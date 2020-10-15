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初秋北投 暖心饗宴 品嘗張學良少帥的百歲養生美饌

聯合新聞網 / Ciao潮旅
首次推出牛肉主菜，少帥私房套餐選用美國PR板腱牛肉，口感有嚼勁而不柴。 攝影/Ray
首次推出牛肉主菜，少帥私房套餐選用美國PR板腱牛肉，口感有嚼勁而不柴。 攝影/Ray

【撰文/Yiyi】

白露過後，秋分將至，位於北投的少帥禪園，地勢較高，從園區俯瞰北投區域以及遠方山脈，明顯地可感受到秋天氣息，順著時令的遞嬗，少帥禪園的漢卿美饌餐廳亦推出了秋季菜單，精緻的日式創意料理，與園區內的秋楓黑瓦相呼應，濃厚的日本風情近在眼前。

清晨、入夜，秋風的涼意陣陣襲來，一年最美好舒服的季節終於到來，在如此愜意的氣候下，去一趟位於北投的少帥禪園無疑是絕佳的選擇。少帥禪園腹地廣闊，園區內綠意盎然，秋楓也醞釀換色，全區包含少帥紀念亭、小六茶鋪、漢卿美饌、足湯區以及雙喜湯屋，足以消磨一整個悠閒午後，進行一場身心的全身放鬆與充電，更頗有偽出國的想像，瞬間宛如置身日本。

少帥禪園腹地廣闊，園區內綠意盎然。 攝影/CCC
少帥禪園腹地廣闊，園區內綠意盎然。 攝影/CCC
秋季菜單現已推出，暖心又暖胃。 攝影/Ray
秋季菜單現已推出，暖心又暖胃。 攝影/Ray

開業十年首次推出牛肉料理

少帥禪園內的漢卿美饌餐廳，從百歲高齡逝世的張學良的日常飲食進行研究，並加入台灣當地的新鮮食材，以少油、少鹽的健康料理方式，提供少帥私房套餐、四小姐鱻食套餐、大帥府傳套餐、禪鮮素食套餐，以及兒童套餐，菜色依據四季變化而進行調整，秋季菜單現已推出，暖心又暖胃，實在是不容錯過的好美味。開胃前菜「長壽三寶」，包括爽口彈牙的鮑魚、白芝麻醬調味的過貓、如絲般滑綢的日本山藥，三樣前菜清爽而開胃，開啟一趟味蕾的探索。

開胃前菜「長壽三寶」，包括爽口彈牙的鮑魚、白芝麻醬調味的過貓、如絲般滑綢的日本山藥。 攝影/Ray
開胃前菜「長壽三寶」，包括爽口彈牙的鮑魚、白芝麻醬調味的過貓、如絲般滑綢的日本山藥。 攝影/Ray

「隱食第一鮮」為來自台灣南部無毒養殖的龍虎石斑，以清蒸方式料理，佐有秋季綠竹筍，襯托出魚肉鮮嫩。「少帥最愛蝦」，顧名思義張學良生前對蝦的熱愛，餐餐必食蝦肉，秋季菜單以乾燒方式處理特級草蝦，並以香吉士、蜂蜜、蝦醬等調味，讓軟Q的蝦肉富含酸甜滋味。接著以玫瑰醋做為中場休息，選用南投有機玫瑰與紅酒製成，不僅重整味覺更有助消化。

隱食第一鮮的龍虎石斑，以清蒸方式料理，佐有秋季綠竹筍，襯托出魚肉鮮嫩。 攝影/Ray
隱食第一鮮的龍虎石斑，以清蒸方式料理，佐有秋季綠竹筍，襯托出魚肉鮮嫩。 攝影/Ray
少帥最愛蝦以乾燒方式處理特級草蝦，並以香吉士、蜂蜜、蝦醬等調味，讓軟Q的蝦肉富含酸甜滋味。 攝影/Ray
少帥最愛蝦以乾燒方式處理特級草蝦，並以香吉士、蜂蜜、蝦醬等調味，讓軟Q的蝦肉富含酸甜滋味。 攝影/Ray

因考量到台灣有不少人不吃牛肉，因此少帥禪園開業十年至今，主菜皆推出雞、豬料理，今秋則首次推出牛肉為主菜，秋季的「山居好野味」選用高級食材美國PR板腱牛肉，以乾煎方式處理，口感帶有嚼勁而不乾柴，配菜則是當季蔬食如南瓜、佛手瓜、毛豆仁、蜜蕃茄等，期待顧客從這次主菜的新創意中，亦能感受到少帥禪園在餐食上的風格特色。

「伙房養生飯」配合秋季，以菌菇、松茸、吻仔魚蒸炊，米飯更特別選用台梗九號米，盛裝著滿溢的秋天味道。「幽禁歲月百歲湯」延續招牌老母雞燉煮清湯，秋季改以青木瓜、腩排粒、南杏、紅棗、薑片一同熬煮，滋補養身不負擔。食魚吃肉過後，補充蔬菜營養是必要的，「趙四獨門蔬食」秋季菜色為火龍果花、黃櫛瓜、綠櫛瓜、紅皮小洋芋、紅甜椒，蔬食的色彩同樣與秋季很呼應。最後的「少帥私房甜品」為滑順香醇的日式奶酪，搭配抹茶、紅豆、黑豆，為整套菜單劃下滿足的句點。

伙房養生飯以菌菇、松茸、吻仔魚蒸炊，米飯選用台梗九號米，盛裝著滿溢的秋天味道。 攝影/Ray
伙房養生飯以菌菇、松茸、吻仔魚蒸炊，米飯選用台梗九號米，盛裝著滿溢的秋天味道。 攝影/Ray
少帥私房甜品為滑順香醇的日式奶酪，搭配抹茶、紅豆、黑豆，為整套菜單劃下滿足的句點。 攝影/Ray
少帥私房甜品為滑順香醇的日式奶酪，搭配抹茶、紅豆、黑豆，為整套菜單劃下滿足的句點。 攝影/Ray

大帥套餐囊括海陸美味

少帥禪園最高價位的大帥府傳套餐，基本上是根據張學良生前的宴客食譜進行改良，同時也是漢卿美饌餐廳的頂級招牌料理。套餐內的三道主菜包括：香煎波士頓龍蝦佐奶油鳳梨醬、鹿兒島和牛的紐約客牛排，以及酥炸午仔魚，午仔魚的擺盤與搭配的燒魚汁是此處才有的特色菜，透過細膩的烹調手法，呈現最高誠意的創意料理，海陸美味一次擁有，今年初秋的首選，絕對是少帥禪園。

大帥府傳套餐的鹿兒島和牛紐約客牛排，熟度適中，肉質軟Q而帶勁。 攝影/Ray
大帥府傳套餐的鹿兒島和牛紐約客牛排，熟度適中，肉質軟Q而帶勁。 攝影/Ray
大帥府傳套餐最知名的午仔魚料理，視覺搶眼，魚肉美味。 攝影/Ray
大帥府傳套餐最知名的午仔魚料理，視覺搶眼，魚肉美味。 攝影/Ray

少帥禪園 張學良幽禁舊居

Web. www.sgarden.com.tw

Fb. 少帥禪園-台北北投張學良幽禁舊居

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