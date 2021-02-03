生活就是有鬆 殿堂級的肉鬆

【撰文/Aries Huang】

一顆小巧圓餅，卻有著極大魔力與魅力。去年3月新成立的「武松殿」，甫一推出即造成轟動，滿滿肉鬆的餡料誠意十足，殿堂級的美味迅速累積鬆粉，成為台灣肉鬆餅首創者，希望傳遞「生活就是有鬆」，大家彼此分享值得體驗更多chill的輕鬆時刻，開啟更多不同的視野。

獻上我們用心製作的肉鬆餅。 攝影/Ray

為什麼是肉鬆？肉鬆通常都是餐桌上的配角，來自高雄的「武松殿」是一個以「肉鬆」為主發展的品牌，希望這個富有台灣歷史記憶之共同味道，可以成為「主角」，台灣肉鬆要讓更多人看到。取名「武松殿」，〝武松〞台語發音「有鬆」，有肉鬆，同時強調生活就是要放輕鬆，〝殿〞期待打造出殿堂級的肉鬆經典品牌，吉祥物是武松與大貓，帶來輕鬆逗趣的正能量。 圖片提供/武松殿

精選五十年老店豬肉鬆 手工製作

台灣第一、創新研發的肉鬆餅完全選用在地食材原料，精選五十年老店的台灣本土豬肉鬆，請老師傅製作，以八層表皮工法，堅持手工層層疊加餅皮，再包覆滿滿的肉鬆餡料，外皮抹上厚厚蛋黃液，烤過之後，細細品嚐可嚐到肉鬆餅紮實口感與鹹甜滋味，吃一口就會愛上。單顆包裝內加入內襯，能方便享用，適合在家聊天追劇吃，下午茶、消夜，隨時隨地、想吃就吃，搭配紅玉紅茶或珍珠奶茶更好吃。 肉鬆餅佐茶良伴，一口接一口。 攝影/Ray

「武松殿」更堅持食品安全嚴格把關，對內的合作夥伴皆是有通過SGS、HACCP檢驗、ISO認證。對於產品責任，在所有的包裝上，印上清楚的公司聯絡方式，免付費電話、地址、官網、粉絲團等；重視客服，顧客可以即時反應任何問題獲得解決，更提供顧客不滿意退貨的服務，「武松殿」願意從自身開始做起，誠心、負責，值得信賴，「做一個讓大家可以放心購買的品牌」。 滿滿餡料肉鬆香，紮實口感，一吃就會愛上。 攝影/Ray

推出體驗活動 帶鬆粉度過輕鬆時光

成立以來，「武松殿」將店面、快閃、電商三者結合密切，從去年4月開始在百貨舉辦多次快閃門市，截至去年底已發出數萬顆肉鬆餅讓顧客免費試吃，除了拉近與顧客的距離之外，更是為了讓所有接觸到「武松殿」的顧客，都可以嚐到真正的美味。且「武松殿」與顧客的關係緊密，「鬆粉」是對粉絲的暱稱，看到越來越多鬆粉，無論是外出踏青、聚會派對還是送禮，都會隨身攜帶肉鬆餅與親朋好友分享。肉鬆餅不僅是滿足了個人味蕾，更成了生活中分享喜悅的媒介，發現更多生活的可能性。 鮮明黃色提袋，送禮精緻高雅有品味。 攝影/Ray

特別的是，與別家伴手禮品牌最大不同，「武松殿」會帶鬆粉出去玩，每一季推出體驗活動，像是茶藝品茗、電影欣賞會、無菜單料理等，帶大家體驗生活輕鬆的一面。去年參與品茶會的鬆粉分享，因為「武松殿」與日本茶專門店合作，讓他有機會親身體驗精緻的抹茶，也讓普通的星期六多了一層不同的意義與生活步調。目前顧客只要在門市消費即有機會獲得免費體驗活動機會，「武松殿」希望為大家的日常開創不同的樣貌，忙碌之餘度過一段輕鬆美好時光。 可以讓顧客免費試吃。 攝影/Ray

今年「武松殿」會持續規劃快閃門市以及設櫃、展店計畫，預計今年高雄裕誠店就會開幕，並推出最新產品及籌備北部據點，而「武松與大貓」相關周邊商品也會持續發展，未來希望在每個城市，大家都可以開心吃著肉鬆餅，去真正感受有鬆生活。 高雄文化門市店景。 攝影/Ray

武松殿

Web. www.wusong.com.tw

Fb. 武松殿（@wusongdian）