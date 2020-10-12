傳統與創新融合 迸出水果多漾鮮滋味

【撰文/Aries Huang】

同樣是雲林在地品牌，同樣以台灣新鮮水果融入飲食，當創立11年的「吃果籽Jeagueijih」，結合已有52年歷史的「林松雪冰果室」，當果汁蒟蒻、果凍布丁遇見手工甜品，激盪出新創意、新體驗，讓美食重新組合，再次展現收服味蕾的魅力，今夏充滿繽紛果漾口感，歡迎在家試試看。 水果冰搭配吃果籽 jeagueijih桑椹果凍布丁多滋味。 攝影/Ray

來自嘉南平原純樸與簡單的美好，雲林素有農業首都之稱，擁有富饒農產與經典好味道，知名品牌「塔吉特」千層蛋糕、「吃果籽」果汁蒟蒻、果凍布丁，就是在雲林誕生，創辦人「豐喜食品」廖憲平董事長，以「豐富、美味、天然、健康」的心承諾，也蘊含「吃果籽，拜樹頭」的感恩意喻，堅持採用台灣新鮮水果，製成猶如吃果籽般特色，無防腐劑、無人工著色劑，每一口都安心，大人小孩都愛吃。 吃果籽 jeagueijih果汁蒟蒻融入八寶冰多一味喔。 攝影/Ray

堅持採用台灣水果 讓水果不只是水果

傳承在地記憶中的古早味，位於斗南老字號的「林松雪冰果室」，雖然是一間巷弄裡的小店，但跨過半世紀的堅持，與「吃果籽」品牌精神相呼應，選用台灣人熟悉的水果。最早從民國45年起阿祖時代經營水果攤，再交到廖雪奶奶，林松國爺爺手裡，他們讓水果不單單只是水果，延伸發展製成果汁、水果切盤、冰品，於1968年創業「阿雪冰果室」，從第一代林松國至第二代林至賢，目前交棒給第三代孫子林哲瑋，孫女林宛亭說，我們後來取爺爺奶奶名字中的一個字作為店名，改為「林松雪冰果室」。 林松雪冰果室第一代林松國(中)、第二代林至賢(左)，第三代孫女林宛亭 (右)。 攝影/Ray

「林松雪冰果室」充滿樸實感，仍延續古早做法，手工自製梅子醋、檸檬醋、綿綿冰、薑汁蕃茄是招牌，品項種類豐富，不論是冰品、果汁充滿濃濃台灣水果味，這次與「吃果籽」合作，彼此發揮創意，他們感到很榮幸，孫女林宛亭說「豐喜食品」可說是雲林人的驕傲，將果汁蒟蒻、果凍布丁融入冰果室人氣冰品與招牌餐點，帶來精采盛夏的味蕾新體驗。此外，「吃果籽」多元種類組合、繽紛多彩的外盒包裝，更是伴手禮的首選，今年中秋送禮，人氣推薦最討喜。 位於斗南老字號的「林松雪冰果室」。 攝影/Ray

吃果籽全新創意吃法 林松雪冰果室指導示範

1.芒果冰加芒果果凍布丁

「吃果籽」最受歡迎的「果凍布丁」，其中高達50%鮮水果系列，有鮮芒果布丁、鮮桑椹果凍，散發濃郁果香，吃得到果肉及果泥，與「林松雪冰果室」最受歡迎的芒果冰和水果冰搭配，多層次的口感享受，一口QQ布丁、一口香甜水果，超滿足。 芒果冰加吃果籽 jeagueijih芒果果凍布丁更多芒果味。 攝影/Ray

2.果汁蒟蒻綿綿冰、八寶冰

首創擠壓式小包裝設計的一口「果汁蒟蒻」，有芭樂、檸檬、芒果、草莓、百香果、荔枝、柑仔、優格等水果口味，Q彈滑順、冷藏更好吃。「林松雪冰果室」的綿綿冰，採用牛奶及煮沸過的開水原料，完全自己手作，當各式口味的軟嫩果汁蒟蒻碰上綿密細緻的綿綿冰，淋上百香果汁，再點綴蔓越莓與自製醃梅子，這酸甜美妙的滋味，像極了愛情，另外八寶冰也很Match喔！ 吃果籽 jeagueijih果汁蒟蒻佐綿綿冰迸出各種新口味。 攝影/Ray

3.吸凍飲佐番茄切盤

可以吸得水果「吸凍飲」，有文旦香柚、柳丁鳳梨、台灣柑仔x百香果三種口味，軟Q滑嫩、晶凍口感讓人好驚艷。除了單吃之外，搭配「林松雪冰果室」著名的番茄切盤也很對味，選用黑葉番茄，淋上以薑末、煮過醬油、糖粉、甘草等中藥材調合的特調醬汁，說不出的好滋味，太好吃了。 番茄切盤與吃果籽 jeagueijih吸凍飲更多風味口感 。 攝影/Ray

另外，『吃果籽』禮盒中的烘培類食品，如年輪蛋糕、經典鳳梨酥、醇香桂圓酥等，突破傳統甜膩感，改以原始風味呈現，配上一杯冰果室特調的木瓜牛奶、各式口味天然果汁等，真是一大享受。 年輪蛋糕配紅蘿蔔汁多了纖維加分 。 攝影/Ray

林松雪冰果室

Add. 雲林縣斗南鎮中正路157號

Tel. +886-5-5973-534

豐喜食品 吃果籽Jeagueijih

Tel. +886-5-557-1296

Web. www.jelly.com.tw

Fb. 吃果籽 jeagueijih

觀光工廠

Fb. 塔吉特Touched 千層蛋糕大使館