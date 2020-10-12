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台中百年餅舖 揉合經典與創新的絕妙珍味

聯合新聞網 / Ciao潮旅
第二代代表「御丹波」、「桃山香柚」。 攝影/Ray
第二代代表「御丹波」、「桃山香柚」。 攝影/Ray

【整輯/AH】

融合著奶香、果香、酥香的天然香氣盈滿於室，一口咬下，濃香清甜滋味回甘久久不絕，「陳允宝泉」歷經五代傳承，融合台日與超過一世紀的好滋味，令人肅然起敬，不僅是在地老顧客的難忘美味，更因第五代新血注入，跨入無國界的甜品殿堂，讓不同世代都能品嚐天然健康的讚嘆滋味。

歷經五代傳承，融合台日與超過一世紀的好滋味。 攝影/Ray
歷經五代傳承，融合台日與超過一世紀的好滋味。 攝影/Ray

豐富了台灣糕餅史，自1908年第一代陳允從台中豐原賣糕餅起家，歷經第二代赴東京學習並創店、第三代結合台日烘焙技術成立「宝泉餅行」，直到第四代傳承建立「陳允宝泉」榮獲百年糕餅名店美譽，以及第五代年輕新血帶來西式甜品思維創新，百年老舖始終走在天然美味的品質堅持上，與時俱進之餘不忘經典。

第一代古早味代表「米香」。 攝影/Ray
第一代古早味代表「米香」。 攝影/Ray

立足一世紀 代代堅持無添加的天然原味

在國外學得是企管，但回國接班同樣被老爸拉到廚房學習糕點製作，作為年輕世代，對於新商品新口感躍躍欲試的陳溢輝副總經理，同樣堅持著天然原味的〝祖傳製作〞，這是來自爸爸與阿公的殷切提醒，而他們也是從小被自己父祖輩叮囑著，所以歷年代表招牌「狀元糕‧米香」、「御丹波」、「桃山香柚」、「小月餅」，到現在的「太陽餅」、「檸檬蛋糕」、「寒天夏威夷豆牛奶軟糖」、「伯爵荔枝流心酥」等，全採歐紐進口頂級奶油、在地生產鮮果豆類，完全無添加防腐劑香料人工色素，這是百年堅持的使命。

第五代陳溢輝副總經理。 攝影/Ray
第五代陳溢輝副總經理。 攝影/Ray

一口咬下二代經典之作「御丹波」，蜜紅豆與生乳酪比例完美的甜鹹交織，濃郁滑潤餘韻無窮；綿密和菓子餅皮佐新鮮香柚＋日本高級白鳳豆沙的「桃山香柚」，讓你一嚐京都甜品的高雅風味；因為天然，香氣於口中不散，也是老顧客們最愛的品茶點心，一光顧就是數十年。天然原味不能變，然甜點形式必須與時俱進，「陳允宝泉」早有遠見從三代開始融合台日烘焙法，改良台式月餅，以多層次雪花酥皮＋清香微甜內餡，打造台灣第一顆「小月餅」，入口即化口感獲得食品金牌獎當之無愧。

掌店第四代與留學回國投入產品行銷創新的第五代，則聯手從「太陽餅」的製作改變開始，餅皮多層次酥鬆卻不易掉屑，甜度適中的麥芽糖內餡不會過乾重甜，滿足不同世代挑剔味蕾，也是市府認證台中十大伴手禮首選。

連同外在包裝也一樣講究。 攝影/Ray
連同外在包裝也一樣講究。 攝影/Ray

與時俱進 從經典糕餅跨足無國界甜食世界

陳溢輝副總更與弟弟聯手，將傳統台式餅舖送入無國界甜品殿堂，加入屏東新鮮檸檬與日本柚子橘子絲的甜酸清香「香柚檸檬蛋糕」，融合英式康寧伯爵茶香的「伯爵荔枝流心酥」，以及堅持不用一滴水且爽口不黏牙的「寒天夏威夷豆牛奶軟糖」等，取台式、日風、西方的糕餅菓子甜品之精萃，讓「陳允宝泉」繼往開來，立足台中，展向世界，朝下一個世紀穩健邁進。

突破傳統味道的香柚檸檬蛋糕。 攝影/Ray
突破傳統味道的香柚檸檬蛋糕。 攝影/Ray

〝三無添加〞的「陳允宝泉」甜品糕餅該如何新鮮的交到各地消費者手上，陳溢輝副總自傲的說，光是一顆顆餅就不惜成本的選用日本包裝袋與脫氧劑，真空保存可達保鮮，脫氧劑一接觸空氣就會變色，也證明了「陳允宝泉」的產品是沒有加任何防腐劑，所有的美味堅持，不容一絲瑕疵。

不惜成本選用日本包裝袋與脫氧劑，真空保存可達保鮮，脫氧劑一接觸 空氣就會變色，也證明了「陳允宝泉」的產品是沒有加任何防腐劑。 攝影/Ray
不惜成本選用日本包裝袋與脫氧劑，真空保存可達保鮮，脫氧劑一接觸 空氣就會變色，也證明了「陳允宝泉」的產品是沒有加任何防腐劑。 攝影/Ray

台中自由路總店在翁總經理的獨到眼光與巧手打造下，空間陳設揉合日式元素與氛圍，讓糕餅店猶如藝廊般的精緻優雅，可以細細品賞這手作的藝術。陳副總竭誠歡迎大家到台中總店坐坐，喝喝茶、品嚐現烤糕餅、帶個集結各年代代表的「時光寶盒」，有桃山香柚、小月餅、太陽餅及夏威夷牛奶軟糖，一次品嘗經典傳承的好味道。或是帶盒今年主推小月餅＋蛋黃酥＋御丹波的「臻饌禮盒」當大器伴手禮，當然單品選購也沒問題，吃好喝好買，為旅程劃下天然美味句點。

台中路總店空間陳設揉合日式氛圍。 攝影/Ray
台中路總店空間陳設揉合日式氛圍。 攝影/Ray
集結各年代經典的「時光寶盒」。 攝影/Ray
集結各年代經典的「時光寶盒」。 攝影/Ray
「臻饌禮盒」伴手禮。 攝影/Ray
「臻饌禮盒」伴手禮。 攝影/Ray

陳允宝泉

Web. www.chenyunpaochuan.com.tw

Fb. 陳允寶泉食品

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