快訊

願承擔風險捍衛夥伴！美國民調：多數民眾支持防衛台灣

台鐵南澳站鋼軌斷裂、魚尾鈑脫落 晚間8點12分恢復通車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

專人包車接送 說走就走的北海岸、宜蘭散策旅行

聯合新聞網 / Ciao潮旅
貓村發現可愛小貓。 攝影/Ray
貓村發現可愛小貓。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang】

「樂成就、旅萬怡、FUN驚喜」，除了位處四鐵共構，具便捷交通優勢外，體驗「台北六福萬怡酒店」處處帶來感官享受。如藝廊般的空間視覺，頂級舒適的住房品質，多元精緻的中西美饌，而整體服務人員展現歡樂的活力樣貌更令人印象深刻，現在又新推出小旅行，貼心帶您輕鬆出遊領略台灣之美。

大廳牆上巨幅畫作為台灣當代藝術家彭弘智的太極二十四式。 攝影/張晨晟
大廳牆上巨幅畫作為台灣當代藝術家彭弘智的太極二十四式。 攝影/張晨晟

隸屬萬豪國際連鎖品牌酒店旗下品牌的「台北六福萬怡酒店」座落於南港捷運、高鐵、台鐵及客運轉運站四鐵共構建築，B棟大樓的7至30樓，鄰近南港軟體園區、內湖科學園區，地處優越大幅縮短旅程距離，旅客擁有更多探索和遊樂時間，加上位居購物商場內，休閒娛樂購物需求更是一次滿足。

客房 餐飲處處用心 藝術創作豐富視覺

台北六福萬怡酒店1F接待處。 攝影/張晨晟
台北六福萬怡酒店1F接待處。 攝影/張晨晟

共計有465間景觀客房，時尚簡約風格，空間寬敞自在，不受打擾的靜謐舒適，大面落地玻璃窗一覽山景或城市特色，自然光線灑落讓整間客房更顯明亮，衛浴空間用材講究、潔淨清爽，可自由享用的minibar、無限上網及免費健身房使用。此外，入住行政客房等級以上(含套房)或是全球萬豪集團白金卡(含)以上會員，皆享有位在30樓的行政貴賓廳Executive Lounge的星級餐飲體驗，萬豪白金會員亦可於行政貴賓廳直接辦理入住，攜帶一位貴賓免費入場，處處可見飯店的貼心。

客房大面落地窗一覽山景或城市景致。 攝影/張晨晟
客房大面落地窗一覽山景或城市景致。 攝影/張晨晟
客房尊榮雅致、寬敞舒適。 攝影/張晨晟
客房尊榮雅致、寬敞舒適。 攝影/張晨晟
大器衛浴空間用材講究。 攝影/張晨晟
大器衛浴空間用材講究。 攝影/張晨晟

餐飲方面同樣講究，滿足味覺與撫慰身心。「敘日全日餐廳」提供多樣化、富創意、多國風味料理，「粵亮廣式料理」大受饕客好評，脆皮烤鴨最經典，不點上一隻烤鴨，就好像入寶山而空手回，在「The Lounge」享用季節茶飲及酒品，不論是主題特色的下午茶或餐酒料理，恣意閒坐小酌氛圍真是愜意極了，讓旅程的味蕾記憶點回味再三。更讓人驚豔的是，酒店像是一間藝廊、一座美術館，每個空間處處可見國內外當代知名藝術家的創作，以及台灣新一代設計師的原創設計展示，並為入住旅客安排藝術導覽，引領旅客探索在地自然和人文風情之美，豐富視覺與心靈，喜歡還能直接於7F梯廳的藝創空間展售區購買帶回，當作紀念收藏或伴手禮相贈。

