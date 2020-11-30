就想賴在這 一秒置身異國夢幻度假氛圍

【撰文/Aries Huang】

既復古又現代，同時擁有歷史古城與高科技發展的新竹，形塑特有人文魅力風情，就像新開幕的「VAHO琺何精品旅館」帶來更多想像與可能，一開門，視野所及盡是驚豔與驚喜，轉眼置身於夢幻國度，甚至設有私人泳池、KTV、專屬戶外庭院可烤肉，讓人直想賴在房裡，捨不得離開呢！ 圖片提供/琺何精品旅館

位處市中心，「VAHO琺何精品旅館」距離新竹火車站、新竹城隍廟、新竹動物園，以及有中央公園美稱的新竹公園約5分鐘車程，走訪各個景點都方便。外觀純白立面階層式設計，顛覆對Motel的印象，時尚新穎如精品飯店級，空間情境融合人文、質感及多國風格元素，總計42間房，打造出28種風格強烈的主題房，14間文青商務房，甫一開幕即引起話題，讓新竹的休閒生活更多了趣味與玩味。 圖片提供/琺何精品旅館

總統套房擁有空中花園 戶外烤肉優游自在

Vacation is wonderful, Enjoy the holiday，「VAHO琺何精品旅館」帶你走進城市裡的綠光森林，不論是商務或精品房都設計有綠意露台，藉由陽光、植栽與新鮮空氣釋放紓解一整天的壓力和疲憊。精品房空間達19∼78坪，場域寬敞舒適，分為奢華、尊爵、浪漫套房三個等級，浴缸是基本配備，共7間設有KTV，唯一一間有專屬私人泳池的嘉年華套房，非常適合一家大小來度假，孩子們開心戲水，大人們在一旁高歌歡唱，更吸睛得是高跟鞋造型的浴缸，亦成為打卡上傳的焦點。 攝影/張晨晟 嘉年華套房洋溢低調奢華。 攝影/張晨晟 吸睛得高跟鞋造型的浴缸。 攝影/張晨晟 擁有專屬私人泳池的嘉年華套房。 攝影/張晨晟

最大的星玥總統套房更擁有空中花園，78坪大的空間就像入住豪宅，配有主臥房、麻將房(電動麻將桌)、KTV包廂，這間套房的浴缸設計也很特別，採水族館概念的透明浴缸，加上七彩燈光，浪漫指數破表。此外，戶外庭院設有大型烤肉爐設備，可以容納20人烤肉，加上馬卡龍色的戶外家具，極適合舉辦大型生日派對、家族、好友聚會或企業員工活動。 星玥總統套房配有麻將房(電動麻將桌)。 攝影/張晨晟 星玥總統套房更顯尊貴雅致。 攝影/張晨晟 星玥總統套房的透明浴缸很特別。 攝影/張晨晟 星玥總統套房戶外庭院可烤肉。 攝影/張晨晟

主題房風格強烈 一房一世界感受異國情調

一開門就是驚喜，彷如一房一世界，館內還有許多不同設計風格、主題性強的客房，值得一一入住感受異國情調。像是仿造愛斯基摩冰屋的房型，不規則的白色空間，戶外天井透進的陽光，彷彿體驗北極永晝時光。土耳其地獄房，挑戰你的大膽指數，房內飾以大量血紅色、蛇及骷顱頭，充滿神秘感的微驚悚風格，而一個個圓圈形吊燈，又好像朵朵白雲，衝突式的美感陳設十分特別，頗受青睞。 仿造愛斯基摩冰屋的房型。 攝影/張晨晟 土耳其地獄房，圓圈形吊燈衝突式美感。 攝影/張晨晟

房間主題不同，連衛浴設備也非常有個性，各種造型浴缸讓人盡享泡澡樂趣，部分房型還貼心設有蒸氣室，沐浴備品選用英國潮牌Ben Sherman，還附上有機花草茶及各式小點等提供房客使用，全館採用獨立冷暖空調，在後疫情時代出遊能避免交叉感染，安心無虞。 攝影/張晨晟 攝影/張晨晟

11月開始將有自營的早午餐餐廳加入服務，提供住宿房客精緻的套餐式早餐。開幕期間「VAHO琺何精品旅館」推出體驗回饋優惠，主推6-8人KTV方案，歡唱4小時，每房還加贈啤酒一手及下酒小菜四道，歡迎大家相約一起來High歌，讓身心靈徹底放鬆，所有煩惱一掃而空。 歡迎大家相約一起來High歌。 圖片提供/琺何精品旅館 琺何精品旅館外觀。 圖片提供/琺何精品旅館

琺何精品旅館VAHO Motel

Web. www.vaho.com.tw

Fb. 琺何精品旅館