快訊

正義魔人？當「政治正確」成為遁詞 弱勢更難被討論

央視指卓榮泰前助理涉台諜 民進黨回應了

傳統與創新融合 迸出水果多漾鮮滋味

聯合新聞網 / Ciao潮旅
位於斗南老字號的「林松雪冰果室」。 攝影/Ray
位於斗南老字號的「林松雪冰果室」。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang】

同樣是雲林在地品牌，同樣以台灣新鮮水果融入飲食，當創立11年的「吃果籽Jeagueijih」，結合已有52年歷史的「林松雪冰果室」，當果汁蒟蒻、果凍布丁遇見手工甜品，激盪出新創意、新體驗，讓美食重新組合，再次展現收服味蕾的魅力，今夏充滿繽紛果漾口感，歡迎在家試試看。

水果冰搭配吃果籽 jeagueijih桑椹果凍布丁多滋味。 攝影/Ray
水果冰搭配吃果籽 jeagueijih桑椹果凍布丁多滋味。 攝影/Ray

來自嘉南平原純樸與簡單的美好，雲林素有農業首都之稱，擁有富饒農產與經典好味道，知名品牌「塔吉特」千層蛋糕、「吃果籽」果汁蒟蒻、果凍布丁，就是在雲林誕生，創辦人「豐喜食品」廖憲平董事長，以「豐富、美味、天然、健康」的心承諾，也蘊含「吃果籽，拜樹頭」的感恩意喻，堅持採用台灣新鮮水果，製成猶如吃果籽般特色，無防腐劑、無人工著色劑，每一口都安心，大人小孩都愛吃。

吃果籽 jeagueijih果汁蒟蒻融入八寶冰多一味喔。 攝影/Ray
吃果籽 jeagueijih果汁蒟蒻融入八寶冰多一味喔。 攝影/Ray

堅持採用台灣水果 讓水果不只是水果

傳承在地記憶中的古早味，位於斗南老字號的「林松雪冰果室」，雖然是一間巷弄裡的小店，但跨過半世紀的堅持，與「吃果籽」品牌精神相呼應，選用台灣人熟悉的水果。最早從民國45年起阿祖時代經營水果攤，再交到廖雪奶奶，林松國爺爺手裡，他們讓水果不單單只是水果，延伸發展製成果汁、水果切盤、冰品，於1968年創業「阿雪冰果室」，從第一代林松國至第二代林至賢，目前交棒給第三代孫子林哲瑋，孫女林宛亭說，我們後來取爺爺奶奶名字中的一個字作為店名，改為「林松雪冰果室」。

林松雪冰果室第一代林松國(中)、第二代林至賢(左)，第三代孫女林宛亭 (右)。 攝影/Ray
林松雪冰果室第一代林松國(中)、第二代林至賢(左)，第三代孫女林宛亭 (右)。 攝影/Ray

「林松雪冰果室」充滿樸實感，仍延續古早做法，手工自製梅子醋、檸檬醋、綿綿冰、薑汁蕃茄是招牌，品項種類豐富，不論是冰品、果汁充滿濃濃台灣水果味，這次與「吃果籽」合作，彼此發揮創意，他們感到很榮幸，孫女林宛亭說「豐喜食品」可說是雲林人的驕傲，將果汁蒟蒻、果凍布丁融入冰果室人氣冰品與招牌餐點，帶來精采盛夏的味蕾新體驗。此外，「吃果籽」多元種類組合、繽紛多彩的外盒包裝，更是伴手禮的首選，今年中秋送禮，人氣推薦最討喜。

位於斗南老字號的「林松雪冰果室」。 攝影/Ray
位於斗南老字號的「林松雪冰果室」。 攝影/Ray

吃果籽全新創意吃法 林松雪冰果室指導示範

1.芒果冰加芒果果凍布丁

「吃果籽」最受歡迎的「果凍布丁」，其中高達50%鮮水果系列，有鮮芒果布丁、鮮桑椹果凍，散發濃郁果香，吃得到果肉及果泥，與「林松雪冰果室」最受歡迎的芒果冰和水果冰搭配，多層次的口感享受，一口QQ布丁、一口香甜水果，超滿足。

