢餅，滿滿古早滋味。 攝影/劉曉天

迎接2021辛丑年，獻上「年年有餘 魏少君聯名禮盒」，特別邀請紙刻藝術家魏少君，致力於關心動物保育、自然棲地保存的生態議題，將動物的花紋、色彩轉換細緻紙雕，透過作品傳達對大自然的敬畏，此次在聯名禮盒的腰封設計，他雕刻出一隻隻栩栩如生的紅色金魚，象徵金玉滿堂、年年有餘，富巧思又有新意，而每盒禮盒將捐贈NT$30響應公益單位，讓送禮別具意義。 「年年有餘 魏少君聯名禮盒」，腰封設計紙雕紅色金魚。 圖片提供/喜豐香1985

柔和細緻的豆沙基底 味蕾享受深度層次

「年年有餘」限定禮盒，下層盛裝「富貴四方來」年糕，意味團圓的聯結，祈願幸福年年高。老師傅遵循古法慢製工序，日本嚴選糯米粉炊蒸，細心翻攪至紋理光滑細緻，也將香氣鎖在其中，搭配核桃、高粱酒釀桂圓，一口咬下感受Q彈爽脆豐富層次，用料養生、甜而不黏膩。 「富貴四方來」年糕，意味團圓的聯結。 圖片提供/喜豐香1985

上層內容豐富多元，「南棗核桃糕」以棗泥基底拌入手炒核桃，搭配純正麥芽後，長時間手工慢熬，棗泥濃郁綿密、核桃增添酥脆口感。「南瓜子酥」嚴選在地南瓜子、花生，低溫烘烤搭配純正麥芽糖，整體清香淡雅、紮實飽滿，品嘗後餘香留口。漢餅少見口味「金桔來報喜」，金桔檸檬豆沙搭配橘子皮，吃得到果肉層次感，滿溢果香濃郁、清爽酸甜。品牌特色款，「旺你來成全」，將傳統冬瓜鳳梨餡搭配椰果，口感獨特，淋上65%苦甜巧克力中和冬瓜餡偏甜滋味，大人小孩都喜歡。精選「蜜香金萱紅茶」，淘氣小農堅持以自然農法栽種，不添加農藥、化學肥料，久泡不澀、甘甜順口，茶韻中感受淡淡茶香的溫潤。 上層盛裝南棗核桃糕、南瓜子酥、金桔來報喜、旺你來成全以及蜜香金萱紅茶。 圖片提供/喜豐香1985

這份精緻新年賀禮，送給最在乎的人，感受送禮者的重視和用心，以及「喜豐香1985」盛載滿滿愛與幸福的味道。

喜豐香1985

Web.www.sfs1985.com.tw

Fb. 喜豐香1985 手工喜餅/中式禮盒