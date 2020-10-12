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雲林虎尾的憨吉出名囉 榮獲ITQI國際美食評鑑一星

聯合新聞網 / Ciao潮旅
吃得到不同地瓜品種的地瓜脆片。 攝影/Ray
吃得到不同地瓜品種的地瓜脆片。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang】

一個個本來不起眼的憨吉，奇蹟地帶動雲林虎尾的旅遊觀光，這就是專屬「虎珍堂」精緻地瓜糕點的魅力，不僅名列雲林十大伴手禮，成為地瓜糕點界的LV，最近更榮獲國際美食評鑑ITQI大賞一星肯定，老闆林進誠真得做到了，將「蕃薯」根留雲林，由「虎珍堂」發(芽)揚光大出去。

憨吉濃濃乳酪蛋糕榮獲ITQI一星肯定。 攝影/Ray
憨吉濃濃乳酪蛋糕榮獲ITQI一星肯定。 攝影/Ray

源自於對地瓜的喜愛，源自於想連結家鄉的土地情感，「虎珍堂」於焉創立，老闆林進誠「用憨直的精神，做憨吉的精品」，精選全台最好吃，產自雲林水林鄉的地瓜，堅持傳遞慢工與純實。今年邁入第四年，就有好多自豪的〝大事〞。第一年即備受肯定，接續三年獲得雲林十大伴手禮的代表，去年成為知名品牌UNIQLO合作聯名的品牌之一，今年六月，「憨吉濃濃乳酪蛋糕」更榮獲有食品界米其林之稱的比利時國際美食評鑑ITQI一星殊榮，林進誠感動地說，堅持初衷理念與一切辛苦是值得的。

虎珍堂地瓜糕點專賣老闆夫婦，林進誠和李淑屏。 攝影/Ray
虎珍堂地瓜糕點專賣老闆夫婦，林進誠和李淑屏。 攝影/Ray

品嚐來自土地濃情 單純 天然的甜味

是甜點，也是景點，「虎珍堂」本舖門市是一間擁有庭園的老房子，空間設計揉合日式與閩式復古風，古樸老件散發文青氛圍，雅致的榻榻米區可供休息與拍照。是糕點，更是經典，主要以販售伴手禮為主，第一個代表作「憨吉濃濃乳酪蛋糕」，地瓜和紐西蘭純乳酪黃金比例融合，紮實的天然食材組合，創造不可思議、入口即化的綿密口感，更散發出龍眼蜂蜜清甜餘韻。

本舖門市揉合日式與閩式復古風。 攝影/Ray
本舖門市揉合日式與閩式復古風。 攝影/Ray

鎮店之寶「虎丸御皇吉」，純手工捏製，綿密憨吉加芋泥包覆蛋黃，一口嘗盡甜香鹹，清爽不甜膩。「紫薯流心餅」，紫薯搭配千層餅皮，一口咬下享受酥脆口感和淡淡紫薯香氣，內層還有半熟的蜂蜜軟麥芽，外酥內軟甜而不膩。還有創新糕點的「蜜薯厚布蕾」帶來驚豔味蕾，「紫薯米蛋糕」，紫地瓜結合蓬萊米穀粉，再加入麻糬與黃金地瓜，濕潤鬆軟的多層次風味，是慶祝紀念日的首選。

虎珍寶盒大方體面，金緻禮盒精緻典雅。 攝影/Ray
虎珍寶盒大方體面，金緻禮盒精緻典雅。 攝影/Ray
紫薯流心餅，紫色地瓜千層酥餅夾半熟軟麥芽。 攝影/Ray
紫薯流心餅，紫色地瓜千層酥餅夾半熟軟麥芽。 攝影/Ray

其它還有一系列的地瓜相關品項，非油炸、吃得到不同地瓜品種的地瓜脆片，地瓜與杏仁奶香完美比例調和的地瓜牛軋糖，以及唯一不是用地瓜作的法式珍珠泡芙，但要小心，這三款都會越吃越上癮，嘴巴停不了，買一包絕不夠。

菓寮門市，開在昔日稱為虎尾第一街的中山路，鄰近糖廠和虎尾鐵橋，70年的老房子，由太太李淑屏一手打造，用心保留老宅的過往歷史，同時融入「虎珍堂」的禪風美學。一樓專賣地瓜伴手禮及現作「虎月燒」，蜂蜜煎餅包夾著經典原味、日式抹茶的憨吉濃濃乳酪、綿密細緻的萬丹紅豆，現多了假日才會出的紫薯搭配卡士達醬口味，內餡濃蜜滑順，又再一次征服味蕾。二樓開放分享，闡述屬於這間房子與中山路的故事，因為太受歡迎，所以假日有限定條件，必須年滿12歲，購買限定套裝組之一的飲品+虎月燒(二選一)+祈願籤，才可以進入喔！

菓寮門市用心保留老宅的過往歷史。 攝影/Ray
菓寮門市用心保留老宅的過往歷史。 攝影/Ray
健康天然美味無負擔，小朋友放心吃。 攝影/Ray
健康天然美味無負擔，小朋友放心吃。 攝影/Ray
假日須購買限定套装組之一的飲品+虎月燒(二選一)+祈願籤，才可至二樓參觀。 攝影/Ray
假日須購買限定套装組之一的飲品+虎月燒(二選一)+祈願籤，才可至二樓參觀。 攝影/Ray

除了將雲林地瓜發光發熱，「虎珍堂」會串聯其它在地店家，更推出「遊虎趣」，透過吉祥物〝嗚虎”，引領旅客探索虎尾隱含的美景美食。而適逢虎尾設郡100年，「虎珍堂」日前在10/1中秋節那天，主辦「虎尾起街 甜百年 百歲祭」活動，在具歷史意義的安慶圳上（虎珍堂菓寮店旁），製作一個鳥居意象，作為場地的意象，當天邀請大家一起來祈福，反應非常的熱烈和讓人感動，林進誠表示往後的10/1這天都會舉辦，慶祝如此具有歷史價值的節日，歡迎相約明年一起參加百歲祭活動。

虎珍堂地瓜糕點專賣

Web. reurl.cc/313GD8

Fb. 虎珍堂地瓜糕點專賣

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