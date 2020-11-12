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從山線玩到海線精彩臺東11月 看國際衝浪公開賽決戰英姿

聯合新聞網 / Ciao潮旅
年年吸引國際好手爭相報名的臺灣國際衝浪公開賽，即便受到疫情影響，今年依然高規格舉辦。 攝影/Tim Hain
年年吸引國際好手爭相報名的臺灣國際衝浪公開賽，即便受到疫情影響，今年依然高規格舉辦。 攝影/Tim Hain

【撰文/莊政霖】

臺東縣長饒慶鈴熱情邀約，初冬來臺東，豐收祭+經典賽事別錯過！秋收冬藏，東北季風吹起，臺東也進入收穫滿滿的下一季，從稻米到漁獲，從山線到海線，加上國際經典運動賽事，臺東的11月，讓你好吃好玩好精采。

臺東的海岸線擁有得天獨厚的豐富漁獲，也是世界級衝浪場。 攝影/Dunbar
臺東的海岸線擁有得天獨厚的豐富漁獲，也是世界級衝浪場。 攝影/Dunbar

暑假過去，出遊的人潮不見消退，臺東仍是國內旅遊數一數二的選擇，所憑藉的，正是365 天都值得一遊的臺東日常。縣長饒慶鈴說「臺東的價值，就在這些獨特的在地元素之中。如最多元的族群文化、最乾淨沒有PM2.5的空氣、最長的176公里海岸線、全球唯二的海底溫泉……，如果你真的很喜歡臺東，不要只是匆匆來訪，走馬看花，歡迎盡量多待幾天。」

臺東縣長饒慶鈴熱情邀約，相約來體驗臺東日常的美好。 圖片提供/臺東縣政府
臺東縣長饒慶鈴熱情邀約，相約來體驗臺東日常的美好。 圖片提供/臺東縣政府

臺東總共可分為六大區域，分別是東海岸海線、縱谷山線、南橫線、臺東市區、南迴線、離島。以臺東市區為中心，較常有旅客前往，同時也較容易抵達的，是海岸線、縱谷線和南迴線。在11月份，這三條路線均規劃舉辦具有指標性的節日活動。跟著臺東縣政府交通及觀光發展處余明勳處長，吃在地、玩當季，一起暢遊臺東的初冬風景！

跟著臺東縣政府交通及觀光發展處余明勳處長，暢遊臺東的初冬風景！ 圖片提供/臺東縣政府
跟著臺東縣政府交通及觀光發展處余明勳處長，暢遊臺東的初冬風景！ 圖片提供/臺東縣政府

縱谷線：臺東好米收冬祭

傳統上，每年十二月為客家庄搬演收冬戲、敬天謝神的時節，也是在秋收後，客庄農家人之間藉以交流情感的好時機。池上鄉做為客家人在臺東的一大聚居地，將此習俗承襲下來，連續多年入選「客庄12大節慶」，將此一習俗在東部發揚光大，成為結合地方文化觀光產業、展現客家米食文化的一大盛事。往年做為收冬季特色之一的稻浪馬拉松，今年惜因疫情影響取消，其它活動則照常舉辦。收冬季即日起至11月21日，舉辦為期約三週的系列活動，21日在臺東市鐵花新聚落的「鬧熱煎煎舞收冬」。

圖片提供/臺東縣政府
圖片提供/臺東縣政府
圖片提供/臺東縣政府
圖片提供/臺東縣政府
圖片提供/臺東縣政府
圖片提供/臺東縣政府

南迴線：紅寶系列活動──洛神花峰了

沿臺9線南行，過太麻里市區、接近金崙村時，即可看見進入金峰鄉的路線指示，鄉內居民以排灣族人居多。秋冬之際，楓葉、洛神花相映紅，正是賞玩金峰自然風光的好時節！2020是金峰鄉洛神花季舉辦的第17年，本年度以「2020百步之鄉紅寶系列活動-洛神花峰了」做為主題，於10月31日至11月28日期間的每個周六，安排一系列精彩活動。11月14日在嘉蘭運動公園辦理「洛神有情，金峰傳愛」公益路跑活動；21日在正興多功能活動中心，舉辦「唱VUVU您愛聽的歌」演唱會，最後壓軸則是28日在歷坵小米學堂，進行花季閉幕──我是峰子原創音樂競賽暨聖誕點燈儀式。對上述活動有興趣的民眾，可擇期前往參加。