芒果冰加吃果籽 jeagueijih芒果果凍布丁更多芒果味。 攝影/Ray
芒果冰加吃果籽 jeagueijih芒果果凍布丁更多芒果味。 攝影/Ray

2.果汁蒟蒻綿綿冰、八寶冰

首創擠壓式小包裝設計的一口「果汁蒟蒻」，有芭樂、檸檬、芒果、草莓、百香果、荔枝、柑仔、優格等水果口味，Q彈滑順、冷藏更好吃。「林松雪冰果室」的綿綿冰，採用牛奶及煮沸過的開水原料，完全自己手作，當各式口味的軟嫩果汁蒟蒻碰上綿密細緻的綿綿冰，淋上百香果汁，再點綴蔓越莓與自製醃梅子，這酸甜美妙的滋味，像極了愛情，另外八寶冰也很Match喔！

吃果籽 jeagueijih果汁蒟蒻佐綿綿冰迸出各種新口味。 攝影/Ray
吃果籽 jeagueijih果汁蒟蒻佐綿綿冰迸出各種新口味。 攝影/Ray

3.吸凍飲佐番茄切盤

可以吸得水果「吸凍飲」，有文旦香柚、柳丁鳳梨、台灣柑仔x百香果三種口味，軟Q滑嫩、晶凍口感讓人好驚艷。除了單吃之外，搭配「林松雪冰果室」著名的番茄切盤也很對味，選用黑葉番茄，淋上以薑末、煮過醬油、糖粉、甘草等中藥材調合的特調醬汁，說不出的好滋味，太好吃了。

番茄切盤與吃果籽 jeagueijih吸凍飲更多風味口感 。 攝影/Ray
番茄切盤與吃果籽 jeagueijih吸凍飲更多風味口感 。 攝影/Ray

另外，『吃果籽』禮盒中的烘培類食品，如年輪蛋糕、經典鳳梨酥、醇香桂圓酥等，突破傳統甜膩感，改以原始風味呈現，配上一杯冰果室特調的木瓜牛奶、各式口味天然果汁等，真是一大享受。

年輪蛋糕配紅蘿蔔汁多了纖維加分 。 攝影/Ray
年輪蛋糕配紅蘿蔔汁多了纖維加分 。 攝影/Ray

林松雪冰果室

Add. 雲林縣斗南鎮中正路157號

Tel. +886-5-5973-534

豐喜食品 吃果籽Jeagueijih

Tel. +886-5-557-1296

Web. www.jelly.com.tw

Fb. 吃果籽 jeagueijih

觀光工廠

Fb. 塔吉特Touched 千層蛋糕大使館

相關新聞

一人女子旅 漫遊台北小京都

當全球新冠肺炎疫情持續肆虐的同時，臺灣防疫工作盡力做到滴水不漏，國內旅行遂成為眾人紓壓散心的焦點。無法坐飛機出國，那就搭上捷運再轉乘免費接駁車，映入眼簾的是擁有百年日本古蹟與千坪林蔭幽徑庭園，還能遠眺百萬市景，不消一小時就抵達日本了嗎？不！這裡是北投少帥禪園。

不用出國 也能吃到享譽新加坡 米其林一星中餐廳

國外旅遊最想念的滋味，幸好在台灣也吃得到，來自新加坡、連續四年榮獲米其林一星推薦的「莆田PUTIEN」中菜，是王品集團首次代理的國外知名品牌，堅持選用新鮮自然食材，保留烹飪精髓的莆田菜，吃一口就驚豔，連連讚嘆，現不用出國，也能享有這地道味。

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

傳統與創新融合 迸出水果多漾鮮滋味

同樣是雲林在地品牌，同樣以台灣新鮮水果融入飲食，當創立11年的「吃果籽Jeagueijih」，結合已有52年歷史的「林松雪冰果室」，當果汁蒟蒻、果凍布丁遇見手工甜品，激盪出新創意、新體驗，讓美食重新組合，再次展現收服味蕾的魅力，今夏充滿繽紛果漾口感，歡迎在家試試看。

