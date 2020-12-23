快訊

本土案例恐釀社區傳播？專家：明年1月10日前是觀察期

高雄女結束隔離後外出與9同事嗑鍋 事後才知確診新冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021金牛報喜 除夕春節到礁溪圍爐饗宴

聯合新聞網 / Ciao潮旅
祥龍獻瑞賜四喜「龍蝦海味拼盤」。 攝影/李文欽
祥龍獻瑞賜四喜「龍蝦海味拼盤」。 攝影/李文欽

【撰文/Aries Huang】

期待嶄新辛丑年，牛年開運過個特別年，首選位於礁溪商圈的「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，繼推出迴響熱烈、大受好評的尾牙、春酒歡樂宴，「2021除夕春節圍爐饗宴」更盛情、更澎湃，無論是除夕圍爐、女兒娘家宴或訪友走春，共享除夕至初五天倫樂，再來泡個湯，洗去2020年穢氣，迎接旺年來。

「2021除夕春節圍爐」獻上滿滿好菜，展現宜蘭人好客的霸氣。 攝影/李文欽
「2021除夕春節圍爐」獻上滿滿好菜，展現宜蘭人好客的霸氣。 攝影/李文欽

除夕春節圍爐在外用餐，可以省去採買烹煮的勞累，有更多時間與家人團聚。「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」除了擁有優質舒適的湯屋和溫泉客房，礁溪獨一無二樓高19層的露天風呂，全方位的休閒設施外，餐飲美饌同樣令人讚譽。「2021金牛報喜、除夕春節圍爐饗宴」結合台灣在地食材，主廚精緻的中式料理廚藝，料理出道地美味盛宴，滿足饕客挑剔味蕾，設有典雅尊榮宴會包廂，提供專業服務，讓闔家團圓，彼此感情更升溫。

主廚精緻廚藝 在地食材融合山珍海味霸氣款待

「2021除夕春節圍爐」獻上滿滿一桌好菜，展現宜蘭人好客的霸氣。祥龍獻瑞賜四喜「龍蝦海味拼盤」，四喜是龍蝦沙拉、宜蘭鴨賞、芥末冰捲、五味扇貝，最純粹的海味。什麼是冰卷？軟絲在船體捕撈到的第一時間，直接在船上用海水煮至約5-7分熟，然後急速冷凍，漁港直送，吃起來Q軟香甜。

扭轉乾坤闔家聚，年菜必有的「瑤柱佛跳牆」，湯底以大地魚、老母雞、豬骨頭、蔥、蒜熬煮約4個小時，放入干貝、魚皮、豬腳、蹄筋等10幾種食材再入甕燉煮，滿滿一甕集結山珍海味，湯頭富濃濃膠質，每一口都回味不已。

扭轉乾坤闔家聚「瑤柱佛跳牆」湯頭富濃濃膠質，每一口都回味。 攝影/李文欽
扭轉乾坤闔家聚「瑤柱佛跳牆」湯頭富濃濃膠質，每一口都回味。 攝影/李文欽

日月增輝玉滿堂，以XO醬調味，清炒美國進口帶子(干貝)、象拔蚌、海蔘、碧玉筍，再以彩椒、青江菜裝飾擺盤的「玉帶子雙鮮」，色香味美。招財進寶享榮華，廣受好評的「縣酒燒蹄膀」，嚴選宜蘭黑豬蹄膀，融合中藥材的滷汁，加上宜蘭縣酒-紅露酒慢工燜煮，搭配滷筍乾、西蘭花、三星蔥點綴，肉質嫩軟、入口即化，油脂香氣有著淡淡酒香，吮指回味。

