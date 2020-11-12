快訊

淡水新市鎮工地傳意外 工人疑失足自8樓跌至B3慘死

台灣博士輓歌！頂大博士接連輕生 5大壓力源政府看到了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

相約秋田北部探訪秋田犬的故鄉 來去日本鄉下農家住一晚

聯合新聞網 / Ciao潮旅
いち林農宿田園景致優美 。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
いち林農宿田園景致優美 。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚

【撰文/Aries Huang】

東北秋田有大家熟知的田澤湖、角館武家屋敷、乳頭溫泉等著名景點，想要更融入在地生活，不妨往北部的大館市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村住進農家，由農泊主人帶領，一起體驗當地的自然美景、鄉土料理、農作、文化等，彼此互動交流，感受人情味暖暖心意，更為旅程帶來深刻美好回憶。

秋田犬的故鄉來自秋田大館市。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
秋田犬的故鄉來自秋田大館市。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚

秋田北部擁有十和田湖、岩瀨川溪流、杉木林、溫泉等美景，忠犬八公、秋田犬的故鄉就是來自大館市，搭乘內陸線火車更能感受秋田鄉間的四季唯美，還有著名的傳統曲木工藝、戲曲，當地出產的米造濁酒「又鬼之夢」，清爽中帶有酒粕口感好好喝，當然米棒鍋きりたんぽ（Kiritanpo）、比內地雞更是不容錯過，是日本三大最美味的雞肉之一，肉質鮮嫩、口感紮實。

搭乘內陸線火車感受鄉間之美。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
搭乘內陸線火車感受鄉間之美。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
著名的傳統曲木工藝 。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
著名的傳統曲木工藝 。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
當地出產的米造濁酒「又鬼之夢」，清爽中帶有酒粕口感好好喝。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
當地出產的米造濁酒「又鬼之夢」，清爽中帶有酒粕口感好好喝。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚

透過「來去日本鄉下住一晚」與日本《秋田犬旅遊》聯手，於10月17日在台北規劃跨海台日四地直播，經由網路畫面帶給台灣，在農泊主人的介紹下，得以了解秋田北部農家或古早民房的生活特色與體驗活動，真正深度旅遊、遠離塵囂，獲得現場座談會參加者以及觀看FB直播的粉絲熱烈迴響。特別推薦酒こし舞、ORIYAMAKE、いち林這三家農家民宿，以及位於上小阿仁，明年度要開張，鈴木先生的「たじゅうろう農園」，以種植燈籠果為主，可以吃到燈籠果和菓子。四位農泊主人熱情邀約，期待疫情解除之後的旅日第一站，大家於秋田北部相會，感受秋田的種種魅力喔！

圖片提供/來去日本鄉下住一晚
圖片提供/來去日本鄉下住一晚

在酒こし舞農宿欣賞主人多才多藝的表演

位於大館市的酒こし舞 (sakakoshimai)，取自當地傳統舞蹈之名，民宅有200多年歷史。於古宅圍牆上看到不少台灣旅客的留言，可見相當受歡迎。農泊主人是幽默風趣開朗的山內夫婦，同時他們也是書法老師，寫得一手好字。在這裡，圍著地爐享用山內媽媽的烤米棒、關東煮，在地食材烹調的鄉土料理，後院也有葡萄可採收品嘗，還能欣賞多才多藝的山內先生表演舞蹈、吹笛子和腹語術，相當逗趣有意思，或是和他一起寫書法，感受溫暖人情味。與秋田犬互動也是體驗活動之一，其可愛的國犬萌樣，一秒就被融化，是旅途中絕佳的療癒收穫。

酒こし舞圍牆上留有旅客的留言。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
酒こし舞圍牆上留有旅客的留言。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
酒こし舞的農泊主人-山內夫婦。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
酒こし舞的農泊主人-山內夫婦。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
酒こし舞民宅有200多年歷史。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
酒こし舞民宅有200多年歷史。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚

