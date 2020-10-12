日月潭伊達邵唯美新地標 沉浸古典歐風 靜謐的體會生活點滴

【撰文/Aries Huang】

日月潭晴夕雨霧、日夜四季皆美，現更多了一處唯美新地標，鄰近伊達邵碼頭、日月潭纜車站，「Queen Castle Hotel日月潭皇后古堡飯店」帶來最夢幻的城堡住宿，源自於女主人多年心中的夢想成真，引領旅客如置身華麗歐洲皇宮，享受當貴族與皇室的尊榮感受。

搭船遊湖或是經環湖公路來到伊達邵，各有其旅遊況味，從建築外觀就很搶眼，今年新開幕的「日月潭皇后古堡飯店」現成為當地的吸睛焦點以及網美飯店，羅馬圓柱、繁複壁飾、圓拱、鍛造欄杆、華麗吊燈等構築濃厚的歐式古典建物，不用大老遠飛去歐洲，尤其暮色華燈初上，走過典雅美麗的長迴廊，更顯浪漫異國氛圍。 日月潭皇后古堡飯店建築外觀。 圖片提供/皇后古堡飯店

母親與女兒花了六年時間逐步完成夢想

因地形關係，分為一樓交誼廳和B1接待大廳，古典風格更突顯，羅馬圓柱、雕刻線板、木作雕花、牆面壁爐，藉由描金貼箔的點綴，白與金色的對比揉合品味質感，搭配黑白大理石棋盤格地板，整體尊榮氣派與非凡、令人驚艷，每一處、每一隅怎麼拍都好看。 B1接待大廳古典風格更突顯。 圖片提供/皇后古堡飯店

不同得是一樓交誼廳為經典的皇室配色，以霸氣的國王寶藍色妝點金色呈現，B1廳拱形長廊、挑高設計引入自然陽光，大型水晶吊燈與鮮紅傢俬，帶來金碧輝煌的奢華感。 一樓交誼廳以的國王寶藍色妝點。 圖片提供/皇后古堡飯店

飯店總監王智慧小姐表示，這座飯店是我與母親劉秀玉女士經過六年時間逐步打造完成，也是這位堅毅女性打拼一輩子的夢想，她從15歲就開始工作，遇到一次次的挫折與打擊，卻依然認命的做下去，而蓋飯店一直是她心中的願望，還因此把王總監送去加拿大學室內設計。 飯店總監王智慧與母親劉秀玉。 圖片提供/皇后古堡飯店

雖然劉秀玉只有小學畢業，不是飯店科班出身，也沒有去過歐洲，但她從小就熱愛東西方皇宮歷史及建築，60歲決定蓋飯店，更大量閱讀相關書籍，且絕不妥協；王總監強調「皇后古堡飯店」是純正的古典風格，在做工藝術與材質細節上，特別經過考究與講究，每寸金色都是鑲金箔，一筆一筆畫上去很到位，為營造奢華視覺感，所有傢俬與布飾都是由歐洲進口，預算也不斷追加，母親說要做就做最好的，用得絕對不比大飯店差，有責任給予旅客舒適美好的休憩環境。 攝影/Aries

每一間房造價斥資百萬 化身公主與王子

飯店共有27間客房，以國王&皇后、王妃&公主、王子、公爵，歐洲知名皇族命名，每一間房的造價斥資百萬，床墊寢具、床頭雕花、刺繡床飾、葉形燭台燈飾、鑲金邊的歐風鏡等同樣講究，貼心的設有冷暖空調、古董電話，整體溫馨舒適，落地窗景部分可覽山林或是湖景。 路易國王家庭房低調沉穩。 圖片提供/皇后古堡飯店 每一間房的造價斥資百萬 。 圖片提供/皇后古堡飯店 內斂知性的查爾斯王子房。 圖片提供/皇后古堡飯店 以歐洲皇族命名康瓦爾公爵。 圖片提供/皇后古堡飯店

衛浴空間採乾濕分離，三段式的沖澡設備倍感暢快，沐浴備品提供天然有機的UNIQUE GIFT禮盒，還有精選濾掛式咖啡及高貴的日月潭紅茶包。飯店對面就是「皇后古堡宮廷宴會廳」，用餐空間以純淨白色為基調飾以花藝點綴，予人清新自在氛圍，住房即享免費中西式自助餐或套餐，午餐、晚餐台式桌菜也很推薦，尤其是苦茶油雞麵線、野菜刺蔥白肉、山當歸雞湯等家常菜是招牌料理。 衛浴空間建材質感講究 。 攝影/Ray 沐浴備品提供天然有機的UNIQUE GIFT禮盒。 攝影/Ray 皇后古堡餐廳純白優雅風 。 圖片提供/皇后古堡飯店

總監說「皇后古堡飯店」的裝潢陳設在日月潭可說是獨樹一格，我們更重視服務，如家一樣，希望深得每位旅人的心。現入住除了可使用振興三倍券，並送日月潭遊湖船票。現正熱鬧舉辦的「2020日月潭Come！BikeDay花火音樂嘉年華」一直到11/21止，快來搶先預定房間，相約化身王子與公主一起去賞煙火吧！

Queen Castle Hotel日月潭皇后古堡飯店

Web. www.queencastle.com.tw

Fb. Queen Castle Hotel 日月潭皇后古堡飯店