招財進寶享榮華「縣酒燒蹄膀」。 攝影/李文欽
招財進寶享榮華「縣酒燒蹄膀」。 攝影/李文欽

海納百川慶有餘「清蒸迦納魚」，野生迦納魚又名真鯛，是節慶必吃的高級食用魚，肉質細膩可口，清蒸就很讚，再淋上以蝦殼、宜蘭絲瓜做成的鮮甜魚露，加點三星蔥絲更增提味。

海納百川慶有餘「清蒸迦納魚」，日月增輝玉滿堂「玉帶子雙鮮」。 攝影/李文欽
海納百川慶有餘「清蒸迦納魚」，日月增輝玉滿堂「玉帶子雙鮮」。 攝影/李文欽

現正預購中 每桌再贈一瓶紅酒 果汁無限暢飲

春暖花開獻如意，滋補佳餚「蹄筋燒烏篸」以蠔油燴紅燒烏蔘、蹄筋，再以青江菜圍邊，細細品味，烏蔘軟Q滑嫩，蹄筋爽脆彈牙，入味恰到好處，同樣帶來豐富濃醇膠質。

春暖花開獻如意，滋補佳餚「蹄筋燒烏篸」。 攝影/李文欽
春暖花開獻如意，滋補佳餚「蹄筋燒烏篸」。 攝影/李文欽

福祿鳳果壽長年「蟹肉扒芥仁」，過年必吃的長年菜(芥菜)，去了葉子的芥菜梗就是芥菜仁，冬天才有，以清炒方式料理蟹肉、百果，清脆爽口。金鳴瑞菇納百福，「巴西菇燉雞」將最天然的童子雞、巴西蘑菇、杏鮑菇、珍珠菇置入砂鍋清燉約3小時，湯頭鮮甜好喝，雞肉軟爛入味，菇類清新爽脆，健康又養生。

福祿鳳果壽長年「蟹肉扒芥仁」，金鳴瑞菇納百福「巴西菇燉雞」 。 攝影/李文欽
福祿鳳果壽長年「蟹肉扒芥仁」，金鳴瑞菇納百福「巴西菇燉雞」 。 攝影/李文欽

翠玉珍珠慶團圓，很費工夫的「鰻魚蒸米糕」，蒸籠荷葉來自台南，選用宜蘭在來米，拌攪爆炒過的香菇、魷魚、宜蘭黑豬肉、紅蔥頭等配料做成美味米糕，鋪上滿滿台灣蒲燒鰻魚片，壯圍鄉香菜點綴，滿溢濃濃在地家鄉味。

翠玉珍珠慶團圓，很費工夫的「鰻魚蒸米糕」。 攝影/李文欽
翠玉珍珠慶團圓，很費工夫的「鰻魚蒸米糕」。 攝影/李文欽

養顏滋潤樂豐盈「銀耳桂園露」，這溫暖甜湯，有白木耳、桂圓、紅棗、湯圓，冰糖入味，同樣養生又美肌，最後送上當季鮮水果，祝福大吉大利闔家歡。

養顏滋潤樂豐盈「銀耳桂園露」。 攝影/李文欽
養顏滋潤樂豐盈「銀耳桂園露」。 攝影/李文欽

「2021除夕春節圍爐」，優惠價每桌附贈一瓶紅酒、果汁類無限暢飲，現正接受預購中，2月11日(除夕)起至2月16日(初五)止。「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」與您共度歡聚團圓時刻，增添幸福美味。

礁溪麒麟 Kilin JiaoXi

Web. www.kilinjiaoxi.com.tw

Fb. 礁溪麒麟 Kilin Jiaoxi

相關新聞

極炙鮮美 岩燒日料 讓感情提味更加溫

天冷想多點溫暖，王品集團旗下的「藝奇」，12月起，推出全新菜單模式，分別為經典、極上套餐，300度高溫炙燒，讓胃都暖和了，加上海陸鮮味更多元豐富。12月下旬，高雄夢時代店將以全新空間與品牌新視覺亮相，歡迎呼朋引伴到ikki品味極炙鮮美，享受盛情款待食藝美與優雅尊寵的服務。

不用出國 也能吃到享譽新加坡 米其林一星中餐廳

國外旅遊最想念的滋味，幸好在台灣也吃得到，來自新加坡、連續四年榮獲米其林一星推薦的「莆田PUTIEN」中菜，是王品集團首次代理的國外知名品牌，堅持選用新鮮自然食材，保留烹飪精髓的莆田菜，吃一口就驚豔，連連讚嘆，現不用出國，也能享有這地道味。

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

2021金牛報喜 除夕春節到礁溪圍爐饗宴

期待嶄新辛丑年，牛年開運過個特別年，首選位於礁溪商圈的「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，繼推出迴響熱烈、大受好評的尾牙、春酒歡樂宴，「2021除夕春節圍爐饗宴」更盛情、更澎湃，無論是除夕圍爐、女兒娘家宴或訪友走春，共享除夕至初五天倫樂，再來泡個湯，洗去2020年穢氣，迎接旺年來。

