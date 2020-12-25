擁美景 沐湯泉 品美饌 遇見更多礁溪的美好

【撰文/Aries Huang】

冬季時節，最適合到礁溪走走，盡情享受泡湯的舒壓與療癒感，歡迎入住「礁溪山形閣溫泉渡假飯店」，有美景、美湯、美食，更貼心規畫在地豐富自然旅程，帶您走入宜蘭鄉間體驗農場手作，加上多元內容優惠的優惠住房專案，讓專屬假期過得很充實，很值得分享。 客房融合自然元素設計，營造出溫意感覺。 攝影/李文欽

礁溪溫泉飯店林立，總讓人不知如何選擇、深怕踩雷？看看評價顯示！「山形閣」自2017年5月開幕以來，全球140多萬家飯店，台灣3,000多家飯店中脫穎而出，於google星評4.6星、臉書星評4.9分，2018年即獲得booking.com「旅客評分卓越獎」，2019年繼續蟬聯。 客房融合自然元素設計，營造出溫意感覺。 攝影/李文欽 寬敞舒適的溫泉日式客房， 使人放鬆輕易入眠。 攝影/盧大中

每間客房都有可容納一噸水位的獨立大浴缸

今年「山形閣」再度獲「旅客評分卓越獎9.3」，更榮獲hotels.com的「旅客最喜愛住宿9.4」，全球傑出飯店指標獎項的Agoda.com金環獎（Gold Circle Awards）9.3，國際性旅遊評論網站TripAdvisor「Travellers’s Choice最風雲得主」台灣區第11名。 大面玻璃窗可欣賞繁華的礁溪市區。 攝影/李文欽

唯有親臨體驗感受「山形閣」溫泉客房的寬敞舒適，使人輕易入眠，沐浴在可容納一噸水位的獨立大浴缸，或是到二樓的日式裸湯池享泡湯樂趣，特製檜木烤箱紓壓養生，三樓設有健身房、沙瓦那電競場，舞力全開、健身環，好玩有趣、舒展筋骨。 三樓設有健身房、舒展筋骨。 攝影/李文欽 沙瓦那電競場，健身環好玩又有趣。 攝影/李文欽

餐飲方面同樣滿足，頂樓景觀米澤廳視野超棒，可遠眺龜山島、蘭陽平原。晚餐有米澤與山形兩種套餐，主廚精心特製，其中香拌山形美姬米富含米香，黏性高、特清甜，可媲美越光米。早餐有爐烤舒肥嫩雞胸佐法式奶油蘑菇醬、巴伐利亞脆皮豬腳佐德式酸菜芥末、米澤日式精選早餐等五款主餐任選份量十足，再加上自助吧，絕對飽足。 頂樓景觀餐廳米澤廳可遠眺蘭陽平原景緻。 米澤套餐鮭魚卵毛豆泥香拌山形美姬米。 攝影/李文欽 米澤套餐爐烤食蔬美國春雞。 攝影/李文欽 米澤套餐鮮美赤身。 攝影/李文欽

宜蘭農村感受優遊慢活 農場手作體驗好難得

為豐富旅程，「山形閣」特別企劃多項住房優惠專案，「郊遊趣」，入住含精緻早餐、農場手作體驗活動五選一(茶、蔥、果、漬、遊)兌換券，引領前進宜蘭農村，到冬山鄉「鵝山茶園」學做茶燻蛋，至三星鄉「星寶聰體驗農場」蔥油餅DIY，走進員山鄉「錦普果園」採果，或是到「橘之鄉」做好吃蜜餞，「麗野莊園農場」撿鴨蛋及學做歐姆蛋。還有「牛頭司-耕牛小學堂」體驗券，了解耕牛文化，化身牧童牽牛田園漫步，認識糞土如何養花開，非常有趣及難得，依房型人數贈送。專為好友、閨蜜設計，「山生友幸」住房專案，含精緻早餐，每房加贈山形縣六歌仙一刻氣泡清酒(180ml，口味隨機配送)、小酒杯，以及宜蘭縣橘之鄉的四季果干，同時依房型人數贈送泰棧、身美樂活兩家的按摩折價券，好康的是現場加購農村體驗券有優惠。 精緻自助式早餐。 攝影/李文欽

日前受歡迎的還有「山形雙泉四季享」，湯屋（客房）泡湯二小時，即贈位於一樓山友拉麵店的經典作品豚骨原味拉麵，身心與味蕾的雙重享受。「吃好睡飽飽住房」，入住山形閣標準房兩人優惠價，含米澤套餐晚餐二客，加贈初孫清酒乙瓶，可延至13:00退房，超貼心，期限至今年年底前。 偌大的二樓日式裸湯池享泡湯樂趣 。 攝影/李文欽 偌大的二樓日式裸湯池享泡湯樂趣 。 攝影/李文欽

「山形閣」熱情款待與邀約，不管是家族旅、親子旅或閨蜜旅，請好好享受飯店的所有設施與行程，精彩假期不間斷、延續至2021年！

礁溪山形閣溫泉渡假飯店

Web. www.yamagatakaku.com.tw

Fb. Yamagata Kaku山形閣