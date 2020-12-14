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2020非洲表演面具節 到新竹關西感受原始部落魅力

聯合新聞網 / Ciao潮旅
不用出國，在台灣就可以看到正宗非洲表演面具節。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
不用出國，在台灣就可以看到正宗非洲表演面具節。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

【整輯/AH】

滿足渴望出國探險的心，不用飛出去也能圓夢踏上非洲草原，近距離感受長頸鹿、犀牛、環尾狐猴等非洲動物的鮮活生命力。就在「關西六福莊生態度假旅館」，即將登場「2020非洲表演面具節」，邀您前來體驗原汁原味的天籟美聲，欣賞當地傳統文化和現代藝術家相互激盪帶來的創作，〝非〞常難得。

近距離體會與可愛動物們相見歡。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
近距離體會與可愛動物們相見歡。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

置身在位於新竹縣關西鎮，亞洲第一座動物生態度假旅館「關西六福莊生態度假旅館」，無須出國，就好像身歷其境來到非洲，充滿野性的呼喚。161間狩獵風格客房，房內就能看見各種非洲動物，近距離體會與可愛動物們共眠的特別住宿體驗。館內亦規畫多元的動物生態互動活動與精彩的非洲歌舞表演，附設的異國風情主題餐廳、故事遊戲間、主題商店、會議室等設施，打造與眾不同的度假行程，提供豐富完整的旅遊服務！

沉浸式五感體驗 道地非洲表演面具藝術

在飯店中庭可見到長頸鹿和斑馬。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
在飯店中庭可見到長頸鹿和斑馬。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

想體驗最正統、著名的面具節不用遠赴非洲！今年度絕對不容錯過，「非洲表演藝術展」！只要在12月1日到1月3日入住，就能親身體驗非洲百年節慶「非洲面具節」的獨特魅力，帶您一同深度體驗非洲表演藝術文化。屆時飯店本館除了推出多項面具節限定活動，更化身非洲美術館，結合館內公共空間的TingaTinga畫派壁畫，首度展出來自東非坦尚尼亞的藝術派TingaTinga藝術家的畫作，更有非洲空運來台，獨家面具戲服、非洲傳統樂器、服飾和編髮技藝等特色文化展現，為期一個月的室內微型策展，「關西六福莊生態度假旅館」最受矚目的年度面具與藝術的國際盛會，希望讓每位賓客感受前所未有的非洲藝術和原始野趣，全然沉浸於非洲道地藝術氛圍。

親身體驗非洲面具節的獨特魅力。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
親身體驗非洲面具節的獨特魅力。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

傳統文化和現代藝術的精彩火花 全新打造非洲表演藝術展

活動期間入住，飯店推出各類型免費非洲文化特色活動，有「非洲表演迎賓秀」、「非洲表演藝術展」等藝術行程，還能親身體驗「非洲面具DIY」、「非洲變裝間」，親身感受非洲表演文化，化身表演大師，沉浸式五感體驗。夜間的重頭戲「非洲面具營火晚會」、「非洲故事屋」，以非洲歌舞秀開啟祈福儀式，大人、小孩最期待的非洲擊鼓表演、傳統特技以及團康活動；在歌舞聲中，隨著撼動人心的鼓聲搖擺，引領您深入體驗來自這片神祕大草原的不同魅力，留下難忘且與眾不同的假期回憶。

熱鬧滾滾的非洲表演迎賓秀。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
熱鬧滾滾的非洲表演迎賓秀。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
親身繪製專屬自己的非洲面具。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
親身繪製專屬自己的非洲面具。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
夜間的重頭戲，面具營火晚會。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
夜間的重頭戲，面具營火晚會。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

全台唯一 烏干達藝術表演家親授主題課程

不只如此，想要體驗更多非洲面具節獨家活動嗎？喜歡表演藝術的親子快加入「小小非洲鼓手」體驗，由烏干達藝術表演家親授，非洲擊鼓教學課程、擊鼓帶動唱，還有好玩有趣的微特技體驗課程，保證精彩！此外，熱愛流行的潮友，千萬不要錯過「非洲編髮音樂體驗」課程，透過非洲藝人貼身指導編髮與拇指琴課程，感受不同的時尚魅力，呈現多元文化的美麗，打造屬於自己的設計個性美。

小小非洲鼓手體驗，好玩有趣的擊鼓互動。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
小小非洲鼓手體驗，好玩有趣的擊鼓互動。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
小小非洲鼓手體驗，可發揮創意的彩繪非洲鼓。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
小小非洲鼓手體驗，可發揮創意的彩繪非洲鼓。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
非洲編髮音樂體驗，拇指琴課程。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
非洲編髮音樂體驗，拇指琴課程。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
非洲編髮音樂體驗，體驗特色編髮課。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
非洲編髮音樂體驗，體驗特色編髮課。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

歡迎把握「關西六福莊生態度假旅館」12月限定推出的「小小非洲鼓手」和「藝創玩非洲」住房專案，預約一趟免搭飛機就能體驗精彩又豐富的「非洲之旅」吧！

關西六福莊生態度假旅館Leofoo Resort Guanshi

Web. www.leofooresort.com.tw

Fb. 關西六福莊Leofoo Resort Guanshi

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