共創台南美好旅途時光 從早餐、下午茶到消夜全包了

一趟美好的旅宿體驗，加深遊程記憶，更樂於分享，這就是今年初新開幕的「康橋慢旅Kindness Day Hotel」專屬魅力，融合府城文化底蘊，結合悠然慢生活型態，打造如家的舒適空間，讓您隨時回來都能享用美味點心，從容享受豐盛早餐，還有放輕鬆的晚點心時刻，初次造訪即深得旅人心。

2020非洲表演面具節 到新竹關西感受原始部落魅力

滿足渴望出國探險的心，不用飛出去也能圓夢踏上非洲草原，近距離感受長頸鹿、犀牛、環尾狐猴等非洲動物的鮮活生命力。就在「關西六福莊生態度假旅館」，即將登場「2020非洲表演面具節」，邀您前來體驗原汁原味的天籟美聲，欣賞當地傳統文化和現代藝術家相互激盪帶來的創作，〝非〞常難得。

放心玩農場 農遊超市全台唯一首創農業旅遊專賣店

國內旅遊正夯，台灣農業旅遊更是安心旅遊的好去處，「台灣休閒農業發展協會」推出全台唯一，首創農業旅遊專賣店「農遊超市」，網羅全台農遊場域，每個都是經過「特色農業旅遊場域認證」，將帶您暢遊台灣農村，獲得吃喝玩賞的全方位旅遊體驗，一年四季都有新樂趣，深入感受台灣農業真的超棒得！

專為新人設想 一站式服務 跨界合作打造夢幻婚禮

婚禮籌備是每對新人期待的大事，但面對繁瑣內容，不免令人焦躁不安，想要留住最精采的美麗回憶，又達到賓主盡歡的難忘，首選「台北六福萬怡酒店」，現更推出一站式服務婚禮專案，提供整合性服務及優惠內容，為新人們解決東奔西跑逐一比價的麻煩，只需輕鬆以待，保持最完美狀態迎來專屬大日子。

閨密親子美人湯 北投露天風呂泡湯 再來玩溫泉煮蛋

時序轉入冬季，氣溫逐漸下降，此時最是泡湯好時節。受新冠疫情影響無法出國，那就與姊妹們來場屬於女孩兒的美麗小旅行。北投水都溫泉會館擁有多樣化房型與溫泉浴池，還有露天風呂、玩溫泉煮蛋，每一處都可以找到專屬自己的網美拍照點。

三峽療癒旅之宿 戀戀板根美湯饗宴

時序入冬想泡湯又想賞美景，非常適合到三峽「大板根森林溫泉酒店」，台灣唯一同時擁有低海拔熱帶雨林、優質溫泉的桃花源祕境。走一趟芬多精雨林，再擁一掬碳酸氫鈉美人泉，嚐一口滋補元氣的餐點，貼心推出冬季及初春住房專案及年底的尾牙歡慶宴，為您留下健康與美麗，盡享獨一無二的豐收假期。

就想賴在這 一秒置身異國夢幻度假氛圍

既復古又現代，同時擁有歷史古城與高科技發展的新竹，形塑特有人文魅力風情，就像新開幕的「VAHO琺何精品旅館」帶來更多想像與可能，一開門，視野所及盡是驚豔與驚喜，轉眼置身於夢幻國度，甚至設有私人泳池、KTV、專屬戶外庭院可烤肉，讓人直想賴在房裡，捨不得離開呢！

探訪新竹有新意 二天一夜輕旅行推薦

位在新竹市的「VAHO琺何精品旅館」，除了為旅客帶來嶄新的主題式住房體驗外，更特別規劃建議兩天一夜的行程及隱藏版景點，帶您到竹縣的寶山水庫賞美景喝咖啡，欣賞美麗夕照的南寮漁港，再到於新竹公園內的湖畔料亭品嘗客家風味餐點，走入春室的玻璃世界，體驗纖碧爾啤酒廠的啤酒浴，這趟旅程每秒都充實！

熱門新聞

2021金牛報喜 除夕春節到礁溪圍爐饗宴

極炙鮮美 岩燒日料 讓感情提味更加溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。