獅子與蜜蜂為法國藝術家Pierre Matter的作品。 攝影/張晨晟
獅子與蜜蜂為法國藝術家Pierre Matter的作品。 攝影/張晨晟

至東北角約30分鐘 欣賞絕美海岸線景色

今年，「台北六福萬怡酒店」發揮在地優勢，打造獨特遊程，並擴大樂齡服務。此時，秋高氣爽，適合到戶外走走，特別推出「2020散策旅行住房專案」。雙人入住即有專人包車接送行程，兩人便能成行，四條行程路線，其中二條可任選，另兩條需擇一加價參加。從「萬怡」美好的早晨醒來，享用豐盛早餐後，由您決定出發的時間，「十分幸福 加持天燈」，從飯店出發約至15分鐘，帶您去深坑老街吃臭豆腐、喝酸梅湯，菁桐站寫下許願竹，在鐵路支線平溪線上最大的車站，十分車站一起牽手走在鐵軌上，或是寫上心願放冉冉升空的天燈，感受純樸小鎮景觀魅力，一起度過悠閒的半日時光。

純樸小鎮菁桐。 攝影/Ray
純樸小鎮菁桐。 攝影/Ray
十分車站放天燈。 攝影/Ray
十分車站放天燈。 攝影/Ray

「喵喵喵 九份人文風情」，至東北角車程約30分鐘，沿途欣賞北台灣最美的海岸線景色。為您規劃愛貓者不可錯過的猴峒車站及貓村，與大小隻的可愛貓咪合影，到九份逛老街、吃芋圓，感受獨有的山城魅力。驅車就可近距離欣賞的黃金瀑布令人震撼，以及彷彿天空之城矗立在群山之間的十三層遺址，還有從水湳洞俯瞰陰陽海奇景，每處的絕美景色輪番上演，絕對值回票價。

猴硐火車站的貓橋。 攝影/Ray
猴硐火車站的貓橋。 攝影/Ray
可近距離欣賞的黃金瀑布令人震撼。 攝影/Ray
可近距離欣賞的黃金瀑布令人震撼。 攝影/Ray
彷彿天空之城矗立在群山之間的十三層遺址。 攝影/Ray
彷彿天空之城矗立在群山之間的十三層遺址。 攝影/Ray

需加價行程$1,500/房，行程方案二條任選。玩蠟筆 踩牧場，六福萬怡→蠟藝彩繪館→國立傳統藝術中心→宜農牧場→臺北夜市或羅東夜市(任選)。南方澳 樂活日，六福萬怡→國立傳統藝術中心→南方澳漁港→進安宮(珊瑚媽祖)→南天宮(黃金媽祖)→豆腐岬海灘→蘇澳冷泉→白米木屐村(或宜蘭餅發明館)→回飯店。

不用自己開車，輕裝簡便、這說走就走的散策旅行輕鬆有趣又有活力，更適合樂齡長者參加，希望讓大家能放慢腳步、悠哉閒晃，去感受台灣每個城鄉的多樣面貌，身心獲得無比舒放。搭配安心旅遊補助及使用振興三倍券更划算，持振興券任一面額，住房打9折，用券加購一晚只要$3,000，快相約來入住！

台北六福萬怡酒店

Web.www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/

Fb. Courtyard by Marriott Taipei

相關新聞

專人包車接送 說走就走的北海岸、宜蘭散策旅行

「樂成就、旅萬怡、FUN驚喜」，除了位處四鐵共構，具便捷交通優勢外，體驗「台北六福萬怡酒店」處處帶來感官享受。如藝廊般的空間視覺，頂級舒適的住房品質，多元精緻的中西美饌，而整體服務人員展現歡樂的活力樣貌更令人印象深刻，現在又新推出小旅行，貼心帶您輕鬆出遊領略台灣之美。

不用出國 也能吃到享譽新加坡 米其林一星中餐廳

國外旅遊最想念的滋味，幸好在台灣也吃得到，來自新加坡、連續四年榮獲米其林一星推薦的「莆田PUTIEN」中菜，是王品集團首次代理的國外知名品牌，堅持選用新鮮自然食材，保留烹飪精髓的莆田菜，吃一口就驚豔，連連讚嘆，現不用出國，也能享有這地道味。

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

初秋北投 暖心饗宴 品嘗張學良少帥的百歲養生美饌

白露過後，秋意濃，位於北投，地勢較高的少帥禪園，從園區俯瞰北投區域以及遠方山脈，明顯地可感受到秋天氣息，順著時令的遞嬗，少帥禪園的漢卿美饌餐廳亦推出了秋季菜單，精緻的日式創意料理，與園區內的秋楓黑瓦相呼應，濃厚的日本風情近在眼前。

