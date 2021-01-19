奢華露營歡慶春節 圍爐大啖豪華海陸饗宴

【撰文/Aries Huang】

來個不一樣的農曆新年，到台中大安濱海「向海那漾Nayang Beach」享受冬日的野奢露營，迎著風、聽海聲，接近大自然，難得體驗奢華舒適帳篷內守歲迎正月，一泊三食全包餐，最棒的是晚餐更升級，獻上豪華海陸拼盤，啤酒無限暢飲，加上Live Band現場演出，K歌唱到High，大家共度與眾不同的春節假期，Happy牛Year！ 攝影/Ray

冬天也可以體驗與享受野奢露營（Glamorous Camping）的感覺，自去年開幕以來大受歡迎，全台首座海邊豪華露營區的「向海那漾」，坐擁美麗的海景風光，巨大高聳、超療癒的白色風車，在冬季也別有一番風情。而整體園區寬廣，規劃有豪華露營區，生態教學與草皮遊憩區、DIY體驗活動、戶外戲水池及便利商店與海景餐廳等複合式空間，是最安心無慮的營地環境，2021最潮的新春假期，不妨選擇來這吸收滿滿大自然的能量，迎向嶄新辛丑年。 精選國外進口頂級帳篷帆布。 攝影/Ray

夜看冬日的星空 伴隨海潮聲甜蜜入夢鄉

攜帶輕便行李即可輕鬆入住媲美飯店級規格及配備的豪華帳篷，精選國外進口頂級帳篷帆布量身縫製，採狩獵帳篷設計。帳內高挑寬敞，每頂帳篷內都設有燈飾、舒適床墊、寢具，分為「二人、三人、四人」床型可選擇，貼心再提供吹風機、快煮壺、插座等設備，最棒得是還有馬桶、淋浴盥洗的獨立衛浴設備，水量大、水溫夠熱，可盡情享受有種在野外洗熱水澡的情趣。 寬敞舒適自在享有專屬帳篷。 攝影/Ray

白日時晴空藍天，置身唯美帳篷間或坐在鞦韆椅都很適合取景拍照，傍晚時，當帳篷燈光亮起，暮色中的露營帳篷更顯風情，到了夜晚看冬日的星空，風車轉呀轉，再伴隨著海潮聲甜蜜入夢鄉，聽呼呼的風聲，也是蠻難得的體驗，與自然和諧共眠，這大自然的美妙如此親近。 帳篷內陳設宛如飯店級規模。 攝影/Ray

「向海那漾」除了有讓人稱譽的豪華帳棚外，餐飲部分也大受好評，尤其是全包式豪華露營一泊三食，包含早餐、晚餐Buffet和下午茶玩透透。嚴選在地旬味的農特產品和現做料理小吃、烤肉大餐，以及深受饕客讚賞的漢方秘製藥膳鴛鴦火鍋，主廚獨特研發，麻辣湯底選用以龍眼、枸杞、黨參、紅棗等十多種香料中藥熬製而成，不會有中藥的苦辣，完美釋放食材清甜，補氣養血的天然好湯頭，風味獨特，暖胃又暖身。搭配自助沙拉吧、海陸配料、BBQ火烤大餐、開胃菜、炸物、水果甜點等無限供應，吃到飽的熱情款待，大大滿足味蕾與在戶外用餐的樂趣。到了晚上也不怕沒東西吃，推出行動點心三輪車來回販售泡麵、餅乾、小點心等，非常貼心。 全包式豪華露營一泊三食，包含早餐。 攝影/Ray 漢方秘製藥膳鴛鴦火鍋。 攝影/Ray 美味串燒吃到飽。 攝影/Ray 美食小吃料理現做。 攝影/Ray 晚上推出行動點心專車。 攝影/Ray

新春訂房專案 Live Band現場演出歌聲太動人

為了讓大家有個難忘的新年假期，園區特別推出「迎牛年新春訂房專案」，活動時間為2/12～2/16。晚餐時段更升級加碼超霸氣的龍蝦、牛排海陸豪華拼盤開桌，還有Happy Hour18:00-21:00生啤酒可以無限暢飲，搭配Live Band現場的演出，歌聲太好聽，享受飽足又美好的夜晚。另外，每人可抽開運紅包一個，除了DIY手作課程兌換券、販賣店抵用券，可折抵零食、餅乾、飲料、酒水，還有機會獲得價值NT$14,000的四人豪華帳篷體驗券。 超霸氣的龍蝦、牛排海陸豪華拼盤。 攝影/Ray Live Band現場演出一起高歌同樂。 攝影/Ray

在這裡可以盡情呼吸新鮮空氣，此外，園區設施像是射箭、羽球、泡泡足球等休閒遊樂設施入住都可免費使用。另外還推出多項體驗活動，像是由專人帶領園區導覽，認識木麻黃、黃槿等濱海植物，學習植物的多樣性利用，夏天帶去海邊看螃蟹，尋找螃蟹易於出現的所在，這裡螃蟹種類多，非常有趣。DIY手作課程有彩繪風箏，彩繪小木板組合帳篷，適合親子同樂。另外針對寒假及壽星同樂會都有推出優惠住房專案，歡迎呼朋引伴相揪一起到「向海那漾」創造 2021年每個精彩野奢露營故事。 DIY手作課程彩繪木板組合帳篷。 攝影/Ray IY手作課程彩繪風箏適合親子同樂。 攝影/Ray 生日壽星享有生日蛋糕祝福。 攝影/Ray

向海那漾Nayang Beach

Web. www.nayangbeach.com.tw

Fb. 向海那漾 Nayang Beach