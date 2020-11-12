國立故宮博物院南部院區 2020戶外美術館-藝術方舟11月登場

【整輯/Aries Huang】

南臺灣的秋冬晴朗涼爽，是旅行的好時節，來到位在嘉義的「故宮南院」不僅可以一窺歷史寶物，啟迪美學視野，散策於廣大園區，綠意、湖景、花姿、鳥躍更增身心舒暢，11月起「故宮南院戶外美術館-藝術方舟」邀請國內外九位藝術家進行創作，映入眼簾的驚喜，可以日夜駐足欣賞，探索、對話、共鳴之…… 「故宮南院」主體建物座落於波光粼粼的湖面旁。 攝影/Ray

水中倒影映入眼簾，令人懾服的湖岸建築矗立，作為世界級的博物館，「國立故宮博物院南部院區」透過文物典藏、藝術展演，傳承文化與歷史的生命力，亦承襲著每個年代的生活記憶與情感。

多元藝術表現可親近對話的戶外作品

「故宮南院」分為博物館區、生態景觀園區與人工湖區，經過曲線優美的至美橋，主體建物座落於波光粼粼的湖面旁，出自於姚仁喜建築師之手，建築兩翼分別為展覽、典藏空間「墨韻樓」及公共、行政空間「飛白館」，以傳統水墨畫的「濃墨」、「飛白」、「渲染」三種書法筆法為概念發想，虛實量體相互交織的流線形體，象徵中華、印度與波斯文化的深刻交流，展現深厚的東方文化底蘊，透過壯闊的故事性建築搭配親水空間、生態水景，俯瞰「故宮南院」猶如一艘氣勢磅礴的文化船體。 攝影/Ray 曲線優美的至美橋。 攝影/Ray

除了室內館藏的豐富與精采，「故宮南院」更將整座園區打造成開放的藝術博物館，戶外美術館名為「藝術方舟Ark of Art」，同樣乘載多元的藝術表現，亦呼應了2020年國際博物館日主題「博物館平權：多元與包容Museums Equality：Diversity and Inclusion」，讓藝術品以意想不到的姿態出現，與天地合而為一，提供觀者新視野，促成與作品可親近、對話機會，滿足人們探索藝術的渴望。 原住民藝術家安聖惠 作品《Wapacapacase》。 攝影/Ray

九位國內外藝術家展現裝置藝術創作

「戶外美術館-藝術方舟」從11月5日起開放參觀，策展概念放大對場域的思考、文化的包容，透過園區水域環境特色，從至善湖、臨水廣場一路至東側的水景花園等為展演空間，邀請來自國內外共九位藝術家進行創作。

包含來自澳洲的當代藝術巨擘Deborah Halpern，她最具代表作品就是矗立在雅拉Yarra河南岸的奧菲莉亞Ophelia，被稱為墨爾本的面孔「The Face of Melbourn」，為城市帶來更多的色彩和可能性。紐約新銳雕塑藝術家Nicolas Holiber，他擅用各種回收後的木材及各種材質經過解構與重組，表達不同媒介、不完整和殘缺混合的獨特美感，最有名的作品為「Goliath的頭顱」。

國內藝術創作者邀請到三位東海岸原住民藝術家：安聖惠、伊祐．噶照及巴豪嵐．吉嵐，表現獨樹一格的《Wapacapacase》、《風涼畫》及《南宮特有種》。 原住民藝術家安聖惠 作品《Wapacapacase》。 攝影/Ray 原住民藝術家伊祐．噶照 作品《風涼畫》。 圖片提供/力譔堂整合行銷 原住民藝術家巴豪嵐．吉嵐 作品《南宮特有種》。 攝影/Ray

以傳統工藝底蘊創作，跨媒材編織藝術家林淑鈴的《績撚成雲-云起．云行．云停》，紙雕藝術家成若涵的《台！繡妝》讓園區變得繽紛多彩，充滿律動性。 紙雕藝術家成若涵 作品《台！繡妝》。 攝影/Ray

臺灣新興地域建築師甘銘源的《忘筌．捨筏》，以及曾獲得世界盃花藝大賽第三名榮譽之花藝藝術家林惠理的《微笑．舞動》，皆是利用自然質材形塑作品的深層力量。 地域建築師甘銘源 作品《忘筌．捨筏》。 攝影/Ray 花藝藝術家林惠理 作品《微笑．舞動》 攝影/Ray

透過不同藝術家，跨國籍、跨族群、跨領域的多角觀點，將「故宮南院」這片美景融入故事與溫度，將更多想像、寓意，與環境對話實踐於此次創作上。而戶外園區免門票全年不休園，開放時間從早上5點到凌晨12點，可以盡情品賞，更令人期待兩位國外藝術家所帶來的創作，將和這片土地建立生命與情感之連結，同「故宮南院」航向世界的藝術烏托邦。 攝影/Ray

2020故宮南院戶外美術館-藝術方舟展覽資訊

Date. 2020年11月5日起05:00~24:00

Add. 嘉義縣太保市故宮大道888號，戶外東側園區

Tel. +886-5-3620-777

Web. south.npm.gov.tw

Fb. 國立故宮博物院南部院區Southern Branch of National Palace Museum