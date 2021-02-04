虎尾走春吃憨吉 呷虎甜甜過好年

【撰文/Aries Huang】

新春假期出遊，雲林虎尾這個充滿魅力的小鎮，好看好吃又有趣。跟著「虎珍堂」老闆夫婦林進誠和李淑屏，在地人推薦Chill 玩法，先去追火車，看全台唯一運蔗「五分車」，散策在昔日稱為虎尾第一街的中山路，探尋百年老街的故事，再帶份雲林十大伴手禮回家，心滿意足！

此時節的虎尾空氣中瀰漫蔗糖香，這是屬於虎尾特有的甜蜜味道，每年十二月到隔年三月為虎尾糖廠的製糖期，全台唯一載著整車甘蔗的「五分車」，從糖廠鳴笛出發，每天有四個班次穿梭在田間及市區，林進誠歡迎大家把握這期間來追火車，或是到「虎珍堂」的菓寮店，邊吃虎月燒也可以看到五分車經過。 虎珍堂老闆夫婦，林進誠和李淑屏。 攝影/Ray

憨吉濃濃乳酪蛋糕 薯菓禮盒賓主盡歡

菓寮店就位在日據時代最繁華被稱之虎尾第一街的中山路上，前身是擁有70年歷史的老宅正義百貨行，這條百年老街自虎尾鐵橋尾至雲林布袋戲館，景點美食多，還有隱藏版（林進誠不藏私大推美貞肉羹麵），形成一條散步小旅行路線，菓寮店也成為到虎尾打卡的觀光景點，必吃必買「虎珍堂」的精緻地瓜糕點。

新春送禮，名列雲林十大伴手禮的「憨吉濃濃乳酪蛋糕」最受歡迎，融合地瓜與乳酪，不思議的密實口感，入口即化的綿密，散發出龍眼蜂蜜清甜的餘韻，去年更榮獲有食品界米其林之稱，國際美食評鑑ITQI大賞一星榮耀「風味絕佳獎章」（Superior Taste Award），第一顆躍上國際的台灣憨吉。 憨吉濃濃乳酪蛋糕榮獲國際ITQI一星肯定。 攝影/Ray

過年招待親友、追劇打牌，人氣零嘴「虎珍堂」薯菓禮盒，一次滿足三個滋味，用料天然實在，毫無額外添加，更有著極大魔力，不簡單的味道，會越吃越上癮，嘴巴停不了。「非油炸地瓜脆片」，濃濃地瓜香甜味，一包吃得到不同地瓜品種的地瓜脆片，好吃涮嘴不油膩。嚼起來不黏牙的「手工地瓜牛軋糖」，白色牛奶糖衣裹紫、黃、核色的地瓜條與堅果，軟中帶脆、甜中帶鹹，感受濃濃奶香，地瓜及杏仁果的酥脆口感。 吃得到不同地瓜品種的地瓜脆片。 攝影/Ray 手工地瓜牛軋糖軟中帶脆，甜中帶鹹。 圖片提供/虎珍堂