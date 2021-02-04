快訊

欣興又燒了！桃園欣興電子龜山廠又大火 消防員搶救中

沈富雄點出3關鍵：趙少康若選總統 2024宣誓就職的會是他

聽新聞
test
0:00 / 0:00

細品職人手作溫度 最美的溫暖祝福

聯合新聞網 / Ciao潮旅
圖片提供/喜豐香1985
圖片提供/喜豐香1985

【撰文/Aries Huang】　

塵囂喧鬧的台中都會裡，一間充滿文青風的老宅，由來自沙鹿知名老店「喜豐香」的二代店「喜豐香1985」所打造。這裡不僅是單純的喜餅店，賦予更多分享，甜蜜故事，送禮心意，茶藝之道，在地藝術創作等，更希望您融入整體空間氛圍，慢慢品嚐，這注入35年來的情感溫度。

紅色鏤空堆疊磚牆，飄著桂花香的庭院，走進「喜豐香1985」，美好心境油然而生。以米白色為基調，將沙鹿創始店象徵海線的貝殼粉融合帶來灰亮色調變化，陽光灑進挑高玻璃房，日式框景、天井引光、香杉木作，60幾年的老宅保留懷舊元素與現代設計並存，這是二代店經營者的構思，黃可欣表示「我們希望塑造家的感覺，一個可以放鬆的地方，除了商品展示，還規劃喜餅試吃區（玻璃房)、小茶室，二樓為展覽空間，還有一方休憩區居高臨下，歡迎下午茶時，隨意找個喜歡的角落細細品賞。」

商品展示區。 圖片提供/喜豐香1985
商品展示區。 圖片提供/喜豐香1985
圖片提供/喜豐香1985
圖片提供/喜豐香1985
陽光灑進挑高玻璃房。 圖片提供/喜豐香1985
陽光灑進挑高玻璃房。 圖片提供/喜豐香1985
細品下午茶套餐，專屬自己的時光。 攝影/劉曉天
細品下午茶套餐，專屬自己的時光。 攝影/劉曉天

年年有餘 魏少君聯名禮盒 響應公益捐贈

能夠參與賓客人生的喜事過程，備感榮幸，所以試吃喜餅堅不收費，「喜豐香1985」更要將記憶中熟悉的味道發揚，並融入二代店主人赴日學習和菓子的技藝，彰顯糕點師傅傳遞的手作溫暖，要讓更多年輕人與外國人認識台灣獨特的風味。

將糕點設計走向精緻小巧份量。 攝影/劉曉天
將糕點設計走向精緻小巧份量。 攝影/劉曉天

除了保留「喜豐香」傳統的一斤漢餅，並將糕點設計走向精緻小巧份量，加入水果、巧克力、咖哩等食材。取名有意思，像是「桂圓人團圓」做成肚臍樣，表示多子多孫的涵義，「核你在一起」內餡有核桃、綠豆沙，「此物最相思」內含紅豆之意，「一起看月亮」印上秋天出沒的豆娘圖案，有中秋節的Fu⋯⋯。禮盒包裝同樣討喜，以雙喜鵲為圖騰，再繫上紅線代表著結緣、分享與圓滿祝福。

傳統一斤漢餅，滿滿古早滋味。 攝影/劉曉天
傳統一斤漢餅，滿滿古早滋味。 攝影/劉曉天

迎接2021辛丑年，獻上「年年有餘 魏少君聯名禮盒」，特別邀請紙刻藝術家魏少君，致力於關心動物保育、自然棲地保存的生態議題，將動物的花紋、色彩轉換細緻紙雕，透過作品傳達對大自然的敬畏，此次在聯名禮盒的腰封設計，他雕刻出一隻隻栩栩如生的紅色金魚，象徵金玉滿堂、年年有餘，富巧思又有新意，而每盒禮盒將捐贈NT$30響應公益單位，讓送禮別具意義。

