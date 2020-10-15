專人包車接送 說走就走的北海岸、宜蘭散策旅行

【撰文/Aries Huang】

「樂成就、旅萬怡、FUN驚喜」，除了位處四鐵共構，具便捷交通優勢外，體驗「台北六福萬怡酒店」處處帶來感官享受。如藝廊般的空間視覺，頂級舒適的住房品質，多元精緻的中西美饌，而整體服務人員展現歡樂的活力樣貌更令人印象深刻，現在又新推出小旅行，貼心帶您輕鬆出遊領略台灣之美。 大廳牆上巨幅畫作為台灣當代藝術家彭弘智的太極二十四式。 攝影/張晨晟

隸屬萬豪國際連鎖品牌酒店旗下品牌的「台北六福萬怡酒店」座落於南港捷運、高鐵、台鐵及客運轉運站四鐵共構建築，B棟大樓的7至30樓，鄰近南港軟體園區、內湖科學園區，地處優越大幅縮短旅程距離，旅客擁有更多探索和遊樂時間，加上位居購物商場內，休閒娛樂購物需求更是一次滿足。

客房 餐飲處處用心 藝術創作豐富視覺 台北六福萬怡酒店1F接待處。 攝影/張晨晟

共計有465間景觀客房，時尚簡約風格，空間寬敞自在，不受打擾的靜謐舒適，大面落地玻璃窗一覽山景或城市特色，自然光線灑落讓整間客房更顯明亮，衛浴空間用材講究、潔淨清爽，可自由享用的minibar、無限上網及免費健身房使用。此外，入住行政客房等級以上(含套房)或是全球萬豪集團白金卡(含)以上會員，皆享有位在30樓的行政貴賓廳Executive Lounge的星級餐飲體驗，萬豪白金會員亦可於行政貴賓廳直接辦理入住，攜帶一位貴賓免費入場，處處可見飯店的貼心。 客房大面落地窗一覽山景或城市景致。 攝影/張晨晟 客房尊榮雅致、寬敞舒適。 攝影/張晨晟 大器衛浴空間用材講究。 攝影/張晨晟

餐飲方面同樣講究，滿足味覺與撫慰身心。「敘日全日餐廳」提供多樣化、富創意、多國風味料理，「粵亮廣式料理」大受饕客好評，脆皮烤鴨最經典，不點上一隻烤鴨，就好像入寶山而空手回，在「The Lounge」享用季節茶飲及酒品，不論是主題特色的下午茶或餐酒料理，恣意閒坐小酌氛圍真是愜意極了，讓旅程的味蕾記憶點回味再三。更讓人驚豔的是，酒店像是一間藝廊、一座美術館，每個空間處處可見國內外當代知名藝術家的創作，以及台灣新一代設計師的原創設計展示，並為入住旅客安排藝術導覽，引領旅客探索在地自然和人文風情之美，豐富視覺與心靈，喜歡還能直接於7F梯廳的藝創空間展售區購買帶回，當作紀念收藏或伴手禮相贈。 獅子與蜜蜂為法國藝術家Pierre Matter的作品。 攝影/張晨晟

至東北角約30分鐘 欣賞絕美海岸線景色

今年，「台北六福萬怡酒店」發揮在地優勢，打造獨特遊程，並擴大樂齡服務。此時，秋高氣爽，適合到戶外走走，特別推出「2020散策旅行住房專案」。雙人入住即有專人包車接送行程，兩人便能成行，四條行程路線，其中二條可任選，另兩條需擇一加價參加。從「萬怡」美好的早晨醒來，享用豐盛早餐後，由您決定出發的時間，「十分幸福 加持天燈」，從飯店出發約至15分鐘，帶您去深坑老街吃臭豆腐、喝酸梅湯，菁桐站寫下許願竹，在鐵路支線平溪線上最大的車站，十分車站一起牽手走在鐵軌上，或是寫上心願放冉冉升空的天燈，感受純樸小鎮景觀魅力，一起度過悠閒的半日時光。 純樸小鎮菁桐。 攝影/Ray 十分車站放天燈。 攝影/Ray

「喵喵喵 九份人文風情」，至東北角車程約30分鐘，沿途欣賞北台灣最美的海岸線景色。為您規劃愛貓者不可錯過的猴峒車站及貓村，與大小隻的可愛貓咪合影，到九份逛老街、吃芋圓，感受獨有的山城魅力。驅車就可近距離欣賞的黃金瀑布令人震撼，以及彷彿天空之城矗立在群山之間的十三層遺址，還有從水湳洞俯瞰陰陽海奇景，每處的絕美景色輪番上演，絕對值回票價。 猴硐火車站的貓橋。 攝影/Ray 可近距離欣賞的黃金瀑布令人震撼。 攝影/Ray 彷彿天空之城矗立在群山之間的十三層遺址。 攝影/Ray

需加價行程$1,500/房，行程方案二條任選。玩蠟筆 踩牧場，六福萬怡→蠟藝彩繪館→國立傳統藝術中心→宜農牧場→臺北夜市或羅東夜市(任選)。南方澳 樂活日，六福萬怡→國立傳統藝術中心→南方澳漁港→進安宮(珊瑚媽祖)→南天宮(黃金媽祖)→豆腐岬海灘→蘇澳冷泉→白米木屐村(或宜蘭餅發明館)→回飯店。

不用自己開車，輕裝簡便、這說走就走的散策旅行輕鬆有趣又有活力，更適合樂齡長者參加，希望讓大家能放慢腳步、悠哉閒晃，去感受台灣每個城鄉的多樣面貌，身心獲得無比舒放。搭配安心旅遊補助及使用振興三倍券更划算，持振興券任一面額，住房打9折，用券加購一晚只要$3,000，快相約來入住！

台北六福萬怡酒店

Web.www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/

Fb. Courtyard by Marriott Taipei