全新雙人套餐豐富多元 外酥內軟鑽切牛小排太銷魂

【整輯/AH】

陪伴我們許久，共度16年載的歡樂喧鬧時光，這熟悉的好味道，王品集團旗下的「原燒」，以大自然風格打造全新的「原燒O-NiKU」，新的品牌視覺形象活潑生動，並將原有的套餐強化全面升級更超值，而全新推出的「鑽切牛小排」，帶來更豐富的燒肉口感，所以還等什麼？走吧！快來呼朋引伴，今天就去吃燒肉！

於2004年成立的「原燒」堅持好食材無需多加調味，用簡單易懂的方式，教導消費者該如何烤出最美味好吃的燒肉，可說是燒肉界的翹楚與代表。觀察燒肉的用餐習慣，多以兩人以上的占比最高，為順應市場需求，今年推出5款雙人套餐，同時以大自然風格打造出全新的「原燒O-NiKU」，即受到顧客高度的喜歡。 雙人套餐怎麼選都超澎派。 圖片提供/原燒O-NiKU

業界最超值套餐 專人桌邊燒烤服務

套餐中增加3-4種肉品，肉類總重約22oz∼26oz，主餐皆附吸睛燒肉火山，搭北海道干貝、新鮮草蝦，附餐有豚骨高湯、沙拉、炊飯、甜點飲料等，還提供兩款包肉選擇，生菜葉和墨西哥餅皮，3種開胃小菜，蔥鹽醬、韓式泡菜、醃漬大根和4種醬料，大家可以隨不同口感的肉品，薄片、厚切、角狀及鑽切法，自由搭配出高達96種的新鮮吃法。 厚切肉品絕妙好滋味。 圖片提供/原燒O-NiKU 套餐皆附吸睛燒肉火山。 圖片提供/原燒O-NiKU

最推薦自製墨西哥捲餅，使用烤過墨西哥餅皮加微酸辣韓式泡菜以及油花滿布的五花肉，一口咬下多種風味，讓燒肉可以越吃越有趣，平均每人價格只要763元起，絕對是業界最超值的套餐！

為創造口感上的記憶點，依照不同部位，使用不同刀法，擁有不同燒肉口感。主廚從特別到日本學習「鑽石切割」的技巧，一種以不同方向切割卻不切斷肉品的刀法，將嚴選美國牛小排表面烤至微焦、中間維持軟嫩，肉汁鎖在裡面，讓一塊牛小排同時擁有外酥內軟的兩種口感，搭配柚子鹽，更有多層次的風味。如果擔心自己是手殘黨，怕把好肉烤壞的朋友也不怕，原燒O-NiKU還提供專人桌邊燒烤服務，讓您輕鬆吃肉免緊張。 鑽切牛小排帶來不同燒肉口感。 圖片提供/原燒O-NiKU

此外，新款飲品有清透藍色的沁檸氣泡飲、充滿夏日風情的草莓芒果氣泡飲、紫色漸層的葡萄可爾必思氣泡飲，豐富繽紛的套餐飲料。也提供三款不同純茶的選擇，增加多款調酒，草莓沙瓦、梅酒沙瓦、highball等，其中以萊姆酒為基底與薄荷葉、檸檬及氣泡水調製mojito最受女性消費者的青睞。 新款飲品帶來味蕾新享受。 圖片提供/原燒O-NiKU

空間全新升級 徜徉在大自然裡享受燒肉

「原燒O-NiKU」全新的品牌視覺，同時空間設計也煥然一新，以大自然中的素材為元素，擷取出綠樹、木頭、金屬等元素衍生到店內的每一處、每一隅，帶入現代風格，讓消費者在明亮舒適寬敞的空間用餐更自在愜意。在菜色內容上，也全面升級，將原有的套餐強化，一口氣推出五款全新雙人套餐，要讓消費者有更耳目一新感覺。 桃園台茂店景。 圖片提供/原燒O-NiKU

為了讓新型態的「原燒O-NiKU」用餐體驗更豐富，全台門市每日晚上，皆有整點互動小遊戲，可以和門店同仁一起大玩「原燒O-NiKU」肉肉拳，不論輸贏都會招待肉品一份。會員生日禮也全面升級，凡加入王品瘋美食會員或原燒官網會員，在生日當月消費，即可一起骰出生日禮，更有機會獲得價值399元的六吋燒肉蛋糕，邀請親朋好友一起。

想吃燒肉又懶得出去買， 今年也首度與ubereats合作，推出店內所沒有的品項，以燒肉丼飯及沙拉為主打，最低159元起的價格更是讓上班族好入手。先行預告，「原燒O-NiKU」將於10月、11月分別在中和、板橋開出全新店型，新北市的居民更有口福了，屆時敬請號召嗜肉的家人和朋友歡迎光臨。 外帶餐盒充滿色彩繽紛開啟食慾。 圖片提供/原燒O-NiKU

原燒O-NiKU

Web. www.yakiyan.com

Fb. 原燒yakiyan