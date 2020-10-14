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值得炫耀！專為千禧世代打造 歡迎到台中「Moxy」熱烈打卡

聯合新聞網 / Ciao潮旅
入住即送自助中西式豐盛早餐。 攝影/Ray
入住即送自助中西式豐盛早餐。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang】

喜歡旅遊、喜歡交朋友、愛冒險、樂於分享，位於南屯區捷運G12豐樂公園站旁的「台中豐邑Moxy酒店」絕對很合你的〝味〞，這是亞洲區第五家、台灣首家「萬豪集團」旗下的潮牌Moxy酒店，專為千禧世代打造，由「豐邑機構」引進，帶來創新、有趣、活力、時尚旅宿的全新體驗。

大樓前亮眼的珍珠奶茶裝置藝術，目前對外試營運的「台中豐邑Moxy酒店」現已成為台中IG拍照打卡熱點，挑高寬敞明亮大廳，強烈混搭風又帶有輕工業風格，空間設計巧妙地將台中早期印象，代工業時鐵皮工廠林立的在地元素融入，如浪板、風管、輕鋼架、紅磚瓦與水泥牆；飾以聞名全球Made in Taichung的自行車、籃球鞋、珍珠奶茶等名產。同樣公共區域牆面塗鴉取材自當地知名景點特色和熱鬧夜市小吃，藝術風格強烈多元獨特，日夜呈現不同風情，怎麼拍都好看！

大樓前亮眼的珍珠奶茶裝置藝術，現已成為台中IG拍照打卡熱點。 圖片提供/台中豐邑Moxy酒店
大樓前亮眼的珍珠奶茶裝置藝術，現已成為台中IG拍照打卡熱點。 圖片提供/台中豐邑Moxy酒店
大廳發揮空間共享特色，多複合功能。 圖片提供/台中豐邑Moxy酒店
大廳發揮空間共享特色，多複合功能。 圖片提供/台中豐邑Moxy酒店

公共區域空間社交共享 多功能複合場域

大廳接待櫃台連接酒吧The Moxy Bar、固定式走秀舞台，往上到夾層的DJ檯、Quiet Zone、戶外陽台區，而安靜舒服的閱讀休閒空間，搭配台中市花「山櫻花」的主題藝術塗鴉，加上飯店代表吉祥物，三隻黑色、白色、粉色大金剛Hen吸睛，光是椅子多達109張，且每個造型都不一樣，並擺設小型撞球檯、桌上足球檯、桌遊等，整體公共區域令人驚豔、也充滿玩味，非常貼近年輕人的需求，讓人很想賴在這裡。

飯店代表吉祥物，三隻黑色、白色、粉色的大金剛。 圖片提供/台中豐邑Moxy酒店
飯店代表吉祥物，三隻黑色、白色、粉色的大金剛。 圖片提供/台中豐邑Moxy酒店

「Moxy」源於「Moxie」一字，即是活力、大膽之意，「Moxy」跳脫傳統旅店的概念，品牌特色就是強調場域共享，酒店內一定要有一個熱鬧客廳，可交誼、可遊玩、可閱讀、可工作、可用餐等，還可以開Party，完全是一個多功能複合空間，並提供24小時開架式自助餐點及供應輕食餐飲服務，所以The Moxy Bar是辦理入住的櫃檯也是製作調酒的吧檯，辦理Check-in時，即為旅客送上特調的迎賓飲料。同樣的，「Moxy」要求員工要充滿熱情活潑，把員工稱為〝隊員〞並期待拉近與客人的距離，隊員們工作的同時也可以與客人聊天喝一杯。

在The Moxy Bar享受品酩的微醺滋味。 攝影/Ray
在The Moxy Bar享受品酩的微醺滋味。 攝影/Ray

一樓電梯梯廳的天花板置入「Moxy」形象影片，讓人為之一亮。樓高17層，每層梯廳牆面繪有台中特色塗鴉，共有262間客房，簡約舒適設計，客房內沒有用不到的奢華設備，折疊式傢俱收納掛在牆上，提供智慧型電視的手機鏡射功能，最符合現代人去到哪裡都要追劇的生活習慣。客房每樓層提供房客共用的汽泡兩用飲水機，講求實用性及效率。3種房型坪數約在6-9坪，沒有大坪數，品牌精神就是鼓勵大家不要一直待在房間裡，到大廳去認識新朋友吧！

每層梯廳牆面繪有台中特色塗鴉。 攝影/Aries
每層梯廳牆面繪有台中特色塗鴉。 攝影/Aries
客房簡約舒適設計，講求實用性及效率。 攝影/Ray
客房簡約舒適設計，講求實用性及效率。 攝影/Ray
客房內，折疊式傢俱收納掛在牆上。 圖片提供/台中豐邑Moxy酒店
客房內，折疊式傢俱收納掛在牆上。 圖片提供/台中豐邑Moxy酒店
衛浴空間以白色磚牆搭黑色鐵架元素，展現個性質感。 圖片提供/台中豐邑Moxy酒店
衛浴空間以白色磚牆搭黑色鐵架元素，展現個性質感。 圖片提供/台中豐邑Moxy酒店

主題式活動創新樂趣多 歡迎打卡拍不停

入住即送自助式早餐，位於世界各地的「Moxy」會提供在地化風味的早餐，所以清粥小菜一定必備，還可另外單點中西式料理。加上大廳酒吧，頂樓「Rooftop Bar XOXO」，24H健身房、多功能會議室等，以及飯店經常舉辦主題式活動，自十月份起的每週六或特定節慶都會推出特殊主題之夜，例如迺夜市遊戲篇、Salsa Dance之夜、Shoes Painting之夜、Halloween萬聖節、光棍節脫單之夜Speed Dating等，提供在地居民與旅客同歡，待在飯店內樂趣(Fun)多，更歡迎打卡上傳。

Moxy提供在地化風味早餐，清粥小菜為台灣人最愛。 攝影/Ray
Moxy提供在地化風味早餐，清粥小菜為台灣人最愛。 攝影/Ray
健身房24小時開放，特選美國力健(Life Fitness)以及義大利泰諾健(Technogym)專業健身器材。 攝影/Ray
健身房24小時開放，特選美國力健(Life Fitness)以及義大利泰諾健(Technogym)專業健身器材。 攝影/Ray
會議室採用明亮Moxy色調與爵士音樂風的活潑塗鴉。 攝影/Ray
會議室採用明亮Moxy色調與爵士音樂風的活潑塗鴉。 攝影/Ray
自助式洗衣區牆面塗鴉取材當地知名景點特色。 攝影/Ray
自助式洗衣區牆面塗鴉取材當地知名景點特色。 攝影/Ray

針對千禧世代族群對社群交際的喜好，因此「Moxy」使用Instagram為官方社群軟體，統一設定以「#atthemxoy」為連結將社群串聯在一起，台灣新增官方FaceBook，歡迎大家到「Moxy」熱烈打卡、踴躍分享、值得炫耀。

Moxy酒店強調創新與趣味。 攝影/Ray
Moxy酒店強調創新與趣味。 攝影/Ray

台中捷運預計年底通車，近捷運G12豐樂公園站旁的「台中豐邑Moxy酒店」，交通更為便捷，緊鄰秀泰文心生活、迪卡儂和Costco等商場，周邊機能完善，試營運期間推出優惠體驗價每房NT2,999元起(含稅)，附贈一至二客早餐，可搭配安心旅遊補助及振興三倍券，超划算，快來當網美網紅，拍不停、打卡不停。

台中豐邑Moxy酒店

Fb. Moxy Taichung 台中豐邑Moxy酒店

IG. moxytaichung

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