北投溫泉博物館 一期一會 22週年館慶來溫叨作客

【撰文/Katzchen】

你以為北投只有溫泉嗎？那就錯了，北投溫泉博物館館長鍾兆佳：「我們不缺故事，只缺時間告訴你。」藉由22週年館慶的藝術裝置、文化活動、特展互動裝置、北投家徽、好運籤詩，讓你從館內玩到館外，認識更多北投在地的美好。 北投溫泉博物館鍾兆佳館長邀請大家來作客。 攝影/王大偉

作東又作客 共享歡樂慶典

一年一度的北投溫泉博物館館慶「來溫叨」，於10月31日~11月15日盛大舉行，適逢22週年，每年最令人期待的大浴池藝術裝置，此次延伸至光明路上，與溫泉業者合作；北投家徽及「北投轉運站」好運籤詩活動，也串聯起周邊館舍及在地店家，展現北投無圍牆博物館的理念，更是有別往年館慶的全新亮點，邀請民眾到北投同樂。 館長鍾兆佳邀請專家策展團隊及社區合作，讓北投溫泉博物館呈現全新面貌。 攝影/王大偉

「北投人準備了一整年，邀請大家來作客。」北投溫泉博物館館長鍾兆佳表示，雖然館慶訂在10月，但社區民眾與在地團體平時都保持良好互動，累積許多想法與實力，在館慶這段時間，開啟北投的大門，邀請大家來作客，把最好的一面呈現給眾人，「就像生日聚會，我把家裡的好東西全部端出來，你開心，我更開心，也希望大家邀請朋友一起來。」北投人作東又作客，歡迎客人的同時也享受其中，這就是北投溫泉博物館館慶的宗旨。

串聯北投珍寶 共創美好願景

大浴池是北投溫泉博物館最具文化歷史代表性的地方，「過去是泡湯場域，該如何活化又能保有其精神，成為重要考驗。」鍾兆佳表示，大浴池藝術裝置也是每年北投溫泉博物館館慶的重頭戲。今年大浴池藝術裝置以「蘊藏」為題，結合北投豐富的自然資源──山、泉、石，並大膽結合藝術家Aguce的創作，讓文化底蘊融入溫泉產業、走進飯店，也表達北投人除了開發外，對於上天賜予北投的恩澤、百年古蹟，以謙卑的態度守護，作為感謝。 「蘊藏-山」以三種不同材質的線條，展現東方美學。 圖片提供/北投溫泉博物館

鍾兆佳提到，北投溫泉博物館的來客比例25～30％是外國遊客，肩負了讓國際認識北投文化的重要使命，今年因新冠疫情的影響，遊客銳減，周邊業者經營也受到重大影響，「不只有溫泉博物館，大家一起壯大，北投才會更好。」因此22週年館慶特別將大浴池藝術裝置「蘊藏系列」延伸至館外光明路上溫泉業者，將藝術裝置「蘊藏──山」設置在傳承三代的嘉賓閣溫泉會館，代表北投綿延壯闊的山景；藝術裝置「蘊藏──泉」設置在日勝生加賀屋，與北投溪第一瀧相互輝映；藝術裝置「蘊藏──石」設置於比溫泉博物館歷史更悠久的瀧乃湯，代表著歷經百年淬鍊才能生成的北投石。 「蘊藏-泉」呈現泉水流動意象，與對面北投溪第一瀧相互輝映。 圖片提供/北投溫泉博物館 「蘊藏-石」以北投石為發想，象徵珍貴與稀有。 圖片提供/西米創意設計有限公司

除此之外，這次館慶首次推動「北投家徽」計畫，以北投溫泉博物館出發，延伸到如同家人般的其他8個北投館舍一起納入慶典，也將北投在地文化、溫泉珍寶及自然地景，像是月琴、北投獅、地熱谷、北投石、湯守觀音等珍貴資產，以家徽圖騰方式向大眾展現北投家中珍寶，也展現北投豐富多元的文化底蘊。並在溫泉博物館設置「北投轉運站」及水美溫泉會館作為溫泉街上好運籤詩的第一站，找到屬於你的北投專屬吉地，跟著籤詩指引，暢遊北投景點，同時也結合在地店家，讓藝術、文化及產業連結。另外運用線上參與及網路平台方式，分享給因新冠疫情影響無法來台的旅客，一同到北投串門子。 22週年館慶首度推出「北投家徽」計畫，將北投在地文化、溫泉珍寶及自然地景，以家徽圖騰方式展現。 圖片提供/北投溫泉博物館 湯花是純天然結晶沉澱礦物，製作成泡湯包，在家也能感受北投溫泉療癒的力量。 圖片提供/西米創意設計有限公司 將北投獨特文化以提袋、吊飾等文創商品呈現，能更輕鬆貼近人心。 圖片提供/西米創意設計有限公司

泡湯文化普及北投的關鍵角色

北投溫泉博物館前身為北投公共浴場，和洋風格的雙層建築，還有當年最大的溫泉公共浴場，盛極一時，卻因時代更迭而逐漸荒廢，被世人遺忘，直到1995年由一群北投國小師生在鄉土教育課程中發現，並和在地居民及文史工作者極力推動保存與修復，成功保留為三級古蹟（現為市定古蹟），並以北投溫泉博物館之名重新開幕，並規劃為不同展間，重新展現在世人眼前。 全新展區能體驗北投溫泉鄉的洗浴文化。 圖片提供/北投溫泉博物館