圖片提供/臺東縣政府
圖片提供/臺東縣政府
圖片提供/臺東縣政府
圖片提供/臺東縣政府

海岸線：東海岸旗魚季暨臍橙節

海線阿美族人有一個講法，稱太平洋為「我們的冰箱」，裡面所蘊藏的，是最新鮮、最當地的海鮮食材。臺東成功漁港的區位得天獨厚，是東海岸漁獲量相當豐富的漁港，也是臺東賞鯨活動的據點。不同於臺灣其它港口，成功漁港仍保持著現場喊價競標漁獲的文化，在平時，即是吸引遊客前來觀摩的熱門景點。每年東北季風的來臨，帶來充沛的旗魚漁獲，此處的漁人還保有「鏢旗魚」的傳統漁法。而每年旗魚季揭開序幕的同時，也是成功鎮、東河鄉靠海岸山脈一帶的農特產品「臍橙」熟成的時節。本年度「東海岸旗魚季暨臍橙節」11月登場，是拜訪成功小鎮，食在地、吃當季的好時候。

圖片提供/臺東縣政府
圖片提供/臺東縣政府

2020臺灣國際衝浪公開賽

11月18日至22日為期五天的時間，位於成功鎮南方、東河鄉金樽展開年度體育盛會：臺灣國際衝浪公開賽。自2011年起，臺東即與國際衝浪聯盟（ＷＳＬ）合作，在金樽辦理國際衝浪公開賽，與全世界分享頂級浪點，連帶將金樽打造成為全臺設施最完善的衝浪場域。與臺灣國際熱氣球嘉年華一樣，國際衝浪公開賽也是在今年跨入十周年，無論對臺東或是國際衝浪界來說，都是具有指標性的活動里程碑。

雖然受到疫情衝擊，使得各國好手無法來臺參賽，臺東仍持續與WSL合作，維持往年的高水準，以世界級賽事的規格辦理臺灣冠軍賽。賽事期間同步加映的「東浪嘉年華」，推出環保淨灘、衝浪教學、海洋教育、在地手作市集、風箏衝浪及風浪海洋主題活動，讓一般民眾在觀看臺灣頂級浪人決戰金樽的英姿之外，有更多機會，親近廣袤無垠的太平洋。

年年吸引國際好手爭相報名的臺灣國際衝浪公開賽，即便受到疫情影響，今年依然高規格舉辦。 攝影/Tim Hain
年年吸引國際好手爭相報名的臺灣國際衝浪公開賽，即便受到疫情影響，今年依然高規格舉辦。 攝影/Tim Hain

同場加映：2020臺東慢食節

發起於義大利，對抗席捲全球的速食潮流的「慢食運動」，其理念與精神與臺東的生活態度不謀而合，以「產地餐桌」與「吃在地、品當季」的概念為出發，臺東慢食節可說是臺東生活態度的完美詮釋，近年也成為當地的年度盛事。饒縣長表示臺東推行慢食運動、舉辦慢食節，可說是行之有年。其中自備餐具、不使用一次性餐具，儼然已經成為臺東大大小小活動的標準，塑造出在地友善環境的文化。這樣的文化，連從慢食發源地義大利來訪的外賓，都嘖嘖稱羨。」

11月14日、15日於鐵花新聚落舉辦的「臺東慢食節《有種餐桌》系列活動」，包含「慢食集：臺東最有種的料理大集合」、「慢食操：一起牽手跳舞」及「慢食講：邊吃邊聽自家有種故事」，想要感受臺東的迷人生活哲學嗎？來一趟慢食節吧！

臺東好米收冬祭 FB：www.facebook.com/hakka.taitung

2020百步之鄉紅寶系列活動-洛神花峰了 活動官網：www.roselle.com.tw

2020旗魚季暨臍橙節 活動官網：ezgo.coa.gov.tw/zh-TW/Front/News/Detail/1544

臺灣國際衝浪公開賽 官網：www.taiwanopenofsurfing.org/tw/

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