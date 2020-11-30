三峽療癒旅之宿 戀戀板根美湯饗宴

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時序入冬想泡湯又想賞美景，非常適合到三峽「大板根森林溫泉酒店」，台灣唯一同時擁有低海拔熱帶雨林、優質溫泉的桃花源祕境。走一趟芬多精雨林，再擁一掬碳酸氫鈉美人泉，嚐一口滋補元氣的餐點，貼心推出冬季及初春住房專案及年底的尾牙歡慶宴，為您留下健康與美麗，盡享獨一無二的豐收假期。 酒店外水池景觀。 圖片提供/大板根森林溫泉酒店

想要遠離都市塵囂，不必跑太遠，經北二高下三峽交流道約25分鐘，即能置身全台僅存、廣達約二十公頃的中低海拔原生熱帶雨林，「大板根森林溫泉酒店」，一處難得純淨的養生祕境，可以大口深呼吸，吸取高達2萬PPM的芬多精，盡情感受與體驗雨林、溫泉、雙SPA的身心舒壓撫慰。 森林步道吸收芬多精。 圖片提供/大板根森林溫泉酒店

尾牙春酒歡慶專案 熱情款待貼心送禮

「大板根」裡有百年的板根樹、美人湯、渡假酒店、會議室、烤肉區、游泳池、娛樂中心、健身房等，是一個多功能的渡假園區。而每年此時，「大板根」讓傳統的尾牙春酒，變成一場健康饗宴以及渡假完全享受，成為年末或初春最想念的滋味。非凡大器宴會廳、雅緻品味包廂，主廚用在地食材精心烹調的創意佳餚，尾牙春酒歡慶宴，三桌以上方適用此專案（每桌10人）。 麗宴中餐廳一隅。 圖片提供/大板根森林溫泉酒店

內容包含：精緻中式桌菜晚餐（每桌贈送2瓶果汁，森林入園門票），另外泡露天溫泉享優惠價，訂桌滿3桌送VIP湯屋券一張，滿6桌送露天溫泉SPA券10張（價值NT$4500元），滿十桌除露天溫泉SPA券10張外，再加送住宿券一張（價值NT$7000元）；訂愈多送愈多，活動期間即日起至2021年3月31日止。 麗宴中餐廳中式尾牙春酒菜色。 圖片提供/大板根森林溫泉酒店

大自然最無私的恩寵，難得於美麗的森林裡共度歡樂宴，「大板根」的尾牙春酒專案只要少少的花費，即可大啖豐富美味的尾牙大餐加上濃綠氧森之旅。專案平假日皆適用，並提供會場指示海報、精美菜單、桌卡等多重服務，盡享尊榮禮遇。

一泊二食秋收冬藏 沐浴湯泉滋養風華

「大板根」不僅是「原始熱帶雨林生態的寶窟」，這寶窟又蘊含三峽唯一僅有，經日本國家嚴格檢測認證，泉質為無色無味頂級的碳酸氫鈉鹽泉，美景、美食當前，還擁有美人湯浴的滋潤，值得入住，慢慢悠然沉浸其中。 圖片提供/大板根森林溫泉酒店

特別針對住宿旅客推出一泊二食的「秋收冬藏」住房專案，即日起至2021年2月10日止，兩人成行，內容包含雙人客房住宿乙晚、活力自助式早餐、精緻晚餐（可選用太子西餐廳套餐或中式佳餚）、免費入園享受雨林芬多精森呼吸、露天溫泉SPA大眾池、客房內礦泉水。 太子西餐廳挑高區。 圖片提供/大板根森林溫泉酒店 太子西餐廳西式尾牙春酒菜色。 圖片提供/大板根森林溫泉酒店 酒店區豪華四人房。 圖片提供/大板根森林溫泉酒店 酒店區豪華溫泉套房。 圖片提供/大板根森林溫泉酒店

每房另贈「大板根」暢銷人氣商品，好吃停不了的溫泉焦糖爆玉米花，假日入住再加贈大板根牛奶SPA護髮霜一瓶。每天都有專人引領的生態導覽，帶您深入了解自然生態，冷冷的冬天爬山後再泡個暖湯，這就是最暖心的幸福了！ 露天溫泉SPA。 圖片提供/大板根森林溫泉酒店

腹地廣大、濃蔭蔽天，一處結合森林、溫泉、養生、悠閒的優質渡假酒店，加上全方位的休閒設施，玩上二天以上都不夠，最療癒的身心靈之旅，蓄積滿滿能量，與「大板根森林溫泉酒店」一起迎向2021年。 酒店外水池景觀。 圖片提供/大板根森林溫泉酒店

大板根森林溫泉酒店

Web. www.thegreatroots.com

Fb. 大板根森林溫泉酒店The Great Roots Resort