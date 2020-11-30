探訪新竹有新意 二天一夜輕旅行推薦

【撰文/Aries Huang】

位在新竹市的「VAHO琺何精品旅館」，除了為旅客帶來嶄新的主題式住房體驗外，更特別規劃建議兩天一夜的行程及隱藏版景點，帶您到竹縣的寶山水庫賞美景喝咖啡，欣賞美麗夕照的南寮漁港，再到於新竹公園內的湖畔料亭品嘗客家風味餐點，走入春室的玻璃世界，體驗纖碧爾啤酒廠的啤酒浴，這趟旅程每秒都充實！ 風雅之事，在湖畔料亭邊用餐邊欣賞湖水景色。 攝影/張晨晟

在新竹公園的湖畔料亭品嚐風味餐

光是在占地13公頃的新竹公園就可消磨一整天了，美不勝收、有療癒效果的公園內有市立動物園、玻璃工藝博物館、新竹孔廟、麗池公園、湖畔料亭等景點。其中興建於日治時期昭和6年（1931年）的日式木造房舍非常具有古老韻味，於2017正式公告為歷史建築。四棟日式建築分別名為湖畔料亭、竹風茶廳、閱樂書店x飲咖啡、豊賀伴手，可以用餐、喝下午茶或是將古早味伴手禮帶回家，各具特色。「湖畔料亭」白天是以在地食材與風味發想，提供和洋食套餐的家庭餐廳，每週四五六晚上則變身為可用餐也可小酌的餐酒館，邊用餐邊欣賞湖水景色，格外有雅興。四種豐富內容，期大家能好好享受新竹生活的愜意與優美。Fb. 湖畔料亭Liaoli 市立動物園喚起童年回憶。 攝影/張晨晟 圖片提供/力譔堂整合行銷 湖畔料理百年漢餅。 圖片提供/力譔堂整合行銷

寶山水庫賞景 沙湖壢咖啡廳下午茶

群山環抱、綠意盎然、景色優美的「寶山水庫」，是健行漫步、森林浴，舒展身心的好去處，環湖步道途中會經過兩座美麗的吊橋，可一覽無遺湖光山色。隱藏在水庫中有一秘境「沙湖壢藝術村」，70多年歷史的磚造平房，在「沙湖壢咖啡廳」，可以一邊欣賞湖畔景致搭配當季農作美食，十分愜意、怡然自得。Add. 新竹縣寶山鄉山湖村28號 圖片提供/力譔堂整合行銷 超療癒的寶山水庫景緻優美。 圖片提供/力譔堂整合行銷

春室Glass Studio+The POOL玻璃工藝

「春室Glass Studio」玻璃工藝博物館，走入玻璃世界，看玻璃製作過程，體驗玻璃DIY，欣賞工藝大師、職人的玻璃創作。「春室Glass Studio」以純白為基調，大面落地玻璃窗望出去是動物園植栽綠地，在此享用下午茶，心境也跟著透明清澈起來了。Web. wglassproject.com Fb. 春室Glass Studio + The POOL

在春室體驗玻璃DIY好有趣。 圖片提供/力譔堂整合行銷 春室的「春玻選物」販售可循環再製玻璃，實踐環境共生。 圖片提供/力譔堂整合行銷 圖片提供/力譔堂整合行銷

於南寮漁港騎單車 觀看夕照好浪漫

新竹17公里海岸線自行車道的起點，「南寮漁港」以地中海為主題，藍白鮮明配色，簡單俐落的流線設計加上拱門形式，彷彿置身在希臘地中海風情，成為最顯目地標，新一代觀光景點，這裡也是追日聖地，欣賞夕陽渲染整片海港，真是美極了，而漁港新鮮的漁獲，更是老饕們大啖美食的好去處。Add. 新竹市北區東大路四段236巷30號 圖片提供/力譔堂整合行銷 圖片提供/力譔堂整合行銷

纖碧爾精釀啤酒廠 喝啤酒泡啤酒浴