想念的日本味 在台北就能吃到美味活蟹料理

【撰文/Vivian Huang】

美食當前，除了美酒，當然也要揪上好友，大家相約在最美的蟹季節，一起來「月夜岩」吃最美味的蟹懷石，肉質鮮甜，還有滿滿的蟹黃、蟹膏，教老饕們食指大動。

COVID-19新冠病毒鬧了快一整年，至今沒有退場跡象，所幸有「月夜岩」將日本正宗蟹懷石料理原汁原味地搬到台灣來，在這一時半霎還出不了國的疫情期間，一走進「月夜岩」就有打開哆啦A夢任意門秒到日本高級料亭吃蟹的暢快感！ 美好的月夜，甜美的蟹，相揪親朋好友到月夜岩，品蟹、品酩。 攝影/莊智淵

最美味的蟹懷石，沒有之一

低調、沈穩地隱身在台北市中山區的靜巷裡，「月夜岩」在台灣開業一年多以來，即以日本螃蟹料理專門店，尤其是活體蟹懷石，最新鮮、零時差的日本道地美味擄獲蟹老饕的胃和心。 攝影/莊智淵

每周兩到三次自日本空運來台的活體蟹，先在精密控制水質和溫度的水族箱裡休息並適應環境，再由福島隆史料理長巧手料理成一道道精緻的美饌佳餚，從前菜到一蟹多吃的主菜到甜點，流暢的節奏與律動，滿足了心和胃，更是一場精采的五感體驗。「最美味的蟹懷石，沒有之一。」是許多老饕餐後心滿意足的回饋。在「月夜岩」的水族箱裡，隨時都有最生氣勃勃的螃蟹，包括：鱈場蟹、松葉蟹、毛蟹等，以及季節限定螃蟹。 匠心巧手的福島隆史料理長。 攝影/莊智淵

冬季的松葉蟹有「冬季味覺之王」的美稱，原本就細緻的內涵，到了冬天，蟹膏更豐富、蟹肉更飽滿，火烤、清蒸、鍋物都相當受歡迎。不過，福島料理長特別推薦，最近務必品嘗有「冬季紅色寶箱」之稱「香箱蟹」。香箱蟹是雌的松葉蟹，體型格外嬌小，最重不過300公克；為了永續海洋資源，日本嚴格限制香箱蟹的捕撈期，只有冬季不到3個月的限定期。 蟹正肥美，此時不吃蟹，更待何時。 攝影/莊智淵

小巧玲瓏的香箱蟹，蟹肉纖細甜美，還能一次享受內子、外子的豐富口感。內子，就是蟹黃，甘甜濃郁、溫潤順口；外子則是腹部抱卵的部分，是受精卵，調理後粒粒分明、帶有彈性，口感很有趣。 向來貼心的福島料理長，將香箱蟹蟹腳和蟹身肉取出置於大甲殼上，內子、外子也盛裝於小甲殼中，既方便食用，也兼具視覺享受。 攝影/莊智淵

日本三大蟹之一的毛蟹，到了冬季，蟹身也比春夏更為肥厚，味道也更鮮美。毛蟹的蟹膏是公認最具風味的，濃郁的滋味，一口吃下，仿若置身澎湃的北海。福島料理長將毛蟹料理成一蟹5吃：水洗活體毛蟹、活體毛蟹松前蒸、活體毛蟹味噌甲羅燒、活體毛蟹天婦羅、活體毛蟹黑松露土鍋飯，盡展冬季毛蟹的迷人風味。 活體毛蟹味噌甲羅燒，蟹膏的濃郁、蟹肉的甜美，甲羅燒的微微焦香氣，在口中幻化成美味的協奏曲。 攝影/莊智淵

月夜岩 蟹懷石

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