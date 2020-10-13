送走2020年 尾牙春酒團聚 來礁溪大啖2021犇放歡樂宴

【撰文/Aries Huang】

送走2020年，迎接嶄新金牛年，不論是家族聯繫情感的餐聚，或是犒賞員工的尾牙、春酒，首選位於好山好水的宜蘭「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，推出「2021犇放歡樂宴」，典雅氣派宴會包廂熱情款待，以在地海鮮及時蔬，展現飯店廚藝精髓，料多澎湃又經濟實惠，心意十足、賓主盡歡。

這一座全方位休閒度假的溫泉飯店，外觀氣勢恢弘，高聳矗立於熱鬧的礁溪市區，「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」擁有獨一無二樓高19層的露天風呂，採用電動天幕式設計的游泳池和種類多元的SPA水療池，以及溫馨舒適客房，全然深獲旅客的青睞與喜愛。同樣講究細緻度在餐飲表現上，尤其多功能宴會廳典雅氣派，尊榮貴氣，更精心為您獻上年菜饗宴，道道感動的味蕾享受。 溫馨雅致溫泉客房。 攝影/Ray 湯屋盡享泡湯樂趣 。 攝影/Ray

融合在地食材 展現台式經典海陸鮮料理

專為尾牙、春酒所設計的「2021犇放歡樂宴」，融合宜蘭在地食材，完整表現台式經典料理的鮮美本味，強調少油炸、健康烹調，更充分代表宜蘭人熱情好客的天性，款待料多味美澎湃又實在，吃巧也能吃飽。首先登場的是餐前開胃菜，香氣十足的「三星蒜苗拌油花生」，帶有淡雅紫蘇梅香的「紫蘇梅蜜蘿蔔」，以及Q彈微酸的「醋溜雕魚皮」，這簡單家常涼拌菜爽口又唰嘴，讓人一口接一口停不了。以草蝦、紹興醉翁雞、沙拉魚卵、蒜味豬腱肉、和風貽貝組合的「泰式蔬果沙拉鮮蝦拼」，同樣帶來鮮美海陸多滋味，清爽又開胃。 泰式蔬果沙拉鮮蝦拼帶來海陸多滋味。 攝影/Ray

「粉條魚子蒜味蒸旭蟹」，肥美誘人旭蟹用清蒸最能表現蟹肉的鮮嫩原味，加入蒜香的粉條、飛虎魚卵(魚子)，味道更香濃，每一口充滿著大海的鮮甜美味。宴客少不了的「魚翅台式佛跳牆」，展現十足誠意，滿滿一甕的真材實料，加入高湯，再蒸煮約2小時以上，湯頭喝起來有黏稠濃郁感，有這一甕就可以感受到主人十足的盛情心意了。 粉條魚子蒜味蒸旭蟹充滿大海的鮮甜 。 攝影/Ray 魚翅台式佛跳牆、清蒸鮮露海石斑。 攝影/Ray

健康烹調 料多味美超澎湃 吃巧也能吃飽

色香味俱全的「鮮蔬黑椒豬肋排」，將豬肋加入醃料醃漬入味，先蒸煮把筋肉變得軟嫩後送入烤箱烤，再撒上黑胡椒，搭配烤時蔬馬鈴薯、胡蘿蔔、花椰菜去油解膩，這油脂豐富的黑椒豬肋排香、鮮、嫩，保證大快朵頤，忍不住一塊接著一塊吃。 色香味俱全的鮮蔬黑椒豬肋排 。 攝影/Ray

鮑魚和石斑魚都是宴客受歡迎的美味，味道鮮美，廚藝團隊特選肥美大鮑魚，以及石斑魚，皆以純粹蒸煮的料理方式，呈現食材原汁鮮味，為您獻上「蠔皇娃娃菜野菌九孔鮑」和「清蒸鮮露海石斑」，鮮嫩細緻、可口彈牙，值得細細品賞的海洋之味。 蠔皇娃娃菜野菌九孔鮑鮮嫩彈牙。 攝影/Ray

過往菜單內選用油飯居多，今年改變內容，「辣味櫻花蝦圓籠菜飯」以青江菜和雪裡紅加入白米一起蒸煮製成的菜飯，再點綴酥脆櫻花蝦，鹹香的臘腸，更增添味蕾層次。 鹹香臘腸更添辣味櫻花蝦圓籠菜飯口感層次。 攝影/Ray

湯品「當歸牛蒡燉童雞」，特選小土雞，加入當歸、牛蒡、蔘鬚、枸杞等藥膳食材，入口湯鮮味美、肉香四溢。這開胃小菜加上九道精緻佳餚，讓大家吃得開心又飽足，主客盡歡，最後送上自製的「精美中西雙點」，「寶島季節水果盤」，完美的收尾。 當歸牛蒡燉童雞湯鮮味美。 攝影/Ray

「2021犇放歡樂宴」，超值優惠價，每桌附贈一瓶紅酒、果汁類無限暢飲，現在開始接受預購，期限直到2021年2月農曆春節前，竭誠歡迎大家一起團聚於「礁溪麒麟 Kilin JiaoXi」，共享豐盛豪華饗宴，共度歲末年終，共同迎向新春辛丑牛年的到來。

礁溪麒麟 Kilin JiaoXi

Web. www.kilinjiaoxi.com.tw

Fb. 礁溪麒麟 Kilin Jiaoxi