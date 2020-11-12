相約秋田北部探訪秋田犬的故鄉 來去日本鄉下農家住一晚

【撰文/Aries Huang】

東北秋田有大家熟知的田澤湖、角館武家屋敷、乳頭溫泉等著名景點，想要更融入在地生活，不妨往北部的大館市、北秋田市、小坂町、上小阿仁村住進農家，由農泊主人帶領，一起體驗當地的自然美景、鄉土料理、農作、文化等，彼此互動交流，感受人情味暖暖心意，更為旅程帶來深刻美好回憶。 秋田犬的故鄉來自秋田大館市。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚

秋田北部擁有十和田湖、岩瀨川溪流、杉木林、溫泉等美景，忠犬八公、秋田犬的故鄉就是來自大館市，搭乘內陸線火車更能感受秋田鄉間的四季唯美，還有著名的傳統曲木工藝、戲曲，當地出產的米造濁酒「又鬼之夢」，清爽中帶有酒粕口感好好喝，當然米棒鍋きりたんぽ（Kiritanpo）、比內地雞更是不容錯過，是日本三大最美味的雞肉之一，肉質鮮嫩、口感紮實。 搭乘內陸線火車感受鄉間之美。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚 著名的傳統曲木工藝 。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚 當地出產的米造濁酒「又鬼之夢」，清爽中帶有酒粕口感好好喝。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚

透過「來去日本鄉下住一晚」與日本《秋田犬旅遊》聯手，於10月17日在台北規劃跨海台日四地直播，經由網路畫面帶給台灣，在農泊主人的介紹下，得以了解秋田北部農家或古早民房的生活特色與體驗活動，真正深度旅遊、遠離塵囂，獲得現場座談會參加者以及觀看FB直播的粉絲熱烈迴響。特別推薦酒こし舞、ORIYAMAKE、いち林這三家農家民宿，以及位於上小阿仁，明年度要開張，鈴木先生的「たじゅうろう農園」，以種植燈籠果為主，可以吃到燈籠果和菓子。四位農泊主人熱情邀約，期待疫情解除之後的旅日第一站，大家於秋田北部相會，感受秋田的種種魅力喔！ 圖片提供/來去日本鄉下住一晚

在酒こし舞農宿欣賞主人多才多藝的表演

位於大館市的酒こし舞 (sakakoshimai)，取自當地傳統舞蹈之名，民宅有200多年歷史。於古宅圍牆上看到不少台灣旅客的留言，可見相當受歡迎。農泊主人是幽默風趣開朗的山內夫婦，同時他們也是書法老師，寫得一手好字。在這裡，圍著地爐享用山內媽媽的烤米棒、關東煮，在地食材烹調的鄉土料理，後院也有葡萄可採收品嘗，還能欣賞多才多藝的山內先生表演舞蹈、吹笛子和腹語術，相當逗趣有意思，或是和他一起寫書法，感受溫暖人情味。與秋田犬互動也是體驗活動之一，其可愛的國犬萌樣，一秒就被融化，是旅途中絕佳的療癒收穫。

酒こし舞圍牆上留有旅客的留言。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚 酒こし舞的農泊主人-山內夫婦。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚 酒こし舞民宅有200多年歷史。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚

跟著ORIYAMAKE農泊主人山林健行享受美味烤熊肉

農泊主人是織山秀行先生，個性熱情活潑，其民宅已有70年歷史，充滿質樸的古早味，歡迎入住最長可一個禮拜。他也是現役獵人又鬼(マタギ)，是日本東北地方傳統冬季獵人，擁有私人山林，跟著織山先生到山中健行，體驗各式活動，如認識植物、狩獵、用天文望遠鏡觀賞星空等，難得的經驗在山林中當場享受現泡黑文字葉子茶與品嘗燒烤山珍熊肉，滋味獨一無二、非常特別。還可以體驗搗バター餅(奶油麻糬)的樂趣，用糯米和砂糖、奶油、小麥粉混和做成的簡單甜點，是北秋田市特產，有40 年以上歷史，做好的麻糬Q軟好吃又會彈牙，在在讓旅客度過難忘得農宿生活。 ORIYAMAKE外觀充滿質樸的古早味。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚 圖片提供/來去日本鄉下住一晚 ORIYAMAKE的織山秀行也是現役獵人又鬼。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚 ORIYAMAKE有品嘗燒烤熊肉體驗活動。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚

いち林(ichirin)農家民宿的米棒鍋有媽媽的味道

同樣位在大館市的いち林農宿開業有7年了，農泊主人石垣太太說接待過很多來自台灣的旅客，大家很喜歡這裡美麗的田野風光，她有自己的果園，因此從春天到秋天都可體驗不同農作採收山菜與水果的樂趣，像是蘋果、水梨等。石垣太太的廚藝好，尤其是正宗的烤米棒，再加入比內地雞做成的米棒鍋料理更是一級棒。跟著她學習親手製作烤米棒、捏飯糰、果醬等，享受當地食材所做的傳統秋田農家餐，很有媽媽的味道，大家在餐桌上一起度過輕鬆愉快的時光。 いち林農泊主人-石垣太太。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚 位在大館市的いち林農家民宿。 圖片提供/來去日本鄉下住一晚 圖片提供/來去日本鄉下住一晚

來去日本鄉下住一晚

FB. www.facebook.com/japanfarmstay

江苓華 japanfarmstay@gmail.com

關於【來去日本鄉下住一晚】（www.facebook.com/japanfarmstay）來去日本鄉下住一晚＝Farm Stay＝農泊，在日本農山漁村等地旅遊，住宿農家或古早民房，體驗傳統生活，和住民交流，藉由不同的感官體驗，品味各地魅力。特別針對日本鄉下，農泊觀光做介紹，提供獨自觀點的旅行分享並也提供旅行行程的一貫化服務。

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