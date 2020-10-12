跟著兔子公爵一起喝下午茶 傳遞幸福滋味

【整輯/AH】

彷彿有股魔力般，「塔吉特」岩燒千層蛋糕讓心情不論是開心或難過時都可以得到滿足或抒發，也不禁令人好奇這美味的秘密。來到雲林斗六的「塔吉特Touched千層蛋糕大使館」，在兔子公爵引領下，不僅可以長知識，親眼所見甜點製作過程，還可以手作體驗課程，好吃又好玩。 秋香千層蛋糕有22層。 攝影/Ray

以愛麗絲夢遊仙境為概念發想，幸福滋味是塔吉特千層蛋糕大使館的追求，而大使館的代表—是一隻穿著藍色筆挺西裝，以黃色鑲邊、頭戴高帽子的兔子公爵，除了在大使館大門入口處可以發現彩繪牆上的他，大使館門口前還有一隻超大Q版造型的他，還能發現坐在二樓上的他，算一算您總共拍到了幾隻兔子公爵呢？兔子公爵除了有超萌表情又具紳士品味，加上多樣性的千層蛋糕選擇，真的超級吸睛，因此「塔吉特Touched千層蛋糕大使館」也成為現在熱門打卡的景點。 大使館入口處彩繪牆。 攝影/Ray

體驗手作DIY樂趣 適合親子互動還可帶回家

2018年創立的觀光工廠，是「豐喜食品」的廖憲平董事長，他同時也是「塔吉特」與「吃果籽」的創辦人，為了更進一步與消費者Touch your heart，透明完整呈現千層蛋糕、年輪蛋糕、果凍等製作過程，除了讓消費者可以享受美味之外，希望「讓大家加深對品牌的認識與印象，了解我們30年來，從代工生產(OEM、ODM)再轉型於2008年建立品牌的用心呵護，始終秉持『誠信、熱忱、創新、衛生、安全』的經營理念」。 「豐喜食品」廖憲平董事長，創辦「塔吉特」與「吃果籽」。 攝影/Ray

整座工廠可分為中央廚房生產線和大使館，外觀以鮮明的黃色、藍色、橘色為主，就好像一個巨型禮盒一樣；而大使館外觀則以鐵灰色建築搭配明亮橘黃色窗框，雖然沒有太多華麗裝飾，但其實一點也不簡單。

室內規劃為一樓入口迎賓區、企業文化區，助於了解品牌的歷史沿革及歷年得獎紀錄。牆面上說明千層甜點世界地圖、蛋皮由來、什麼是千層蛋糕？還有「塔吉特」的經典數據，最令人驚訝的是一年賣出去的千層蛋糕，居然可以堆出28棟台北101！中間的機密檔案櫃介紹不同口味的千層蛋糕，可愛的雞蛋牆更是網美的最愛呢！ 室內規劃為一樓入口迎賓區。 攝影/Ray 企業文化區及資訊牆。 攝影/Ray 機密檔案櫃介紹不同口味的千層蛋糕。 攝影/Ray 可愛的雞蛋牆是網美的最愛呢！ 攝影/Ray

蛋皮製程區在假日呈現，由工作人員現場製作蛋皮，還可以試吃到蛋皮呢！平日有固定導覽人員解說，入園時附有門票商品抵用券和集點藏寶圖，在大使館內闖關尋寶集滿8個蓋章即可換小禮物。二樓設有噴印蛋糕服務，先於一樓商品展售區選購喜愛的口味及挑選圖案，約5~10分鐘就可以得到有紀念意義的千層蛋糕。 在大使館內闖關尋寶集滿8個蓋章即可兌換小禮物。 攝影/Ray 只有這裡提供噴印蛋糕服務。 攝影/Ray

寬敞明亮的手作DIY教室，提供聖利屬於你（聖火杯）、輪到你來做（年輪蛋糕裝飾）、變出抹術（法式千層蛋糕）三種付費DIY課程，需於1F櫃台報名或官網線上預約。聖利屬於你（聖火杯），是將奶油餡、水果及餅乾捲入岩燒蛋皮中，獨創個人的日式可麗餅。輪到你來做（年輪蛋糕裝飾），發揮色彩創意，以鮮奶油佐可愛的食材裝飾年輪蛋糕。變出抹術（法式千層蛋糕），學習一層蛋皮、抹一層餡料的技巧，堆疊出屬於自己獨一無二的千層蛋糕，很適合親子互動。除了親自體驗手作千層蛋糕的樂趣，還可以展現自己的創意與熱情，完成的作品還可帶回家唷！另外在兔子公爵的大使辦公室，除展示新聞報導資料，也是拍照取景的好地方呢！ 變出抹術（法式千層蛋糕），學習一層蛋皮、抹一層餡料的技巧，堆疊出屬於自己獨一無二的千層蛋糕。 攝影/Ray 在兔子公爵的大使辦公室，除展示新聞報導資料，也是拍照取景的好地方呢！ 攝影/Ray

全程嚴格品質控管 透明化生產過程看得見

想要參觀千層蛋糕和果凍生產線需提早預約，即可親眼看到傳說中的蛋皮製造機，以雞蛋、牛奶、麵粉調和黃金比例，製成片片只有0.03公分的蛋皮，一天8小時能完成8吋蛋皮4320張，再經由人工作業一層蛋皮、一層餡料，層層堆疊成各式千層蛋糕，-8度C的獨特口感。全程標準化作業、嚴格品質控管，董事長說這是食品安全最基本的要求，絕對有責任要讓消費者吃得安心。 生產過程透明看得見。 攝影/Ray

一樓還有商品展售區提供二十幾種口味的千層蛋糕選擇，搭配飲品來個悠閒的甜品時光，或是將微凍的千層蛋糕、「吃果籽」蒟蒻果凍等周邊伴手禮帶回家。園區整體環境整潔乾淨，董事長表示一開始大使館的設定是不要像在大賣場一樣，不接受遊覽車團體客，因為遊覽車的客人或許不是出於意願，只是來上廁所、走走看看，並非出於本意想來大使館；反之，大使館非常歡迎真心想要來體驗手作課程、喜歡甜點與想要了解「塔吉特」而來的賓客，同時董事長也強調並時常提醒夥伴們，不要小看自己所製做的食品，透過產品和服務，好好做、用心做，塔吉特千層蛋糕大使館自然而然「是在傳遞幸福滋味，時時刻刻帶給人們幸福微笑」。 還可以購買微凍的千層蛋糕等周邊伴手禮。 攝影/Ray 親自體驗手作千層蛋糕的樂趣，展現自己的創意與熱情，完成的作品還可帶回家。 攝影/Ray

塔吉特Touched千層蛋糕大使館

Time. AM 09：30 – PM 17：30(每月第二、四周的星期一為休館日)

最後入館時間. PM 17：00

Fb. 塔吉特Touched千層蛋糕大使館

塔吉特Touched千層蛋糕

豐喜食品

Tel.+886-5-557-1296

Web . www.jelly.com.tw

FB. 塔吉特 Touched 千層蛋糕