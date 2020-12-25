貼近藝術 體驗臺東綠藝森活 臺東車站門戶更寬闊 更美了

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臺東一直很夯，在今年更是成為島內旅遊的首選，川流不息的遊客使臺東火車站向來人聲鼎沸，為了使車站周邊環境能提供更好的服務，臺東縣政府於日前全新完工「臺東車站門戶道路景觀工程」，不僅濃綠搖曳，更有藝術家專此創作意象景觀節點，打造回遊臺東新亮點，使旅人銘刻友善美好的第一印象。 臺東縣長饒慶鈴(右3)引領臺東縣政府，「臺東車站門戶道路景觀提升計畫工程」提前全新完工。 圖片提供/臺東縣政府建設處

車站，猶如一個城市的地標和門戶，讓旅人感受它的人文風情、歷史脈絡、生活氣度、居民格調等意象，並加深探索此城市的興致。「臺東車站」是許多在地或者是外來旅人必經的門戶，2018年落成的「臺東車站」即以卑南文化遺址特色做為空間構成與風格呈現的基底，結合原住民海洋文化與潮浪意象，象徵多元族群與自然共生共存生活在這片土地上，不僅吸引國內外旅人駐足留影，儼然已成為臺東最受歡迎之新景點。 臺東車站門戶道路景觀提升計畫工程全新完工，包含站前廣場、民安街公園，以及周邊道路變得平坦與寬闊。 圖片提供/臺東縣政府建設處 圖片提供/臺東縣政府建設處

建構綠蔭生態道路空間 融入在地特色

但以往車站原有周邊道路及相關設施品質老舊，缺乏規劃營造，電纜線雜亂、行道樹浮根、人車爭道的亂象等問題，實有礙整體形象營造。為此，臺東縣政府爭取前瞻基礎建設計畫補助經費，從去年底開始動工，將近一年時間，「臺東車站門戶道路景觀提升計畫工程」提前全新完工，包含站前廣場、民安街公園，以及周邊道路變得平坦與寬闊，營造友善公共運輸轉乘與休憩空間，也規劃改善自行車道，綠化植栽、綠意盎然與結合裝置藝術更是亮點之一。 完工後的火車站周邊道路，不但車道變得更寬闊，也更加綠意盎然，不再人車爭道，給予大家一個行的安全。 圖片提供/臺東縣政府建設處 圖片提供/臺東縣政府建設處

以「臺東第一站，迎嚮綠生活」為願景，除落實以營造安全人行環境、建構綠蔭生態道路空間外，融入臺東在地特色即是藝術景觀節點的設置，並邀請國際藝術家、在地藝術家及居民參與不同面向的藝術創作，藉由創作者的不同視野、角度對臺東的印象，以三大主題作為創作主軸，包含國際視野、在地意象和迎賓造景，呼應及串連車站道路景觀成果，賦予更深層的文化內蘊或故事。裝置藝術不僅僅是妝點作為門戶的臺東車站，它注入活力、新氣息與提升整體的生活美學，將有助於引人走進臺東，更串聯起在地厝邊與旅人的連結，散步及騎車穿梭於街道的同時，也創造了人與藝術對話的活動空間，有更多不同的心境與體驗來「感受」臺東，更期待與世界接軌。 令人注目，Martyn Barratt的作品《Between Earth and Sky Lies Nature》位在興安路一段與馬亨亨大道路口。 圖片提供/臺東縣政府建設處

在地藝術家 國際藝術家展現臺東之美

其中邀請的二位藝術家為臺灣阿美族青年拉飛‧邵馬（Lafin Sawmah），以及來自英國的Martyn Barratt。拉飛‧邵馬的作品名為《野隱》，坐落於興安路一段與新興路口交界處，運用熟悉的自然素材漂流木堆疊成兩大獨立柱狀體，並以巨石文化中的有肩單石、有槽單石為靈感，觀者可以感受到阿美族人在這片土地上默默耕耘，同時喚醒大家不要忘記對自然界崇敬，因為當人們尊敬自然環境所帶來的美麗孕育，就不會有破壞環境的自私心，進而跟自然界產生和諧與共鳴。 拉飛‧邵馬的《野隱》，坐落於興安路一段與新興路口交界處，與綠意景觀帶來嶄新視野。 圖片提供/臺東縣政府建設處

Martyn Barratt的作品《Between Earth and Sky Lies Nature》，位在興安路一段與馬亨亨大道路口。特殊窯燒玻璃技巧創作，以不鏽鋼作為整體的架構，並利用單片的鋼化玻璃拼成一整件完整形體，而每片玻璃都以高溫釉料燒畫出他對臺東山、海、稻田的印象，作品在不同時間與光線所呈現出來的美也呈現臺東多變的美景。 英國藝術家Martyn Barratt的作品《Between Earth and Sky Lies Nature》。 圖片提供/臺東縣政府建設處

新完工的臺東車站門戶周邊道路，不僅是友善的迎賓大門，也是通往臺東各處的形象端點，更讓車站成為釋放臺東親和魅力的美好入口。