放心玩農場 農遊超市全台唯一首創農業旅遊專賣店

【撰文/Aries Huang】

國內旅遊正夯，台灣農業旅遊更是安心旅遊的好去處，「台灣休閒農業發展協會」推出全台唯一，首創農業旅遊專賣店「農遊超市」，網羅全台農遊場域，每個都是經過「特色農業旅遊場域認證」，將帶您暢遊台灣農村，獲得吃喝玩賞的全方位旅遊體驗，一年四季都有新樂趣，深入感受台灣農業真的超棒得！ 圖片提供/台灣休閒農業發展協會

農業旅遊是以休間結合旅遊、食農教育，透過體驗與消費者分享農村生活，就是好吃好看好玩又有趣，讓人徹底可以放鬆，意猶未盡之感。「台灣休閒農業發展協會」在今年打造「農遊超市」，一個網路版的農業旅遊專賣店，幫助農漁牧林等農民業者把通路建置，期望讓台灣很多漂亮的地方，有很棒的農村服務與體驗被看見。 圖片提供/台灣休閒農業發展協會

結合200個農場 超過400條農業遊程

「台灣休閒農業發展協會」游文宏秘書長表示「農遊超市」是以超級市場的分類概念為構思，打造一個專屬農業旅遊的農遊超市電商平台（網址：www.taiwanfarm.com.tw），將來自全台灣四面八方的農業旅遊，依主題分類整理後上架販售、明碼標價，更是提供業者拓展客源的平台。 台灣休閒農業發展協會 游文宏秘書長。 圖片提供/台灣休閒農業發展協會

基於消費者非常習慣的超市購物方式，「農遊超市」以各地鄉鎮的物產為經，節氣孕育的當令食材為緯，依據「產業類別」進行分類，規劃出以農、林、漁、牧4大類為主軸，融合茶、米、花卉、水果、蔬菜、漁撈養殖、畜牧、竹林、咖啡、可可、雜糧、蜜蜂、香藥染草、特用作物等14類特色主題農遊，涵蓋近200個農遊場域，整合超過400條農業遊程，相關的食宿玩買等產品。 攝影/Ray 圖片提供/台灣休閒農業發展協會 攝影/蔡勝義 攝影/蔡勝義

平台的商品種類多元，類別清楚、便捷，可以讓消費者看見不一樣的農村樣貌，依照自己的喜好及需求選擇，搜尋相關主題的農遊資訊及商品。如全台主題農場、觀光果園、養殖漁場、茶園、部落與牧場、景觀花園、特色酒莊等，找到好吃又好玩的碾米、採果、採茶、手炒咖啡、搗麻糬、食用花料理入菜、藍染、滾牧草等上百種農遊方式，或是享用產地直送的農家料理，感受土地直接到餐桌的原味樸實，都為消費者一一網羅齊全。 圖片提供/金湖岸楊梅大王農場 圖片提供/多多龍有機農場 圖片提供/台灣休閒農業發展協會

線上下單 輕鬆快速找到適合的主題遊程

無論是單人逍遙遊、甜蜜雙人遊、家庭親子遊、團體輕旅行或是企業會議假期等，消費者都可以輕鬆而快速找到適合的主題遊程、農事體驗活動。此外，還有不同於觀光飯店的農場住宿、深度旅遊遊程、嚴選伴手禮等相關產品，並放入連結導購，讓消費者也能直接買到當季鮮果、農特產品、年節禮盒及田媽媽美食等直接訂購。 攝影/盧大中

「農遊超市」電商平台也推出電子票券，取代傳統紙本票券，簡化購票手續，消費者只要在網站線上下單，完成購票後，獲得一組QRCODE，即可直接到合作的農場掃碼消費，快速又方便，若是有疑問或有問題，平台貼心提供即時線上客戶服務。

游秘書長說光是水果一年四季就有37種水果讓您採摘，而農業旅遊在農業體驗最能展現出來的就是主打第5味覺，也就是新鮮(尚青)，建議規劃「體驗在地，享受當季」的行程，像是12月盛產的柑橘、金棗，您可以在「農遊超市」找到哪個地區、哪個果園盛產新鮮的水果，附近的農場住宿等，喜歡吃海鮮，精選採自然養殖、友善方式的漁撈養殖業，保證每一口絕對新鮮；很容易就找到您想要的，台灣農遊不只有一種形式，超過400條農業遊程，真的讓您一年怎麼玩都好玩，怎麼都玩不完。 圖片提供/多多龍有機農場 攝影/盧大中

特色場域認證制度 協助農民轉型

最能代表台灣文化的是農村，「台灣休閒農業發展協會」成立宗旨與服務內容，在於對所有人員的專業訓練，推動特色認證，協助農場讓商品多元化。游秘書長特別強調，去年協會即積極推出「特色場域認證制度」，因此在「農遊超市」平台上所有的業者都是有通過認證，每一個都符合「特色農業旅遊」，總共有23項的指標，經由產官學評分，平均分數加總起來要70分以上，認證通過之後，農民業者之商品才有資格上架。去年有72家業者通過，預計年底有100家通過，這是其它亞洲國家都沒有做過。 圖片提供/台灣休閒農業發展協會 攝影/盧大中

雖然大家目前陷於疫情的苦悶，但也讓我們更深入領略到台灣自然景緻之美，尤其是饒富趣味與況味的農村風情。游秘書長竭誠歡迎大家透過全台首創的「農遊超市」平台，相約來農場玩，因為農場有自然地環境(Good place)，很新鮮的食材(Good food)，有趣的體驗活動（Good fun），農民很友善（Good friend），讓人心情自然放鬆，充滿歡樂好時光（Good time），共5個GOOD，也就是「5G健康遊，放心玩農場」，不僅能舒緩疫情緊張，更有益身心健康，順著自然節奏，與家人朋友一同認識這片與我們共生的土地，所孕育的種種美好，感受大地的溫度。 圖片提供/台灣休閒農業發展協會 攝影/Ray

農遊超市

Web. www.taiwanfarm.com.tw

台灣休閒農業發展協會

Web. www.taiwanfarm.org.tw

Fb. 台灣休閒農業發展協會