跟著ORIYAMAKE農泊主人山林健行享受美味烤熊肉

農泊主人是織山秀行先生，個性熱情活潑，其民宅已有70年歷史，充滿質樸的古早味，歡迎入住最長可一個禮拜。他也是現役獵人又鬼(マタギ)，是日本東北地方傳統冬季獵人，擁有私人山林，跟著織山先生到山中健行，體驗各式活動，如認識植物、狩獵、用天文望遠鏡觀賞星空等，難得的經驗在山林中當場享受現泡黑文字葉子茶與品嘗燒烤山珍熊肉，滋味獨一無二、非常特別。還可以體驗搗バター餅(奶油麻糬)的樂趣，用糯米和砂糖、奶油、小麥粉混和做成的簡單甜點，是北秋田市特產，有40 年以上歷史，做好的麻糬Q軟好吃又會彈牙，在在讓旅客度過難忘得農宿生活。

ORIYAMAKE外觀充滿質樸的古早味。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
ORIYAMAKE外觀充滿質樸的古早味。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
圖片提供/來去日本鄉下住一晚
圖片提供/來去日本鄉下住一晚
ORIYAMAKE的織山秀行也是現役獵人又鬼。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
ORIYAMAKE的織山秀行也是現役獵人又鬼。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
ORIYAMAKE有品嘗燒烤熊肉體驗活動。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
ORIYAMAKE有品嘗燒烤熊肉體驗活動。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚

いち林(ichirin)農家民宿的米棒鍋有媽媽的味道

同樣位在大館市的いち林農宿開業有7年了，農泊主人石垣太太說接待過很多來自台灣的旅客，大家很喜歡這裡美麗的田野風光，她有自己的果園，因此從春天到秋天都可體驗不同農作採收山菜與水果的樂趣，像是蘋果、水梨等。石垣太太的廚藝好，尤其是正宗的烤米棒，再加入比內地雞做成的米棒鍋料理更是一級棒。跟著她學習親手製作烤米棒、捏飯糰、果醬等，享受當地食材所做的傳統秋田農家餐，很有媽媽的味道，大家在餐桌上一起度過輕鬆愉快的時光。

いち林農泊主人-石垣太太。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
いち林農泊主人-石垣太太。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
位在大館市的いち林農家民宿。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
位在大館市的いち林農家民宿。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚
圖片提供/來去日本鄉下住一晚
圖片提供/來去日本鄉下住一晚

來去日本鄉下住一晚

FB. www.facebook.com/japanfarmstay

江苓華 japanfarmstay@gmail.com

關於【來去日本鄉下住一晚】（www.facebook.com/japanfarmstay）來去日本鄉下住一晚＝Farm Stay＝農泊，在日本農山漁村等地旅遊，住宿農家或古早民房，體驗傳統生活，和住民交流，藉由不同的感官體驗，品味各地魅力。特別針對日本鄉下，農泊觀光做介紹，提供獨自觀點的旅行分享並也提供旅行行程的一貫化服務。

飲酒過量 有礙健康

相關新聞

相約秋田北部探訪秋田犬的故鄉 來去日本鄉下農家住一晚

東北秋田有大家熟知的田澤湖、角館武家屋敷、乳頭溫泉等著名景點，想要更融入在地生活，不妨往北部的大館市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村住進農家，由農泊主人帶領，一起體驗當地的自然美景、鄉土料理、農作、文化等，彼此互動交流，感受人情味暖暖心意，更為旅程帶來深刻美好回憶。

從山線玩到海線精彩臺東11月 看國際衝浪公開賽決戰英姿

臺東縣長饒慶鈴熱情邀約，初冬來臺東，豐收祭+經典賽事別錯過！秋收冬藏，東北季風吹起，臺東也進入收穫滿滿的下一季，從稻米到漁獲，從山線到海線，加上國際經典運動賽事，臺東的11月，讓你好吃好玩好精采。

北投溫泉博物館 一期一會 22週年館慶來溫叨作客

你以為北投只有溫泉嗎？那就錯了，北投溫泉博物館館長鍾兆佳：「我們不缺故事，只缺時間告訴你。」藉由22週年館慶的藝術裝置、文化活動、特展互動裝置、北投家徽、好運籤詩，讓你從館內玩到館外，認識更多北投在地的美好。