WINE-derful來趟甜蜜愛戀之旅 好像漫遊在地中海

歐洲依然疫情嚴峻，義大利、法國、西班牙完全被病毒重創，短時間內歐洲之旅成為不可能的願望了。想念地中海的美食料理嗎？只需要前往WINE-derful葡萄酒主題餐廳，馬上能滿足這個願望！彷如置身西班牙、法國、義大利南部的地中海酒莊內，氣氛充滿歐式風情。

值得炫耀！專為千禧世代打造 歡迎到台中「Moxy」熱烈打卡

喜歡旅遊、喜歡交朋友、愛冒險、樂於分享，位於南屯區捷運G12豐樂公園站旁的「台中豐邑Moxy酒店」絕對很合你的〝味〞，這是亞洲區第五家、台灣首家「萬豪集團」旗下的潮牌Moxy酒店，專為千禧世代打造，由「豐邑機構」引進，帶來創新、有趣、活力、時尚旅宿的全新體驗。

送走2020年 尾牙春酒團聚 來礁溪大啖2021犇放歡樂宴

送走2020年，迎接嶄新金牛年，不論是家族聯繫情感的餐聚，或是犒賞員工的尾牙、春酒，首選位於好山好水的宜蘭「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，推出「2021犇放歡樂宴」，典雅氣派宴會包廂熱情款待，以在地海鮮及時蔬，展現飯店廚藝精髓，料多澎湃又經濟實惠，心意十足、賓主盡歡。

功夫烤鴨百變多饗 以茶入菜茗香宴

不需華麗排場，王品集團旗下的「XIANG DUCK享鴨」，將中餐廳變得新潮有型，主張烤鴨與中華料理可以輕鬆吃，兩三個人也能品嘗鮮烤鮮出的片皮鴨，加上道道以真食材、真功夫，海納中國八大菜系經典精隨的豐味料理，這一桌共享大滿足，價位親民更入心。

傳統與創新融合 迸出水果多漾鮮滋味

同樣是雲林在地品牌，同樣以台灣新鮮水果融入飲食，當創立11年的「吃果籽Jeagueijih」，結合已有52年歷史的「林松雪冰果室」，當果汁蒟蒻、果凍布丁遇見手工甜品，激盪出新創意、新體驗，讓美食重新組合，再次展現收服味蕾的魅力，今夏充滿繽紛果漾口感，歡迎在家試試看。

雲林虎尾的憨吉出名囉 榮獲ITQI國際美食評鑑一星

一個個本來不起眼的憨吉，奇蹟地帶動雲林虎尾的旅遊觀光，這就是專屬「虎珍堂」精緻地瓜糕點的魅力，不僅名列雲林十大伴手禮，成為地瓜糕點界的LV，最近更榮獲國際美食評鑑ITQI大賞一星肯定，老闆林進誠真得做到了，將「蕃薯」根留雲林，由「虎珍堂」發(芽)揚光大出去。

跟著兔子公爵一起喝下午茶 傳遞幸福滋味

彷彿有股魔力般，「塔吉特」岩燒千層蛋糕讓心情不論是開心或難過時都可以得到滿足或抒發，也不禁令人好奇這美味的秘密。來到雲林斗六的「塔吉特Touched千層蛋糕大使館」，在兔子公爵引領下，不僅可以長知識，親眼所見甜點製作過程，還可以手作體驗課程，好吃又好玩。

生態與人文 無盡藏 池南國家森林遊樂區

日出時分，太平洋上的日出霞光沿著山巒之間的縫隙，照亮了鯉魚潭與池南國家森林遊樂區，湖面上閃爍的金光和著清晨時分各式鳥類的清透啼鳴，彷彿吹奏著旅程的序曲，帶領人們走進一段由生態與人文構成的森林交響曲。

熱門新聞

初秋北投 暖心饗宴 品嘗張學良少帥的百歲養生美饌

專人包車接送 說走就走的北海岸、宜蘭散策旅行

WINE-derful來趟甜蜜愛戀之旅 好像漫遊在地中海

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。