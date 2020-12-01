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專為新人設想 一站式服務 跨界合作打造夢幻婚禮

聯合新聞網 / Ciao潮旅
與鯊魚婚紗婚攝團隊、Eva Lai新娘造型團隊跨界合作，提供整合性服務及優惠內容。 圖片提供/台北六福萬怡酒店
與鯊魚婚紗婚攝團隊、Eva Lai新娘造型團隊跨界合作，提供整合性服務及優惠內容。 圖片提供/台北六福萬怡酒店

【整輯/AH】

婚禮籌備是每對新人期待的大事，但面對繁瑣內容，不免令人焦躁不安，想要留住最精采的美麗回憶，又達到賓主盡歡的難忘，首選「台北六福萬怡酒店」，現更推出一站式服務婚禮專案，提供整合性服務及優惠內容，為新人們解決東奔西跑逐一比價的麻煩，只需輕鬆以待，保持最完美狀態迎來專屬大日子。

婚宴宴會廳整體設計呈現典雅精緻、浪漫唯美氛圍。 圖片提供/台北六福萬怡酒店
婚宴宴會廳整體設計呈現典雅精緻、浪漫唯美氛圍。 圖片提供/台北六福萬怡酒店

舉辦一場婚宴，不僅是美味又氣派的筵席，還有喜餅、現場布置、花藝設計等細項準備，還要考量到雙方長輩的意見等，而根據經濟部統計，國內每對新人平均花費74.5萬元，但對於忙碌的現代人來說，真得無暇處理這繁雜又冗長的婚禮籌備事項，因此尋求適合的婚宴場地，符合預期的婚禮服務品質以及結婚基金，是現今新人最大的課題。

圖片提供/台北六福萬怡酒店
圖片提供/台北六福萬怡酒店

結合Elite Concept一禮莊園 提供花藝設計及喜餅優惠

參加婚宴最讓人討厭的事，就是場地地點偏僻交通不便或停車位難找，位處南港捷運、高鐵、台鐵及客運轉運站四鐵共構的「台北六福萬怡酒店」，具非常便捷交通優勢，停車場更是寬闊整潔、停車方便，占有絕佳的地利之便。宴會廳為挑高無樑的獨立空間，以Colorful Wedding為婚宴主軸，整體設計典雅精緻、尊榮氣派，加上璀璨水晶燈亦或多彩燈光變化浪漫唯美，而講究食材、精心料理的中西式婚宴創意佳餚，滿足賓客多元味蕾，絕對是婚宴場地首選。

「Elite Concept一禮莊園」為每對新人親手打造獨一無二的夢幻禮盒。 圖片提供/台北六福萬怡酒店
「Elite Concept一禮莊園」為每對新人親手打造獨一無二的夢幻禮盒。 圖片提供/台北六福萬怡酒店

不僅如此，以客為尊、處處貼心的「台北六福萬怡酒店」專為新人們設想週到，即日起推出一站式服務婚禮專案，結合旗下生活美學品牌「Elite Concept一禮莊園」，提供花藝設計及喜餅85折優惠，還會再額外加贈喜餅20盒起，還有豪華客房住宿1晚及次日自助早餐2客，宴客當天更安排新娘專屬管家貼心服務，加贈迎賓雞尾酒會、婚禮MV、香檳塔和氣泡酒等。

選擇一站式服務專案，可享「EliteConcept一禮莊園」花藝設計折優惠。
選擇一站式服務專案，可享「EliteConcept一禮莊園」花藝設計折優惠。

「Elite Concept一禮莊園」以高度客製化手工喜餅特色深受新人們喜愛，從多色緞帶及禮盒包裝挑選，還有自組手工法式點心、氣泡酒、永生花等內容物，為每一對新人們親手打造獨一無二的夢幻禮盒。即日起至明年6月20日止，特別推出多項好禮優惠活動，單筆訂購20盒享95折，達101盒以上可享最高85折；且買越多送更多優惠，每滿10盒送1盒，最高可送20盒，兩種活動亦可疊加，折扣優惠搭配贈送禮盒，換算最高可享77折，台北市及新北市指定地區額外再享免運費配送到府。

配合客製化需求，量身打造專屬的夢想主題婚禮。 圖片提供/台北六福萬怡酒店
配合客製化需求，量身打造專屬的夢想主題婚禮。 圖片提供/台北六福萬怡酒店

與鯊魚婚紗婚攝及Eva Lai新娘造型團隊合作

此外，「台北六福萬怡酒店」也與知名的鯊魚婚紗婚攝團隊、Eva Lai新娘造型團隊合作聯名企劃，桌數達15桌以上，每桌優惠價，除了可享「Elite Concept一禮莊園」花藝設計與喜餅85折優惠、精緻套房住宿及2客早餐之外，再加贈SJ WEDDING鯊魚婚紗婚攝團隊的精緻婚紗照拍攝(不含婚紗禮服)，以及Eva Lai新娘造型團隊提供的3種造型，呈現新人的獨特魅力風情。

配合客製化需求，量身打造專屬的夢想主題婚禮。 圖片提供/台北六福萬怡酒店
配合客製化需求，量身打造專屬的夢想主題婚禮。 圖片提供/台北六福萬怡酒店

留下最珍貴回憶的婚宴，「台北六福萬怡酒店」全方位為新人們解決所有婚禮籌備的大小事，竭盡所能配合客製化需求，量身打造專屬的夢想主題婚禮，祝福永誌難忘。

台北六福萬怡酒店

Web. www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/

Fb. Courtyard by Marriott Taipei台北六福萬怡酒店

Elite Concept一禮莊園

Web. www.eliteconcept.com.tw/bridecake

Fb. Elite Concept 一禮莊園

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