不用出國 也能吃到享譽新加坡 米其林一星中餐廳

國外旅遊最想念的滋味，幸好在台灣也吃得到，來自新加坡、連續四年榮獲米其林一星推薦的「莆田PUTIEN」中菜，是王品集團首次代理的國外知名品牌，堅持選用新鮮自然食材，保留烹飪精髓的莆田菜，吃一口就驚豔，連連讚嘆，現不用出國，也能享有這地道味。

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

國立故宮博物院南部院區 2020戶外美術館-藝術方舟11月登場

南臺灣的秋冬晴朗涼爽，是旅行的好時節，來到位在嘉義的「故宮南院」不僅可以一窺歷史寶物，啟迪美學視野，散策於廣大園區，綠意、湖景、花姿、鳥躍更增身心舒暢，11月起「故宮南院戶外美術館-藝術方舟」邀請國內外九位藝術家進行創作，映入眼簾的驚喜，可以日夜駐足欣賞，探索、對話、共鳴之……

初秋北投 暖心饗宴 品嘗張學良少帥的百歲養生美饌

白露過後，秋意濃，位於北投，地勢較高的少帥禪園，從園區俯瞰北投區域以及遠方山脈，明顯地可感受到秋天氣息，順著時令的遞嬗，少帥禪園的漢卿美饌餐廳亦推出了秋季菜單，精緻的日式創意料理，與園區內的秋楓黑瓦相呼應，濃厚的日本風情近在眼前。

WINE-derful來趟甜蜜愛戀之旅 好像漫遊在地中海

歐洲依然疫情嚴峻，義大利、法國、西班牙完全被病毒重創，短時間內歐洲之旅成為不可能的願望了。想念地中海的美食料理嗎？只需要前往WINE-derful葡萄酒主題餐廳，馬上能滿足這個願望！彷如置身西班牙、法國、義大利南部的地中海酒莊內，氣氛充滿歐式風情。

專人包車接送 說走就走的北海岸、宜蘭散策旅行

「樂成就、旅萬怡、FUN驚喜」，除了位處四鐵共構，具便捷交通優勢外，體驗「台北六福萬怡酒店」處處帶來感官享受。如藝廊般的空間視覺，頂級舒適的住房品質，多元精緻的中西美饌，而整體服務人員展現歡樂的活力樣貌更令人印象深刻，現在又新推出小旅行，貼心帶您輕鬆出遊領略台灣之美。

值得炫耀！專為千禧世代打造 歡迎到台中「Moxy」熱烈打卡

喜歡旅遊、喜歡交朋友、愛冒險、樂於分享，位於南屯區捷運G12豐樂公園站旁的「台中豐邑Moxy酒店」絕對很合你的〝味〞，這是亞洲區第五家、台灣首家「萬豪集團」旗下的潮牌Moxy酒店，專為千禧世代打造，由「豐邑機構」引進，帶來創新、有趣、活力、時尚旅宿的全新體驗。

送走2020年 尾牙春酒團聚 來礁溪大啖2021犇放歡樂宴

送走2020年，迎接嶄新金牛年，不論是家族聯繫情感的餐聚，或是犒賞員工的尾牙、春酒，首選位於好山好水的宜蘭「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，推出「2021犇放歡樂宴」，典雅氣派宴會包廂熱情款待，以在地海鮮及時蔬，展現飯店廚藝精髓，料多澎湃又經濟實惠，心意十足、賓主盡歡。

功夫烤鴨百變多饗 以茶入菜茗香宴

不需華麗排場，王品集團旗下的「XIANG DUCK享鴨」，將中餐廳變得新潮有型，主張烤鴨與中華料理可以輕鬆吃，兩三個人也能品嘗鮮烤鮮出的片皮鴨，加上道道以真食材、真功夫，海納中國八大菜系經典精隨的豐味料理，這一桌共享大滿足，價位親民更入心。

熱門新聞

相約秋田北部探訪秋田犬的故鄉 來去日本鄉下農家住一晚

故宮六百年／跨世代文博網紅：北京故宮博物院

黑龍江邊境上的日出與戰場：神頂東方紅

北投溫泉博物館 一期一會 22週年館慶來溫叨作客

國立故宮博物院南部院區 2020戶外美術館-藝術方舟11月登場

發現臺灣／海系微旅行：走讀百年南方澳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。