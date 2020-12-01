閨密親子美人湯 北投露天風呂泡湯 再來玩溫泉煮蛋

【撰文/Katzchen】

時序轉入冬季，氣溫逐漸下降，此時最是泡湯好時節。受新冠疫情影響無法出國，那就與姊妹們來場屬於女孩兒的美麗小旅行。北投水都溫泉會館擁有多樣化房型與溫泉浴池，還有露天風呂、玩溫泉煮蛋，每一處都可以找到專屬自己的網美拍照點。 20多年來如同老朋友般與我們在北投相伴。 攝影/Ray

座落於地熱谷旁的北投水都溫泉會館，質樸中不失優雅風情，頂樓露天風呂更是享湯族的最愛，擁有獨特優質的硫磺泉，暖呼呼湯泉中富含微量元素，泡湯同時也滋潤全身肌膚，還能居高遠眺景致，微風吹拂，空氣中飄散著北投獨有的硫磺味，享受最頂級的五感呵護。不僅是國人到北投體驗戶外泡湯首選，更吸引國外旅客慕名而來，體驗從心出發，身體與心靈同步淨化的湯泉假期。 攝影/Ray

多元風格客房 大面採光引入北投美景

踏入北投水都大廳，湯守觀音像映入眼簾，充滿濃厚的北投在地文化氣息。全館共50間溫泉湯屋客房，風格多元，任君挑選。6樓以親子為設計主軸，每間客房設計豐富活潑，打開門就有視覺驚喜，色調柔美溫馨，更使用歐洲進口的無毒壁紙，妝點出繽紛活潑感，搭配各種造型抱枕，小朋友最愛的可愛帳棚等軟件，打造成孩子們歡樂安全的遊憩空間，一進入房內就捨不得出門。 兒童房以主題性壁紙與玩具布置，溫馨可愛。 攝影/Ray

不僅親子同遊樂趣高，也很受閨蜜女孩青睞，因鄰近地熱谷的優勢，客房運用大面積透明落地窗，將戶外美景引入室內，搭配色彩柔和的高質感壁紙，瞬間化身成為拍照攝影棚，房內各個角落，不同角度，都能拍出絕美照片，「入住水都，人人都能當網美」。連大門都請專業師傅親手彩繪，仿造木門紋路，強調整體風一致性。 客房採用大面積窗戶引進綠意，雅韻別緻。 攝影/Ray

其它還有自然清新的田園風格，紅黑圖騰交錯的摩登房型，其中又以簡約的日式禪風客房最受長輩喜愛，運用溫潤的木質色調，給予旅人最舒適無壓力的放鬆空間，也有以質感色塊，搭配出時尚感十足的風格，適合喜愛文青IG打卡風格的年輕人，水都客房的多變樣貌，等你來入住感受。無論哪種風格客房，都有隱密性高的私人溫泉湯屋，還有雙人水療按摩浴缸，能在美湯中盡情釋放壓力，找回最自在純粹的自己。 客房內泡湯，享受不受人打倒擾的私密空間。 攝影/Ray

輕鬆小旅行 與水都一起製造回憶

入住水都，從Check in開始，就有專門人員帶領導覽館內設施，讓旅人感到備受尊寵。因地理位置優越，服務人員會同步介紹鄰近水都飯店，徒步可抵達的景點，像是北投知名的地熱谷，終年瀰漫著硫磺煙霧，宛若仙境一般，以往遊客會在此煮溫泉蛋，因安全考量已明文禁止。別擔心，可以回到水都向櫃台購買生雞蛋，以專用小竹籃將雞蛋浸泡入溫泉水中，牆上掛著5分熟∼全熟的時間指南，想要吃哪種風味由你做主，用銅板價就能體驗溫泉煮蛋樂趣，安全又貼心的巧思設計，廣受情侶及親子旅客喜愛，增添北投小旅行中的樂趣，也與水都一起製造了美好回憶。 溫泉煮蛋美味又好玩。 攝影/Ray

北投水都溫泉會館

Web. www.spaspringresort.com.tw

Fb. 水都溫泉會館