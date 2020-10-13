功夫烤鴨百變多饗 以茶入菜茗香宴

【撰文/Aries Huang】

不需華麗排場，王品集團旗下的「XIANG DUCK享鴨」，將中餐廳變得新潮有型，主張烤鴨與中華料理可以輕鬆吃，兩三個人也能品嘗鮮烤鮮出的片皮鴨，加上道道以真食材、真功夫，海納中國八大菜系經典精隨的豐味料理，這一桌共享大滿足，價位親民更入心。 板橋縣民大道店新潮有型。 攝影/Ray

走進「享鴨」板橋店，穿越270度環景瀑布如臨其境、令人震撼，這打卡拍照熱門區，象徵每隻鴨皆是大自然孕育而生。嚴選英國櫻桃谷品種，愛乾淨的櫻桃鴨生長在花東縱谷間，每天喝秀姑巒溪活水，鴨農細心照顧，從鴨舍到鴨池講究衛生環境，有ISO等認證。黎紋龍主廚說：「我們堅持選用飼育達75天，重約2.4-2.6KG，體型與脂肪比例最佳的櫻桃鴨，肉質Q彈緊實、肥美鮮嫩多汁。」 270度環景瀑布如臨其境。 攝影/Ray

片皮鴨百變吃法 多元料理鴨架六味

融合北京與廣式烤鴨作法，「享鴨」烤鴨以8種中華香料醃製，並打造專屬風乾室防塵防蟲，低溫控濕、風乾24小時，再烤出酥香金黃油亮鴨，師傅立馬於桌邊服務，刀工俐落地切出片片鴨皮、鴨肉，令人垂涎欲滴；主廚說剛出爐的片鴨口感絕佳，所以需事先預約。「享鴨」提供單點和2、4、6人三種組合套餐，2人可享半鴨，4人以上享全鴨，加上鴨架好味和中華特色料理，絕對飽足又超值。 招牌功夫片皮鴨三味吃法具多層次風味。 攝影/Ray

4人暢快享鴨套餐，片皮鴨有三味吃法，一吃白糖酥胸享口感，源自北京烤鴨的吃法，酥脆胸上黃金8片鴨皮蘸冰晶砂糖，糖粒巧妙平衡鴨皮油脂，口味獨特。二吃半月滑肉搭蘸水，主廚利用當令食材研發的季節蘸水，像夏季推出百香果蘸水，秋季是梅子蘸水，或是沾點特製的花椒鹽，讓鴨肉風味層次更豐富。三吃經典的鴨肉捲餅佐醬香，將荷葉餅放上鴨肉、蔥段、大黃瓜絲、甜麵醬，這揉合麵香、肉香、醬香成多層次變化風味，忍不住一捲再捲。 XIANG DUCK享鴨主張烤鴨與中華料理可以輕鬆吃。 攝影/Ray 將荷葉餅放上鴨肉、蔥段、大黃瓜絲、甜麵醬，揉合麵香、肉香、醬香成多層次風味。 攝影/Ray

主廚將剩餘鴨肉、鴨骨發揮極致，烹調出多元的鴨架好味，濃香滑順味的功夫鴨絲粥，蒜酥椒鹽鹹香味十足的蒜酥鴨架最受歡迎。搭配開胃小品鮮彩番茄盤，各式品種蕃茄沾上以醬油、山葵調成的醬汁，絕妙鮮滋味。冰糖醬香鴨翅一口咬下骨肉分離、吮指回味，讓人還想外帶。自製XO醬調味，瑤柱醬爆蘿萄糕外酥內嫩佐清甜青蔥，令人驚艷。採陳釀紫蘇梅入菜，帶來果香酸甜味的陳釀梅子雞球，以及源自香港菜的豆豉嫩雞煲皆好唰嘴、適合下飯。 蒜酥椒鹽鹹香味十足的蒜酥鴨架。 攝影/Ray 開胃小品鮮彩番茄盤，各式品種蕃茄沾上以醬油、山葵調成的醬汁，絕妙鮮滋味。 攝影/Ray 冰糖醬香鴨翅一口咬下骨肉分離、吮指回味，讓人還想外帶。 攝影/Ray

秘製山椒酸菜魚(再加$100)，特選鮮嫩鱸魚，農會自製酸菜，加入青花椒，湯頭酸香帶勁、麻而不嗆辣。還有必點、考驗師傅炒鍋功力，帶有鍋氣的甘樹子水蓮，清脆爽口去油解膩。 秘製山椒酸菜魚湯頭酸香帶勁。 攝影/Ray

秋季限定 品茗享茶餐與貓茶町特製甜點

即日起至11月1日，「享鴨」推出「套餐超值升級茗香宴」，點套餐升級加價即享有每桌一份巧思茶餐，每人一份茶甜點。奉上產於阿里山茶區的冷泡高山烏龍，茶湯色澤翠綠，口韻清香淡雅、入喉回甘。再細品帶有錫蘭紅茶香的茶香無錫排骨，酥嫩肥腴、汁香醬濃，一吃會上癮。 茶香無錫排骨，酥嫩肥腴。 攝影/Ray

亦或選吃源自杭州地方名菜的杭幫菜龍井蝦仁，將龍井茶茶湯、茶葉與蝦仁翻炒，鮮嫩滋味、散發茶葉清香，上桌時還有注茶湯桌邊秀，水氣渺渺、仙氣飄飄，視覺味覺雙饗宴。 源自杭州名菜的杭幫菜龍井蝦仁。 攝影/Ray

特別和木柵知名甜點「貓茶町」聯名，將台灣茶與在地食材注入創意，鐵觀音冰淇淋不加一滴水，選用高品質鮮奶油及牛奶，融入鐵觀音，綿密細緻、茶香渾厚、回甘悠長。厚焙烏龍茶乳酪，嚴選重火焙製的烏龍茶，與高品質奶油和乳酪融合厚實飽滿的層次口感，齒頰留香、回味不已。 厚焙烏龍茶乳酪齒頰留香。 攝影/Ray

先行預告，中部的賓客有福了，「享鴨」預計於12月在台中開立新的旗艦店，帶來更多「一鴨多吃」新創意，屆時歡迎蒞臨，相約家人、三五好友同來分享一桌更多好菜！

享鴨 烤鴨與中華料理

Tel. +886-3-356-8805

Web. www.xiangduck.com.tw

Fb. 享鴨 烤鴨與中華料理