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讓每天的用餐時光 享受舒服而美好

聯合新聞網 / Ciao潮旅
「Su/food」秉持地中海飲食準則，提供均衡食材、美味餐點。 攝影/Ray
「Su/food」秉持地中海飲食準則，提供均衡食材、美味餐點。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang】

不論流行何種飲食法，1993年地中海飲食正式命名至今，是世界上公認最久，營養學權威最推薦的飲食方式，主張不用挨餓，每日攝取六大類食物適量配比。王品集團旗下的「Su/food」秉持著地中海飲食準則，提供均衡食材、美味餐點，帶來暢享無需壓抑的舒food。

一如店名，「Su/food」的空間讓人感到舒服愉悅，沒有壓力，色系以地中海情調，鮭魚的橘色、土耳其藍，溫潤木質元素，構築整體休閒輕鬆的明亮用餐環境，很符合現在所追求chill的生活氛圍和網美風格，每一隅怎麼拍都好看。料理同樣很網美風，地中海飲食的最大特色就是色彩多樣化，帶來繽紛的視覺饗宴，打卡上傳分享，您絕對大受歡迎。

整體空間讓人感到舒服愉悅。 攝影/Ray
整體空間讓人感到舒服愉悅。 攝影/Ray
每一隅怎麼拍都好看。 攝影/Ray
每一隅怎麼拍都好看。 攝影/Ray

餐點豐富均衡營養 全天侯供應早午餐

Eat Real & Feel Balance，美好的一天就從「Su/food」早午餐開始，喚起感官的甦醒，全天候供應早午餐、沙拉、義大利麵、三明治、排餐、甜點、飲品及現打果汁。色香味美、內容豐富的早午餐，蛋白質為主食，鮮嫩烤牛肉、嫩煎雞腿排，尤以鮮美香煎鮭魚與紅酒慢燉牛肋條最受歡迎，講究原味的烹調方式，沒有太多人工調味及醃漬品，呈現食材的天然鮮味。搭配大量季節鮮蔬沙拉佐巴薩米克醋醬，可任選優質太陽蛋、舒芙雲朵蛋、完美溫泉蛋，以及帕瑪森軟法、約克郡布丁、法國麵包(皆三選一)和飲品，滿足的一餐，卻不會有對身體太多的負擔。

全天候供應早午餐內容豐富。 攝影/Ray
全天候供應早午餐內容豐富。 攝影/Ray

若胃口較小，「Su/food」貼心推出小盤子早餐，嫩煎難胸肉配上季節蔬果沙拉佐帕達諾乾酪，有優質太陽蛋、完美溫泉蛋，貝果、法國麵包，莓果優格或原味豆漿優格可供選擇，份量剛剛好。

小盤子早餐，份量剛剛好。 攝影/Ray
小盤子早餐，份量剛剛好。 攝影/Ray

地中海飲食主張每天要吃多種不同顏色的蔬菜，「Su/food」的沙拉絕對不會讓您失望，滿滿一盤時令鮮蔬或海陸溫沙拉，淋上來自西班牙的特級初榨冷萃橄欖油，清爽滋味值得細細咀嚼感受。

滿滿一盤時令鮮蔬沙拉。 攝影/Ray
滿滿一盤時令鮮蔬沙拉。 攝影/Ray

各式經典口味的義大利麵，吸附滿滿自製醬汁，以天然香料調味，受青睞的煙花女墨魚麵，不用擔心吃完牙齒會變成黑色的，可放心品嘗來自地中海的鮮味。三明治以橫紋鑄鐵烤盤將吐司壓烤得酥脆，搭配新鮮櫛瓜、綜合野菇，營養更多口味有層次。

中晚餐可選擇排餐，有嫩煎牛排、香煎鮭魚排，再來碗番茄蔬菜湯或南瓜濃湯，暢享美味兼顧營養。偶爾吃甜點有助於壓力釋放，「Su/food」的各式風味甜點很誘人，推薦老奶奶檸檬塔，以及香甜帶點蘭姆酒香和秘製糖漬柳橙片的蜜漬柳橙磅蛋糕，加上一杯現打的黃金比例新鮮蔬果汁，度過每個優閒時光，一切都是這麼的舒服迷人、隨性自然。

香煎鮭魚排排餐搭配番茄蔬菜湯。 攝影/Ray
香煎鮭魚排排餐搭配番茄蔬菜湯。 攝影/Ray
各式風味甜點很誘人。 攝影/Ray
各式風味甜點很誘人。 攝影/Ray
現打的黃金比例新鮮蔬果汁 。 攝影/Ray
現打的黃金比例新鮮蔬果汁 。 攝影/Ray

當天現做黑米營養餐盒滿足外帶外送

不想在天氣冷時或下雨天出門嗎？「Su/food」為饗大家的口腹，推出可以外送的營養餐盒，所有的食材都經過嚴格挑選，獨特選用富含花青素，擁有豐富膳食纖維，被譽為長壽米的黑米，加上師傅當天現做，內容包括有最具人氣的爐烤牛肉，纖活蔬食、嫩煎雞胸、海陸雙拼等8種多元口味供選擇，健康、營養又有飽足感。又與部分7-ELEVEN合作推出「外送店取」餐盒服務，精選爐烤牛肉、香煎鮭魚、香烤豬里肌、嫩煎雞胸4種口味，須前一天中午先到ibon機台預訂，隔天再到門市取餐，非常方便。

當天現做黑米營養餐盒。 攝影/Ray
當天現做黑米營養餐盒。 攝影/Ray

健康飲食當道，就從選擇「Su/food」開始，解放食物原味裡的瀟灑與隨性，感受愜意日常、無需壓抑的舒食體驗，均衡身心靈。

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