從1913到1998年間，「85年的時光不算短，北投溫泉博物館經歷了潮起潮落，而北投也還在不斷發展。」如今北投溫泉博物館在鍾兆佳館長與專家策展團隊及社區合作下，於22週年館慶的同時，展間也有了嶄新的面貌，配合古蹟再生的空間利用，將北投溫泉鄉洗浴文化的北投浴場樣貌，經典重現。 增設許多情境式的拍照打卡點，讓博物館更有樂趣。 圖片提供/北投溫泉博物館

從男湯女湯的字號簾開始，已充滿濃濃日式風情，彷彿坐上時光機穿越時空，入口處還有入浴料金的牌子，「日治時期，泡湯是具特殊身分及有錢人才能擁有的高級享受，因此公共浴場是將溫泉變普及化的轉捩點。」鍾兆佳解釋，當年最貴的佳山旅館（現今的北投文物館）要價6塊，相當於120碗麵的價錢，所費不貲，而北投溫泉旅館裡的公共大浴場入場費只要20錢，等於4碗麵費用，就可以泡湯並在塌塌米上休息，但若只泡湯不休息，更只要5錢，「用麵價來看，120比1，就能知道公共大浴場讓泡湯文化遍及北投地區的重要性。」 走進掛上男湯女湯字號簾的北投浴場，宛如穿越時光。 圖片提供/北投溫泉博物館

全新互動展區 讓博物館活起來

撩起垂掛的布簾，寬敞的洗浴空間隨即映入眼簾，基本配備：鏡子、小板凳、木盆。記得卡通櫻桃小丸子中，幫爺爺擦背的景象嗎？鍾兆佳笑著說，其實是為了防止小孩子亂跑。現在民眾可以坐在矮板凳上面對鏡子，藉由AR科技投影出毛巾放在頭頂上，還可以手持虛擬沐浴刷，親身體驗洗浴情景。木桶中放置了特殊肥皂，「北投溫泉水酸鹼值屬於硬水，不是每一個肥皂都能起泡，所以這是北投專用肥皂。」 北投擁有不同泉質溫泉，是上天的恩賜。 圖片提供/北投溫泉博物館

仔細看，每面鏡子都霧霧的，這不是施工瑕疵，而是模擬錢湯中蒸氣瀰漫、熱騰騰的環境，每一處都藏著精心設計的小巧思。「我們希望藉由這樣的互動體驗，以有趣的方式告訴大家更多知識，而不是死板的寫一堆遊客不會認真閱讀的長篇大論。」另一區小浴池過去是女性及小孩泡湯的地方，運用AR科技，帶大家完成不可能的體驗。將北投溪、地熱谷、硫磺谷等畫面投影在大螢幕中，民眾進入小浴池，螢幕上便會出現自己與各景點的互動情景，模擬在北投野溪泡湯的模樣，要拍出水淋頭頂的搞笑照片，或是煙霧瀰漫的夢幻打卡美照都不是問題，鍾兆佳笑說：「地熱谷屬於青磺泉，高達98度，要泡湯還真是不可能的任務。」另外還有硫磺谷的白磺泉、紗帽山的鐵磺泉，這些都是北投溫泉水的源頭，運用互動裝置吸引大家目光的同時，也達到傳遞北投溫泉珍寶的效果。 AR互動裝置搭配老照片與影音介紹，讓展覽更多元。 攝影/王大偉 將各種北投小知識以趣味方式呈現，更親切易懂。 攝影/王大偉

溫泉鄉風華再現

「歡迎來到北投溫泉大飯店，要先check in喔！」二樓展示空間的入口處設置了AR互動裝置，增添臨場感。更邀請繪圖師以相對應的地理位置，繪製了整面牆的北投地區圖，模擬當時溫泉鄉飯店林立的榮景，甚至帶動電影產業在此蓬勃發展，發展出那卡西、侍應生及酒家菜文化。揉合了日式料理精緻巧思，與台菜澎派大氣的精髓，北投酒家菜自成一格，講究程度不僅止於食材用料、細膩刀工、烹飪技巧、擺盤美感，每道菜背後更蘊含著不同意義，還有北投特有的「點半桌」文化。 酒家菜是北投溫泉產業興盛時期的代表文化。 攝影/王大偉

為了再現北投酒家菜風情，特別尋找老師傅還原菜色樣貌，魷魚螺肉蒜火鍋、蜂蜜路易士排骨…等經典菜色，以繪畫方式澎湃上桌。從專為日本人湯療，到平價的公共浴場，再經歷戰後、廢娼、沒落後又興起，如何將經過深入考究的生硬資訊，與從未展出過的歷史照片，轉化成平易近人、有趣又不失溫度的展覽，更堅守分際不能失根，鍾兆佳坦言真得很難！透過北投溫泉博物館多元互動的策展模式，以貼近人心的說故事方法，完整了解北投的文化與歷史脈絡。 全盛時期，整個北投溫泉鄉就是電影產業的大片廠。 圖片提供/北投溫泉博物館

北投溫泉博物館

Add. 台北市北投區中山路二號

Tel. +886-2-2893-9981

Web. hotspringmuseum.taipei

Fb. 北投溫泉博物館 Beitou Hot Spring Museum