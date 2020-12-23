2021金牛報喜 除夕春節到礁溪圍爐饗宴

【撰文/Aries Huang】

期待嶄新辛丑年，牛年開運過個特別年，首選位於礁溪商圈的「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，繼推出迴響熱烈、大受好評的尾牙、春酒歡樂宴，「2021除夕春節圍爐饗宴」更盛情、更澎湃，無論是除夕圍爐、女兒娘家宴或訪友走春，共享除夕至初五天倫樂，再來泡個湯，洗去2020年穢氣，迎接旺年來。 「2021除夕春節圍爐」獻上滿滿好菜，展現宜蘭人好客的霸氣。 攝影/李文欽

除夕春節圍爐在外用餐，可以省去採買烹煮的勞累，有更多時間與家人團聚。「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」除了擁有優質舒適的湯屋和溫泉客房，礁溪獨一無二樓高19層的露天風呂，全方位的休閒設施外，餐飲美饌同樣令人讚譽。「2021金牛報喜、除夕春節圍爐饗宴」結合台灣在地食材，主廚精緻的中式料理廚藝，料理出道地美味盛宴，滿足饕客挑剔味蕾，設有典雅尊榮宴會包廂，提供專業服務，讓闔家團圓，彼此感情更升溫。

主廚精緻廚藝 在地食材融合山珍海味霸氣款待

「2021除夕春節圍爐」獻上滿滿一桌好菜，展現宜蘭人好客的霸氣。祥龍獻瑞賜四喜「龍蝦海味拼盤」，四喜是龍蝦沙拉、宜蘭鴨賞、芥末冰捲、五味扇貝，最純粹的海味。什麼是冰卷？軟絲在船體捕撈到的第一時間，直接在船上用海水煮至約5-7分熟，然後急速冷凍，漁港直送，吃起來Q軟香甜。

扭轉乾坤闔家聚，年菜必有的「瑤柱佛跳牆」，湯底以大地魚、老母雞、豬骨頭、蔥、蒜熬煮約4個小時，放入干貝、魚皮、豬腳、蹄筋等10幾種食材再入甕燉煮，滿滿一甕集結山珍海味，湯頭富濃濃膠質，每一口都回味不已。 扭轉乾坤闔家聚「瑤柱佛跳牆」湯頭富濃濃膠質，每一口都回味。 攝影/李文欽

日月增輝玉滿堂，以XO醬調味，清炒美國進口帶子(干貝)、象拔蚌、海蔘、碧玉筍，再以彩椒、青江菜裝飾擺盤的「玉帶子雙鮮」，色香味美。招財進寶享榮華，廣受好評的「縣酒燒蹄膀」，嚴選宜蘭黑豬蹄膀，融合中藥材的滷汁，加上宜蘭縣酒-紅露酒慢工燜煮，搭配滷筍乾、西蘭花、三星蔥點綴，肉質嫩軟、入口即化，油脂香氣有著淡淡酒香，吮指回味。 招財進寶享榮華「縣酒燒蹄膀」。 攝影/李文欽

海納百川慶有餘「清蒸迦納魚」，野生迦納魚又名真鯛，是節慶必吃的高級食用魚，肉質細膩可口，清蒸就很讚，再淋上以蝦殼、宜蘭絲瓜做成的鮮甜魚露，加點三星蔥絲更增提味。 海納百川慶有餘「清蒸迦納魚」，日月增輝玉滿堂「玉帶子雙鮮」。 攝影/李文欽

現正預購中 每桌再贈一瓶紅酒 果汁無限暢飲

春暖花開獻如意，滋補佳餚「蹄筋燒烏篸」以蠔油燴紅燒烏蔘、蹄筋，再以青江菜圍邊，細細品味，烏蔘軟Q滑嫩，蹄筋爽脆彈牙，入味恰到好處，同樣帶來豐富濃醇膠質。 春暖花開獻如意，滋補佳餚「蹄筋燒烏篸」。 攝影/李文欽

福祿鳳果壽長年「蟹肉扒芥仁」，過年必吃的長年菜(芥菜)，去了葉子的芥菜梗就是芥菜仁，冬天才有，以清炒方式料理蟹肉、百果，清脆爽口。金鳴瑞菇納百福，「巴西菇燉雞」將最天然的童子雞、巴西蘑菇、杏鮑菇、珍珠菇置入砂鍋清燉約3小時，湯頭鮮甜好喝，雞肉軟爛入味，菇類清新爽脆，健康又養生。 福祿鳳果壽長年「蟹肉扒芥仁」，金鳴瑞菇納百福「巴西菇燉雞」 。 攝影/李文欽

翠玉珍珠慶團圓，很費工夫的「鰻魚蒸米糕」，蒸籠荷葉來自台南，選用宜蘭在來米，拌攪爆炒過的香菇、魷魚、宜蘭黑豬肉、紅蔥頭等配料做成美味米糕，鋪上滿滿台灣蒲燒鰻魚片，壯圍鄉香菜點綴，滿溢濃濃在地家鄉味。 翠玉珍珠慶團圓，很費工夫的「鰻魚蒸米糕」。 攝影/李文欽

養顏滋潤樂豐盈「銀耳桂園露」，這溫暖甜湯，有白木耳、桂圓、紅棗、湯圓，冰糖入味，同樣養生又美肌，最後送上當季鮮水果，祝福大吉大利闔家歡。 養顏滋潤樂豐盈「銀耳桂園露」。 攝影/李文欽

「2021除夕春節圍爐」，優惠價每桌附贈一瓶紅酒、果汁類無限暢飲，現正接受預購中，2月11日(除夕)起至2月16日(初五)止。「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」與您共度歡聚團圓時刻，增添幸福美味。

礁溪麒麟 Kilin JiaoXi

Web. www.kilinjiaoxi.com.tw

Fb. 礁溪麒麟 Kilin Jiaoxi