港都人的驕傲 要命的好吃

【撰文/Aries Huang】

傳統綠豆椪散發天然奶油香，陪伴高雄人一甲子的經典之味，吃得到飽滿的芋角與綿密芋泥，「真芋頭」曾創下一天熱賣2000條紀錄，這就是專屬「不二緻果」的糕餅魅力，在地飄香82年載，是許多高雄人的成長記憶，回家鄉必吃的想念滋味，更是年節時最受歡迎的伴手禮。

佇立高雄大圓環（今美麗島站），「不二緻果」（早期叫「不二家」）創立於1938年，傳承至今三代以來，秉持「唯真不二，溫暖如家」的品牌理念，用真材實料征服味蕾，用真情、真心、真誠的餅藝精神，連小地方都要做到細〝緻〞，所傳達得不只是南部人的熱情，更希望看到大家在品嘗糕點時，臉上盡是滿足的幸福表情，讓人回味與感動。 高雄中正本舖。 攝影/相 王基守

鎮店之寶綠豆酥 真芋頭選用天然奶油調和

第三代接班人洪士峰副總經理表示，鎮店之寶「綠豆酥」連續五年拿到十座獎座，是高雄人引以為傲的名產。三代傳承的正宗製餅技術，七道工法桿製出酥薄餅皮，不同於傳統豬油的重口與油膩，用天然奶油引出細緻香氣與清甜綠豆餡，有原味和包覆蛋黃兩種口味，中秋節則推出限定的肉燥口味。 鎮店之寶「綠豆酥」清爽不膩口。 攝影/相 王基守

尋求世界級的原料，結合當地及全台最好食材加入新意、升級，在傳統與創意的結合下研發創新，一直是「不二緻果」的擅長與堅持。「真芋頭」，2010年得到全國母親節蛋糕總冠軍，當時評審的評語「要命的好吃」，為高雄十大伴手禮，更是超人氣的團購點心。製工繁瑣，精選來自甲仙或高樹產地直送的新鮮芋頭，先蒸約80分鐘再急速降溫，加入法國進口高級鮮奶油調味而成，香草戚風蛋糕裹著芋角和芋泥，吃一口立即愛上被圈粉。 熱賣「真芋頭」高雄十大伴手禮。 攝影/相 王基守

弟弟洪啟原經理負責開發商品，推出一人可完食獨享的「曜石芋」，當真芋頭內餡碰上由比利時巧克力製成的蛋糕體，新鮮濃純中散發芋頭與可可的典雅香甜。這款去年推出的「聖巴斯克—芋頭」，靈感發想來自西班牙的聖巴斯克，外皮多了起司焦香味，內餡是濕潤軟嫩的乳酪，底層為紮實芋泥，雙重享受、饒富興味。 「曜石芋」時尚外盒曲線造型。 攝影/相 王基守 聖巴斯克—芋頭」雙重享受、饒富興味。 攝影/相 王基守

粉色的「寶石歲月」，以天然紅寶石巧克力製成柔順慕斯，厚實巧克力布朗尼搭配荔枝流心奶醬，莓果巧克力脆片當基底，豐富的美味層次令人驚喜連連。「巧莓鹽之花」，曼哥羅巧克力蛋糕擺上新鮮大湖草莓，草莓巧克力奶油融入馬茲卡邦乳酪和法國頂級海鹽-鹽之花，融合乳味、淡淡鹹味與草莓的酸，巧克力蛋糕的苦與甜之餘韻，層層美妙滋味太驚豔。「拿破崙派」，戚風蛋糕包捲著以特級奶油製成香酥的千層酥皮，再灑上滿滿香脆的糖霜杏仁片，有著爽脆與鬆軟截然不同口感的絕妙組合，深獲新生父母喜愛，成就彌月蛋糕銷售之冠。 「寶石歲月」豐富的美味層次令人驚喜連連。 攝影/相 王基守 「巧莓鹽之花」融合層層美妙滋味。 攝影/相 王基守 彌月蛋糕銷售冠軍「拿破崙派」。 攝影/相 王基守

年節送禮 壽山Q餅 雙層聚福禮盒最討喜

高雄十大伴手禮，經典的「壽山Q餅」是春節及中秋最受歡迎的禮品。以壽山美景和西子灣夕陽意象設計，香濃芝麻餅皮包覆萬丹紅豆餡，新鮮國產豬肉手工製作的肉鬆，以及糯米麻糬與鹽漬鴨蛋黃，一口咬下香酥鹹甜，帶出懷念的古早味。 「壽山Q餅」滿溢香酥鹹甜。 攝影/相 王基守

新年應景推出「雙層聚福禮盒」，上層為豐年聚寶糕，揉合台南東山的柴焙桂圓和進口夏威夷果仁，拌入焦糖，微甜QQ口感、風味獨特。下層裝有酸甜鹹香、酥脆的鳳凰酥、傳統鳳梨酥，以及黑胡椒火山堅果塔，獻上真摯誠意滿滿祝福。「越在地，越國際，每當國際觀光客來到店內指名購買時，都讓我們感到光榮，覺得驕傲」。「不二緻果」以文化的心，嚴謹手作，代代傳達著高雄的熱情與港都的美味，將這份祝福與感謝分享給更多人，朝百年品牌更努力向前。 高雄中正本舖。 攝影/相 王基守

不二緻果

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Fb. 不二緻果【高雄不二家】