雲林虎尾的憨吉出名囉 榮獲ITQI國際美食評鑑一星

一個個本來不起眼的憨吉，奇蹟地帶動雲林虎尾的旅遊觀光，這就是專屬「虎珍堂」精緻地瓜糕點的魅力，不僅名列雲林十大伴手禮，成為地瓜糕點界的LV，最近更榮獲國際美食評鑑ITQI大賞一星肯定，老闆林進誠真得做到了，將「蕃薯」根留雲林，由「虎珍堂」發(芽)揚光大出去。

跟著兔子公爵一起喝下午茶 傳遞幸福滋味

彷彿有股魔力般，「塔吉特」岩燒千層蛋糕讓心情不論是開心或難過時都可以得到滿足或抒發，也不禁令人好奇這美味的秘密。來到雲林斗六的「塔吉特Touched千層蛋糕大使館」，在兔子公爵引領下，不僅可以長知識，親眼所見甜點製作過程，還可以手作體驗課程，好吃又好玩。

生態與人文 無盡藏 池南國家森林遊樂區

日出時分，太平洋上的日出霞光沿著山巒之間的縫隙，照亮了鯉魚潭與池南國家森林遊樂區，湖面上閃爍的金光和著清晨時分各式鳥類的清透啼鳴，彷彿吹奏著旅程的序曲，帶領人們走進一段由生態與人文構成的森林交響曲。

溫泉熱區中的靜謐守護 知本國家森林遊樂區

發源於中央山脈霧頭山上的知本溪，潺潺流過為台東南方的山林注入獨一無二的溫泉。知本國家森林遊樂區靜靜地守護著當地珍稀的天然資源；透過與藝術家和設計師巧思，打造具有特色的手作七里香步道，知本國家森林遊樂區是環境教育的珍貴寶地，也是親近大自然的戶外教室。

全球唯一 品味經典計程車歷史和風華 TAXI Museum計程車博物館

因為名字與計程車同音，從此開啟李濟成收藏之路，又發現其它國家都沒有，毅然擲6000萬，於蘇澳創立「TAXI Museum計程車博物館」，館藏9輛古董計程車、復興空難被撞小黃，以及2000多件相關品項要與大家分享，當地城市所屬每段年代的故事，留住曾經所有的美好。

相約來呷飯 最熟悉的台灣家鄉味

以新鮮傳統在地食材，純樸料理手法，王品集團旗下「丰禾台式小館」，以台式豐盈美味喚起六年級以上的大人，兒時記憶中媽媽的味道、一解鄉愁，更創新呈現大菜小做、小吃升級，讓年輕人也愛上門，是一家適合老中青三代相聚、三五好友共享，感受溫暖的幸福小館。

台中百年餅舖 揉合經典與創新的絕妙珍味

融合著奶香、果香、酥香的天然香氣盈滿於室，一口咬下，濃香清甜滋味回甘久久不絕，「陳允宝泉」歷經五代傳承，融合台日與超過一世紀的好滋味，令人肅然起敬，不僅是在地老顧客的難忘美味，更因第五代新血注入，跨入無國界的甜品殿堂，讓不同世代都能品嚐天然健康的讚嘆滋味。

日月潭伊達邵唯美新地標 沉浸古典歐風 靜謐的體會生活點滴

日月潭晴夕雨霧、日夜四季皆美，現更多了一處唯美新地標，鄰近伊達邵碼頭、日月潭纜車站，「Queen Castle Hotel日月潭皇后古堡飯店」帶來最夢幻的城堡住宿，源自於女主人多年心中的夢想成真，引領旅客如置身華麗歐洲皇宮，享受當貴族與皇室的尊榮感受。

熱門新聞

日月潭伊達邵唯美新地標 沉浸古典歐風 靜謐的體會生活點滴

相約來呷飯 最熟悉的台灣家鄉味

生態與人文 無盡藏 池南國家森林遊樂區

一人女子旅 漫遊台北小京都

傳統與創新融合 迸出水果多漾鮮滋味

全球唯一 品味經典計程車歷史和風華 TAXI Museum計程車博物館

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。