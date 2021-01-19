墾丁後灣 山海為伴 追光逐影 從此愛上清水模

花費4年多時間心力，終於完成夢想。 攝影/相 王基守

【撰文/Aries Huang】

墾丁大街、南灣太過喧鬧，於國境之南尋求靜好之所，就在後灣小漁村，矗立一座宛如藝術品的「後灣發宅Fa Haus」，民宿主人與徐純一建築師合作，細膩展現清水模建築獨有的洗鍊沈穩質感，面山面海，看日月星辰，四季光影變化，嚮往的慢生活，在這裡實現了。 「後灣發宅」北向立面外觀。 攝影/相 王基守

純樸的後灣小漁村，坐擁美麗月形海灣，觀光客不太多，靜得可以清楚聽見海潮聲與鳥叫聲。「後灣發宅」的主人發哥與發嫂，曾經是後壁湖「光現旅宿」的合作經營者，因為愛上這裡近山近海的自然美景，遂全家移居於此自地自建，邀請得到台灣建築獎的知名建築師徐純一操刀，從溝通到建構蓋好，花費4年多時間心力，終於完成夢想中的清水模之家，更樂於與每位旅客分享。 親切幽默的民宿主人發哥&發嫂。 攝影/相 王基守

令人著迷 四季更迭光影與空間的交織變化

發哥表示「在設計之前，曾參加建築師的日本見學之行，參觀安藤忠雄、伊東豊雄的作品很感動，喜愛日本清水模建築更細膩的呈現，因此我親自發包監工，注意細節，雖然過程很辛苦，工班叫苦連天，但看到成品，不僅是圓夢了，也當作是藝術品的收藏，表達對這裡環境的善意，一切都很值得」。 「後灣發宅」北向立面外觀夜色也吸睛。 攝影/相 王基守

「後灣發宅」開業三年多，早已成為小漁村地標建物，著名的網美民宿，建築相關業者慕名而來，光看建物外觀每個立面截然不同，就讓人駐足欣賞許久和拍照。推開紅銅大門蜿蜒而入，接待大廳清水模灰階色牆面的自然紋理，搭配天然原生木家具，極簡時尚風格，沒有過多的修飾。整體場域寬敞自在，不易受他人打擾，以大理石背面鋪陳的地板觸感舒適，而隨著光影的流動，5間客房的空間表情也跟著變化。 整體極簡時尚風格搭配天然原木家具。 攝影/相 王基守 接待大廳牆面光影穿透感。 攝影/相 王基守

徐建築師以原始穴居的主題概念延伸，運用不同形狀的孔洞、圓弧曲面、天井、縫隙、各式框景等貫穿場域，巧妙地引日照星空、藍天白雲、戶外山海景色置入，坐在房內就可以欣賞大自然及光線的千變萬化，讓室內非常值得玩味。一樓「閒情散散」擁有專屬山景前後庭院、戶外戲水池，二樓「寧靜致遠」，無憂穴居空間，享無拘束面海落地窗泡澡樂趣，「風生水起」，坐擁一面落地窗山景，另一邊為面海景泡澡池，這就是所謂的幸福吧！ 二樓「寧靜致遠」享無拘束面海落地窗泡澡樂趣。 攝影/相 王基守 二樓「風生水起」坐擁一面落地窗山景。 攝影/相 王基守

玩味有趣 原始穴居的主題設計超乎想像

坪數最大，三樓的「時光隧道」，沿著圓弧牆面所設計出橫幅延展窗型，視線從左到右，飽覽山海雙景，特別的是打開木門有間像哈比人的洞穴屋，相信會是小朋友的最愛。「海天一線」，泡澡時的面海視野最好，或是躺在床上透過長型開窗看潮來潮往，而算好的角度，坐在椅子上抬頭即可見天井映照的天色，格外有趣。發嫂說「房客拍得照片常讓我們驚豔，原來還可以拍出這樣的角度，超出我們對空間的想像。」 光線的千變萬化，讓室內值得玩味。 攝影/相 王基守 三樓「海天一線」，抬頭可見天井映照。 攝影/相 王基守

設備服務方面，主人很貼心，每間客房設有BUDER觸控式飲水機，BOSE音響，贈送發宅獨家夾腳拖鞋。早餐由發哥親自料理，很有家的味道，選用新鮮在地食材，講究營養均衡，開啟活力一天，可就近到海灣走走和陸蟹打招呼，或是至海生館、龜山步道、白砂灣、四重溪溫泉等景點，現在正是四重溪溫泉季，今年以桃花為主題，璀璨桃紅燈海超浪漫，活動至3月1日止。地方美食大推鄰近民宿的田中漁夫無菜單料理，一吃回味不已。 攝影/相 王基守 早餐選用新鮮在地食材，講究營養均衡。 攝影/相 王基守

謝謝發哥、發嫂的夢想堅持，讓我們有機會近距離接觸清水模的魅力，體驗難得穴居生活。一棟會呼吸的房子，在這裡可以盡情放鬆放空，就像徐純一建築師所言「發呆是世界工作人生的一種奢侈。」歡迎到「後灣發宅」奢侈渡假！ 攝影/相 王基守

後灣發宅Fa Haus

Add.屏東縣車城鄉後灣路161號

Web.www.fa-haus.com

Fb. 後灣發宅清水模海景民宿