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台中十大伴手禮 翻轉傳統新滋味 台灣唯一馬卡龍鳳梨酥

聯合新聞網 / Ciao潮旅
熱量只有73大卡更健康，是一般鳳梨酥的1/4 。 攝影/劉曉天
熱量只有73大卡更健康，是一般鳳梨酥的1/4 。 攝影/劉曉天

【撰文/Aries Huang】

健康是最好的禮物。榮獲有食品界米其林之稱的比利時ITQI二星大賞，台中十大伴手禮「法布甜」，一個為愛而生的品牌，創辦人張淑卿Angel，因母親患有糖尿病，想做媽媽可以吃的甜點，經過反覆嘗試，堅持以法式精緻手工融入在地新鮮農作，首創台灣唯一的馬卡龍鳳梨酥，低糖、低熱量，美味健康放心享用、開心分享。

法布甜創辦人張淑卿Angel。 攝影/劉曉天
法布甜創辦人張淑卿Angel。 攝影/劉曉天

從小喜歡烘焙，國中至大學念相關科系，張淑卿Angel後來到法國取得藍帶甜點資格回台，因長年受歐洲文化熏陶，耳濡目染下想要做出有法式元素融合台灣家鄉味，而鳳梨酥是大家常送，代表台灣的伴手禮，但傳統鳳梨酥熱量高，於是她花了一年多時間都在研究餅皮，終於找到熱量低的日本海藻糖作為原料，法國進口高成本的杏仁粉與發酵奶油，研發成功後才在2013年創立「法布甜」，設定專做不會太甜的甜點，為了母親，也對得起消費者，更期待成為台灣伴手禮界的黑馬。

經典原味法式馬卡龍鳳梨酥。 攝影/劉曉天
經典原味法式馬卡龍鳳梨酥。 攝影/劉曉天

法式酥脆餅皮與高纖土鳳梨餡完美融合

「台灣做鳳梨酥的有上千家，可是做無油法式馬卡龍鳳梨酥的只有我們這一家，甜點界裡以最高檔的法式呈現，提倡低糖、健康養生取向。」Angel自豪地說。「法布甜」的法式馬卡龍鳳梨酥，完全以純手工製作，且工序繁瑣，品質嚴格控管。經典原味採用100%無油杏仁餅皮，無油、無麩質、不加一滴水，內餡選用台灣2號、3號土鳳梨纖果肉，一口咬下感受到輕盈酥脆美味，熱量只有73大卡更健康，是一般鳳梨酥的1/4，更是「法布甜」銷售量及回購率最高的商品。

「法布甜」堅持以法式精緻手工融入在地新鮮農作。 攝影/劉曉天
「法布甜」堅持以法式精緻手工融入在地新鮮農作。 攝影/劉曉天

讓台灣在地農產品，更貼近每個人的生活，Angel尋求養生食材，將台灣茶融入，推出紅茶馬卡龍鳳梨酥，無油鳳梨酥餅皮揉合精選日月潭紅茶，內餡滿滿特有的紅茶濃郁甜香，清脆蓬鬆外皮夾著鬆軟獨特口感，茶香餘韻無窮。綠茶馬卡龍鳳梨酥，酥脆外皮包覆來自彰化清爽的茉莉綠茶，細品怡然芬芳的茶香喚醒味蕾。未來將陸續開發烏龍茶、東方美人茶、鐵觀音等代表台灣茶的馬卡龍鳳梨酥，期待激盪出更多元的在地風味。

禮盒包裝時尚典雅，送禮者有面子。 攝影/劉曉天
禮盒包裝時尚典雅，送禮者有面子。 攝影/劉曉天

鮮明橘紅色外型包裝精美 時尚精品甜點

不僅產品製作講究，價位CP值高，Angel說法式馬卡龍鳳梨酥，比傳統馬卡龍大兩倍，原料一樣，感覺價值高，但價錢卻很划算。禮盒為鮮明橘紅色外型，搭配手工緞帶，時尚典雅、別具心裁，猶如時尚精品甜點，讓送禮者有面子，收禮者愛不釋手，Angel開心表示因為馬卡龍鳳梨酥口味特殊，讓人想一吃再吃，加上包裝精美，「法布甜」向來是不太會被再轉送，而因應新年度來臨，特別推出禮籃及許願球二種設計，限量發售。

新推出許願球年節禮盒。 攝影/劉曉天
新推出許願球年節禮盒。 攝影/劉曉天
購買年節禮籃，再送可愛的金牛布偶。 攝影/劉曉天
購買年節禮籃，再送可愛的金牛布偶。 攝影/劉曉天

其它產品品項，以夏威夷豆、南瓜籽、杏仁片、蔓越莓乾，低溫低油烘焙製成的「養生堅果塔」，新產品「檸檬塔」，嚴選屏東有履歷的優利卡檸檬品種，有原味、抹茶、精選屏東萬丹紅豆的小紅豆三種口感。只在中秋節及過年推出的「頂級流心奶皇月餅」，是另一項人氣商品。隱藏版甜點，「橘子磅蛋糕」，推出時會先在官網公告。

充滿喜氣的禮盒設計，讓人愛不釋手。 攝影/劉曉天
充滿喜氣的禮盒設計，讓人愛不釋手。 攝影/劉曉天
原味、抹茶、小紅豆三種檸檬塔口味 。 攝影/劉曉天
原味、抹茶、小紅豆三種檸檬塔口味 。 攝影/劉曉天

「法布甜」從FB上開始創業，目前已有四家實體通路，Angel謝謝大家的支持，感念這塊土地，未來研發仍以鳳梨跟檸檬為主，亦期望有朝能躍上國際舞台，朝向海外拓店，以幫助更多農民，讓愛延續。

檸檬塔，每一口吃得到檸檬鮮滋味。 攝影/劉曉天
檸檬塔，每一口吃得到檸檬鮮滋味。 攝影/劉曉天

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