「年年有餘 魏少君聯名禮盒」，腰封設計紙雕紅色金魚。 圖片提供/喜豐香1985
「年年有餘 魏少君聯名禮盒」，腰封設計紙雕紅色金魚。 圖片提供/喜豐香1985

柔和細緻的豆沙基底 味蕾享受深度層次

「年年有餘」限定禮盒，下層盛裝「富貴四方來」年糕，意味團圓的聯結，祈願幸福年年高。老師傅遵循古法慢製工序，日本嚴選糯米粉炊蒸，細心翻攪至紋理光滑細緻，也將香氣鎖在其中，搭配核桃、高粱酒釀桂圓，一口咬下感受Q彈爽脆豐富層次，用料養生、甜而不黏膩。

「富貴四方來」年糕，意味團圓的聯結。 圖片提供/喜豐香1985
「富貴四方來」年糕，意味團圓的聯結。 圖片提供/喜豐香1985

上層內容豐富多元，「南棗核桃糕」以棗泥基底拌入手炒核桃，搭配純正麥芽後，長時間手工慢熬，棗泥濃郁綿密、核桃增添酥脆口感。「南瓜子酥」嚴選在地南瓜子、花生，低溫烘烤搭配純正麥芽糖，整體清香淡雅、紮實飽滿，品嘗後餘香留口。漢餅少見口味「金桔來報喜」，金桔檸檬豆沙搭配橘子皮，吃得到果肉層次感，滿溢果香濃郁、清爽酸甜。品牌特色款，「旺你來成全」，將傳統冬瓜鳳梨餡搭配椰果，口感獨特，淋上65%苦甜巧克力中和冬瓜餡偏甜滋味，大人小孩都喜歡。精選「蜜香金萱紅茶」，淘氣小農堅持以自然農法栽種，不添加農藥、化學肥料，久泡不澀、甘甜順口，茶韻中感受淡淡茶香的溫潤。

上層盛裝南棗核桃糕、南瓜子酥、金桔來報喜、旺你來成全以及蜜香金萱紅茶。 圖片提供/喜豐香1985
上層盛裝南棗核桃糕、南瓜子酥、金桔來報喜、旺你來成全以及蜜香金萱紅茶。 圖片提供/喜豐香1985

這份精緻新年賀禮，送給最在乎的人，感受送禮者的重視和用心，以及「喜豐香1985」盛載滿滿愛與幸福的味道。

喜豐香1985

Web.www.sfs1985.com.tw

Fb. 喜豐香1985 手工喜餅/中式禮盒

相關新聞

不用出國 也能吃到享譽新加坡 米其林一星中餐廳

國外旅遊最想念的滋味，幸好在台灣也吃得到，來自新加坡、連續四年榮獲米其林一星推薦的「莆田PUTIEN」中菜，是王品集團首次代理的國外知名品牌，堅持選用新鮮自然食材，保留烹飪精髓的莆田菜，吃一口就驚豔，連連讚嘆，現不用出國，也能享有這地道味。

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

虎尾走春吃憨吉 呷虎甜甜過好年

新春假期出遊，雲林虎尾這個充滿魅力的小鎮，好看好吃又有趣。跟著「虎珍堂」老闆夫婦林進誠和李淑屏，在地人推薦Chill 玩法，先去追火車，看全台唯一運蔗「五分車」，散策在昔日稱為虎尾第一街的中山路，探尋百年老街的故事，再帶份雲林十大伴手禮回家，心滿意足！

細品職人手作溫度 最美的溫暖祝福

塵囂喧鬧的台中都會裡，一間充滿文青風的老宅，由來自沙鹿知名老店「喜豐香」的二代店「喜豐香1985」所打造。這裡不僅是單純的喜餅店，賦予更多分享，甜蜜故事，送禮心意，茶藝之道，在地藝術創作等，更希望您融入整體空間氛圍，慢慢品嚐，這注入35年來的情感溫度。

台灣最甜美的藝術品

「講果語」團隊踏遍臺灣每個角落，嚴選台灣各地頂級鮮果，捨棄任何化學添加，僅以60℃低溫烘焙成果乾，保留了台灣水果鮮美甘甜的口感。圖片提供/講果語

新春好運旺旺來 旺來餅傳遞台灣更多的感動

台灣最知名的伴手禮之一，肯定是鳳梨酥；而鳳梨酥的選擇，則肯定首選是微熱山丘。已經走過十一年的微熱山丘，成為台灣人心目中熟悉的鳳梨酥品牌，但微熱山丘始終在尋求傳遞更多的感動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。