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WINE-derful來趟甜蜜愛戀之旅 好像漫遊在地中海

聯合新聞網 / Ciao潮旅
WINE-derful葡萄酒主題餐廳。 攝影/CCC
WINE-derful葡萄酒主題餐廳。 攝影/CCC

【整輯/Yiyi、Vivian Huang】

歐洲依然疫情嚴峻，義大利、法國、西班牙完全被病毒重創，短時間內歐洲之旅成為不可能的願望了。想念地中海的美食料理嗎？只需要前往WINE-derful葡萄酒主題餐廳，馬上能滿足這個願望！彷如置身西班牙、法國、義大利南部的地中海酒莊內，氣氛充滿歐式風情。

來到WINE-derful葡萄酒主題餐廳，彷彿進行一趟浪漫的義法之旅。 攝影/莊智淵
來到WINE-derful葡萄酒主題餐廳，彷彿進行一趟浪漫的義法之旅。 攝影/莊智淵

推開WINE-derful葡萄酒主題餐廳的大門，迎面而來的便是一整面陳列著葡萄酒酒瓶的牆面，頗具歐洲酒莊氣氛，順著階梯往下，一如酒莊內珍藏著葡萄酒桶的涼爽酒窖，空間感則是頓然變得極度開闊。新安育樂董事長陳彥勳（Henry），同時他也是酒莊莊主，這次化身16世紀的航海家，帶領大家一同前往地中海地區，品嚐當地的特色美味。值得一提，新安育樂旗下2家餐廳（少帥禪園、WINEderful酒窖餐廳）和1家商務旅館（伸適商旅），提供美食、美酒與美好的旅宿體驗。

新安育樂董事長陳彥勳（Henry），也是酒莊莊主。 攝影/CCC
新安育樂董事長陳彥勳（Henry），也是酒莊莊主。 攝影/CCC
新安育樂旗下的伸適商旅。 圖片提供/新安育樂
新安育樂旗下的伸適商旅。 圖片提供/新安育樂

16世紀的地中海 原汁原味的歐式風味

Henry表示位於台北市中心的WINEderful酒窖餐廳，洋溢義法風情，暫時飛不了歐洲，WINEderful把歐陸美食送到您面前。做為一間以葡萄酒為主題的特色餐廳，「世界上只要有葡萄酒的地方就有料理」，從這個巧妙的發想做為開端，在搜集資料的研究過程中，發現16世紀有位航海家名叫亨利，恰巧與莊主同名，於是Henry不再僅是莊主，更兼任一名船長，往後每一季透過菜單的變化，讓顧客經由美食而感受異國情調的絕佳風味。

酒莊氣氛充滿歐式風情。攝影/莊智淵
酒莊氣氛充滿歐式風情。攝影/莊智淵
WINEderful酒窖餐廳，洋溢義法浪漫氣息。 攝影/Ray
WINEderful酒窖餐廳，洋溢義法浪漫氣息。 攝影/Ray

「16世紀的地中海區，當地人的美食是什麼？」於是這一季，我們來到了地中海！傳統方式釀製的葡萄酒，搭配以傳統料理方式完成的菜色，兩者的交融成為味蕾的美妙滋味。來自歐洲農村、漁村的新鮮料理，以最天然的食材進行烹飪，去除化學食材的便利，去除最新科技的烹飪設備，一切都為了凸顯當時歐洲的原始風貌，每一口都能感受到背後用心且食材豐富的層次。

以葡萄酒為主題的特色餐廳。 攝影/Ray
以葡萄酒為主題的特色餐廳。 攝影/Ray

精選佐餐酒搭配海鮮與牛排 完全大加分

從本季菜單上每一道餐點的名稱，包括許多地中海地區的地名以及烹飪方式等，不難推敲出這一季的主題與巧思。「阿爾加威爐烤牡蠣」，阿爾加威（Algarve）位於葡萄牙，牡蠣以爐烤處理，搭配奶油、乳酪、起司，將牡蠣的鮮度封鎖在內，這道焗烤開胃菜讓人食指大動，佐餐酒則選用法國Chablis產區的白葡萄酒，讓酒體的礦物質韻味帶出牡蠣的鮮甜。

「大馬里亞海鮮飯」（Arroz de marisco）是指葡萄牙式的海鮮稀飯，截然不同於西班牙海鮮飯（paella）的粒粒分明，或是義大利燉飯（Risotto）的濕潤，而是結合米飯與豐盛食材的海鮮湯，所以湯汁較多也特別濃郁，佐餐酒為酒體結構較強的西班牙Rioja產區白酒，藉此將海鮮飯中海鮮的鮮味給帶出來。

本季菜單包括：阿爾加威爐烤牡蠣、剛上岸的蒜香墨魚麵、大馬里亞海鮮飯、地中海式烤菲力牛排，重現原汁原味的義法料理。 攝影/莊智淵
本季菜單包括：阿爾加威爐烤牡蠣、剛上岸的蒜香墨魚麵、大馬里亞海鮮飯、地中海式烤菲力牛排，重現原汁原味的義法料理。 攝影/莊智淵

「剛上岸的蒜香墨魚麵」，所謂的「剛上岸」便是強調墨魚的新鮮程度宛如現撈，選用急速冷凍的墨魚，並自製熬煮獨家的墨魚醬汁，呈現百分百的天然原味，佐餐酒為來自西西里島的白酒，帶有海風的鹹味與柑橘香。「地中海式烤菲力牛排」，牛排熟度完美，底下是切碎的芥蘭、綿密滑順的馬鈴薯泥、濃郁厚重的醬汁，搭配義大利「葡萄酒之王」Barolo紅酒，單寧強勁而味道飽滿，兩者在交錯之中迸發不可思議的美味。心滿意足這趟旅程了，下一季，我們將會去哪裡呢？

用心挑選的佐餐酒，葡萄酒類別產區包括義大利Barolo、西西里島白葡萄酒、西班牙Rioja、法國Chablis。 攝影/莊智淵
用心挑選的佐餐酒，葡萄酒類別產區包括義大利Barolo、西西里島白葡萄酒、西班牙Rioja、法國Chablis。 攝影/莊智淵

WINE-derful葡萄酒餐廳

Web. www.wine-derful.com

Fb. WINE-derful葡萄酒餐廳

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