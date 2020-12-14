共創台南美好旅途時光 從早餐、下午茶到消夜全包了

【撰文/Aries Huang】

一趟美好的旅宿體驗，加深遊程記憶，更樂於分享，這就是今年初新開幕的「康橋慢旅Kindness Day Hotel」專屬魅力，融合府城文化底蘊，結合悠然慢生活型態，打造如家的舒適空間，讓您隨時回來都能享用美味點心，從容享受豐盛早餐，還有放輕鬆的晚點心時刻，初次造訪即深得旅人心。 康橋慢旅外觀像一個家的形狀。 攝影/Ray

位於台南安平運河旁的「康橋慢旅」，為康橋連鎖旅館旗下的新品牌，開發年輕客群，以Kindness的精神為品牌延伸，連結在地意象，加入了對生活更多的可能與想像，不論是商務出差或是輕旅行，希望陪伴旅客一起創造美好的旅途時光與回憶，賦予身心得到真正的舒壓。 攝影/Ray

多功能的複合空間 如同在家的生活場域

旅店外觀就像是一個家的形狀，要讓旅客有回家的感覺，踏進旅店，身穿丹寧制服、活力十足的服務人員即親切問候，倍感溫馨。一旁的藍色牆面清楚標示台南的文化景點、餐廳小吃、特色店區地圖，想要到最夯的河樂廣場，安平區逛逛都不算太遠，在地的員工更貼心分享推薦的私密景點或隱藏版美食，讓旅客能深入探訪府城之美。展示區則販售與日本知名插畫家長場雄聯名商品，透過插畫，飯店門面的作品《旅行雙人組》，餐廳牆面的《啤酒乾杯》，開啟我們對旅遊的想像。 藍色牆面標示台南旅遊景點。 攝影/Ray

整體以溫潤木質構築，走文青、日系簡約風格的「康橋慢旅」將公共場域延伸放大，提供全天候開放空間，結合休閒閱讀區，零食鋪、用餐區與酒吧等多功能的複合場域，就像是在家生活，每個人都有自己喜歡待的角落，旅人們可以閒坐在舒適沙發椅，翻閱旅店精挑生活美學相關的書籍雜誌，帶台筆電做自己的事，喝杯飲料、發呆放空，或是待在房間裡都好輕鬆愜意。 大廳結合休閒閱讀區，零食鋪、用餐區與酒吧等多功能的複合場域。 攝影/Ray 用餐與暢飲空間以溫潤木質構築、寬敞自在。 攝影/Ray

旅店一共有90間客房，規劃有雙人、三人、四人房型因應房客需求，延續日系簡約風格，具質感的品味設計，運用大量暖色系舒適溫馨，並巧妙地在床頭的壁布與牆面飾以不同的配色組合，高樓層客房呈現沉穩內斂色系，適合商務人士，較低樓層客房運用明亮活潑的色彩。指示的資訊圖像化，相當有巧思，插座設置多，最貼心的還有日本品牌免治馬桶，細節處感受人性化的考量，都將成為旅途中溫暖幸福的佇留。 客房採日系簡約風格，具質感的品味設計。 圖片提供/康橋慢旅 四人房運用大量暖色系，營造舒適溫馨。 圖片提供/康橋慢旅 巧妙地在床頭壁布與牆面飾以不同配色組合。 圖片提供/康橋慢旅

從早餐下午茶到消夜 無限供應吃到飽

最令人驚喜與大受好評的是餐飲美食，就好像阿嬤、媽媽一樣，深怕家人餓著了，「康橋慢旅」從早餐、下午茶到消夜全包了。特地為旅客準備24小時的飲料吧，果汁、蘋果醋、研磨咖啡、Dilmah帝瑪紅茶，6種口味的冰淇淋，隨時都可免費享用。

下午3點半到晚上10點半，又送上台南排隊人氣名店，連得堂煎餅、章成麥芽餅、益生堂蜜餞的伴手禮小點心，無限供應，真是熱情好客阿！到了晚上7點至10點，端上精緻的晚點心，熱食、三明治、下酒菜，也是免費吃到飽。搭配宜蘭吉姆老爹的精釀啤酒，山山來茶的烏龍茶或紅茶，享受微醺小酌滋味，在慢旅chill一下。 無限供應連得堂煎餅、章成麥芽餅、益生堂蜜餞。 攝影/Ray 晚上7點至10點，端上精緻的晚點心免費吃到飽。 攝影/Ray 搭配宜蘭吉姆老爹的精釀啤酒，山山來茶的烏龍茶或紅茶，享受小酌滋味。 攝影/Ray

早餐名為慢食‧日，呼應慢旅悠然慢活的概念，貼心延長至11點，讓旅客可以很從容品嘗，採中西式的自助餐點方式，主廚會依當季時節食材特製各式料理，濃稠的異國烘蛋、鍋氣十足的台式料理、色彩繽紛的時蔬、自製雲朵棉花糖吐司等，同樣吃得心滿意足，根本沒多餘的胃再去裝台南美食阿！其它服務還包括自助洗衣房設施，備好洗衣粉跟柔軟精，以及免費自行車提供，可暢遊運河步道。 早餐名為慢食‧日，採中西式的自助餐點方式。 攝影/Ray 早餐名為慢食‧日，採中西式的自助餐點方式。 攝影/Ray 早餐採中西式的自助餐點方式，貼心延長至11點。 攝影/Ray

台南，一個會黏人的城市，因「康橋慢旅」的連結，更讓人想一去再去，意猶未盡呢！

康橋慢旅

Web. kindnessday-hotel.com

Fb. 康橋慢旅Kindness Day Hotel