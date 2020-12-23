極炙鮮美 岩燒日料 讓感情提味更加溫

【撰文/Aries Huang】

天冷想多點溫暖，王品集團旗下的「藝奇」，12月起，推出全新菜單模式，分別為經典、極上套餐，300度高溫炙燒，讓胃都暖和了，加上海陸鮮味更多元豐富。12月下旬，高雄夢時代店將以全新空間與品牌新視覺亮相，歡迎呼朋引伴到ikki品味極炙鮮美，享受盛情款待食藝美與優雅尊寵的服務。 極上套餐，老饕最愛。 圖片提供/藝奇

裝潢以京都風格，硃砂紅、墨黑、金為主，融合時尚加上傳統日本典雅經典元素，予人鮮明品牌印象，豐富視覺美感的「藝奇」，打造創意十足的美食空間。12月中旬時，高雄夢時代店帶來嶄新的感官驚艷，將以全新的食藝空間與品牌新意象亮相，飾以浮世繪插畫陳設，注入東方藝術閒適氣質，要讓賓客猶如置身穿越古今的夢幻與美麗。 高雄夢時代新空間示意。 圖片提供/藝奇

特殊火山熔岩岩燒板 高溫鎖住肉味鮮美

「藝奇」日本發音為ikki「一気」(いっき)，有呼搭啦、一ロ氣飲盡之意，汲取日本專注細節，講究當旬新鮮食材，添加職人手藝創意，以靈感、巧思加持激盪日式時尚料理新風貌，這15年來總是帶給我們不斷的味蕾驚艷與口感療癒，令人回味不已。

高CP值的日式料理，主打套餐為主，分為每人698元的經典套餐，每人980元的極上套餐，餐點升級費用另計。包含湯物、先付（開胃菜）、刺身、岩燒強肴（主菜）、食事、甘果物、飲品等。12月的新菜單部分調整，其中刺身部分，帶來更多季節魚種和海鮮，肉質柔嫩鮮美，油脂豐厚，大片厚切肉，尤其極上套餐的豪華刺身盛合，豪華七品，保證讓賓客老饕們吃得過癮。 美國Prime級霜降牛。 圖片提供/藝奇 鮮美豪華刺身。 圖片提供/藝奇

大家期待的岩燒強肴（主菜），本次採用日本在地傳統料理手法─岩板石燒，選用特殊火山熔岩岩燒板，300度高溫炙燒日料。經典套餐的明星商品，以階梯式裝飾美國Prime級霜降牛擺盤最受矚目，自己動手料理把牛肉置於石板上炙，每口熟度随心所欲，岩石蓄熱高溫同時鎖住肉汁，五分熟最好吃，這就是「藝奇」岩燒的魅力。 日本在地傳統料理手法─岩板石燒。 圖片提供/藝奇

其它還有岩燒內容物可選擇，產地直送透抽佐明太子、稻香石燒豚、御選旨味櫻桃鴨、嫩肩骰牛箬竹燒、醬燒羊排佐日式辣味噌，集結多種海陸滋味，真叫人難以抉擇！ 經典套餐。 圖片提供/藝奇

極致銷魂和牛岩燒盛合 入口即化太銷魂

極上套餐的極上強肴，極致銷魂和牛岩燒盛合，日本頂級A5黑毛和牛、無骨牛小排、美國Prime霜降牛，以火山熔岩板高溫炙燒，油脂鮮美、入口即化。 極致銷魂和牛岩燒盛合。 圖片提供/藝奇

不能吃牛肉可以選海鮮料理，產地直送龍虎石斑鍋，野生鹽烤時令鮮魚。酒蒸蒜香的海の幸，獻上天使紅蝦、肥美生蠔和干貝等，上桌時淋上清酒現蒸三分鐘，享受酒香交織的鮮甜與海之味。另推出季節限定，酒蒸龍蝦(單點NT$688)，酒香四溢，肉質Q嫩細緻。天冷想要盡情享受鍋物料理，推薦日本A5黑毛和牛涮涮鍋佐薑泥陳醋，讓喜歡和牛的饕客大讚不已。 日本A5黑毛和牛涮涮鍋。 圖片提供/藝奇

特別介紹套餐內受歡迎的料理，先付的燻鮭魚蕃茄佐優格醬、深海魚皮野蔬沙拉佐醋醬、炙燒軟絲翡翠玉子，清爽又開胃。食事的鮭魚親子釜飯(需加價)，精選在地好米馥米，口感Q彈飽滿，豪邁盛上滿滿鮭魚和鮭魚卵，好吃到一口接一口停不了。甘果物有三款，醬味日式布丁佐時令鮮果、烤團子佐海鹽抹茶、抹茶白玉甜點組合可任選。 先付，清爽又開胃。 圖片提供/藝奇 鮭魚親子釜飯。 圖片提供/藝奇 抹茶控。圖片提供/藝奇 圖片提供/藝奇

不論是搭配檸檬海鹽氣泡飲或是濃稠抹茶中帶著黑豆香氣的熱黑豆抹茶，以及醇厚的深焙曼巴咖啡，都是最完美的結合。12月是屬於歡慶節日的季節，相約到「藝奇」喝一杯吧！ 圖片提供/藝奇

藝奇 日本料理 岩板焼

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