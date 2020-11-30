近故宮南院 到嘉義樂拚積木 暢玩樂園 歡笑聲不間斷

【撰文/Aries Huang】

常帶孩子去博物館可以激發好奇心，從小玩積木有助於強化邏輯思考，遊戲中更能培養冒險精神，新開幕的「棒棒積木飯店」，不僅鄰近故宮南院，更是南台灣首座以積木為主題的旅宿，還打造一座2,100坪的棒棒鯨奇樂園，讓小朋友玩得開心，大人們也躍躍欲試，全方位的度假勝地超讚der！ 攝影/Ray

位於嘉義縣太保市的「棒棒積木飯店」，整體園區腹地寬廣，毫無壓迫感，是南台灣首座以積木造景為主題的大型渡假飯店，分為積木館和親子館主題房。一進積木館，就可以看到許多積木作品栩栩如生，吸睛的客房走廊展出百件以世界名畫為題材所拼貼的積木掛畫，融合人文與科技，互動式聲控發光的積木，可藉此認識不少藝術名作。 飯店處處可見積木作品栩栩如生。 攝影/Ray

親子館主題房 小孩的汽車旅館與賽車場

積木館共188間環保客房，因應旅客需求，規畫雙人、三人房和家庭四人房，簡約設計風格，床頭立面飾以繽紛色系的積木圖案及積木拼成的小熱氣球。邦客房則是專為親子設計2小床(上下鋪)，床的兩側設有積木板，可向櫃台借來發光積木，在房裡就可以發揮想像力，拚出喜歡的圖案。或是到近百坪的3F發光積木遊戲室，提供房客創意紓壓、揮灑心情的體驗空間，可以盡情拚個夠，或許還能提早發現小寶貝的潛能。更令人讚嘆是在積木館中庭看到全台灣最高、最大的積木自由女神像，共使用35,000顆積木製作，由10多位工作人員費時2年完成，不用到日本東京台場，在這裡也能親眼所見約9公尺高，總重1.1公噸的自由女神。 攝影/Ray 邦客房則是專為親子設計上下鋪2小床。 攝影/Ray

親子館為擁有36間超大坪數的主題式房型，坪數達28∼36坪，包含櫻花仙子、山洞火車、蔚藍山海、森林精靈、神木伯伯、麋鹿樂園等六種房型，一開門就是驚喜畫面，好萌好可愛，讓人忍不住拍不停、忙著打卡。而寬敞的獨立大浴池，更是度假的絕對享受。親子館也是孩子的汽車旅館與賽車場，每間房間皆附有兒童專屬車庫、電動小車，於專屬跑道行駛，夜晚也可尬車，小朋友玩得不亦樂乎！ 親子館之一的櫻花仙子主題房，散發閒適浪漫風格。 攝影/Ray 親子館森林精靈。 攝影/Ray 親子館麋鹿樂園主題房，可愛童話風還可以玩捉迷藏。 攝影/Ray 親子館的衛浴空間擁有獨立大浴缸。 攝影/Ray 親子館也是孩子的賽車場。 攝影/Ray

驚奇不斷 棒棒鯨奇樂園挑戰冒險精神

飯店開幕以來最引起熱烈話題的就是佔地面積2,100坪的「棒棒鯨奇樂園」，南台灣最大的室內主題樂園，結合休閒娛樂、冒險運動與美食餐飲。1樓為遊戲區，「鯨奇海洋館」有海盜古戰場、迷宮尋寶場、驚速滑梯場、巨型積木場、決戰沙池場，適合3歲以上兒童遊玩。專為12歲或150cm以上的大朋友體驗的「拓展運動館」，有八爪攀岩、高空探索與大型彈跳床等設施，驚險有趣刺激，讓大人們也躍躍欲試想一展身手。 攝影/Ray 拓展運動館的八爪攀岩。 攝影/Ray 拓展冒險場適合親子共同挑戰。 攝影/Ray

2樓為主題餐廳，提供輕食料理，還有神木DIY教室、積木特展區，遊樂設施豐富，待上一整天好過癮！滿足味蕾的美食也不可少，以嚴選在地產銷食材結合名廚手藝的「賀采宴會廳」，現推出「嘉鄉味．好棒棒」系列料理，吃得到濃郁家鄉味。遽聞「奧朵爾烘焙坊」的甜點會讓人告白成功，嚴選優質食材，自家培養酵母菌，透過職人巧手和創意，每日新鮮現烤，是到飯店必吃的星級主廚點心和法式甜品。 「奧朵爾烘焙坊」甜點美得誘人。 攝影/Ray 「奧朵爾烘焙坊」的甜點每日新鮮現烤。 攝影/Ray

走2分鐘就到對面的「故宮南院」，可以親炙歷史人文珍寶，腹地廣大的戶外園區融入裝置藝術，親子漫步共度悠閒品味時光。一個充滿驚奇與歡樂的度假旅宿，「棒棒積木飯店」絕對超乎您的想像，唯有親臨體驗感受，美好旅程滿載豐收。 攝影/Ray

棒棒積木飯店

Web. www.brickhotel.com.tw

Fb. 棒棒積木飯店The Brick Hotel

棒棒鯨奇樂園

Web. www.brickhotel.com.tw

Fb. 棒棒鯨奇樂園