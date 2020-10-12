快訊

正義魔人？當「政治正確」成為遁詞 弱勢更難被討論

央視指卓榮泰前助理涉台諜 民進黨回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

相約來呷飯 最熟悉的台灣家鄉味

聯合新聞網 / Ciao潮旅
大家團聚在一起用餐是餐桌最美的風景。 攝影/Ray
大家團聚在一起用餐是餐桌最美的風景。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang】

以新鮮傳統在地食材，純樸料理手法，王品集團旗下「丰禾台式小館」，以台式豐盈美味喚起六年級以上的大人，兒時記憶中媽媽的味道、一解鄉愁，更創新呈現大菜小做、小吃升級，讓年輕人也愛上門，是一家適合老中青三代相聚、三五好友共享，感受溫暖的幸福小館。

用餐空間融合復古與現代設計。 攝影/Ray
用餐空間融合復古與現代設計。 攝影/Ray

傳承台灣在地文化的延伸，「丰禾台式小館」賦予老文化新風貌，老菜新作，完全台菜料理，從開胃小菜、懷念家鄉菜、傳統酒家菜、經典南北地方菜以及辦桌手路菜，重溫大家難以忘記熟悉的「台灣味」。並將濃濃的懷舊台式風情融入至用餐空間，以復古元素妝點，配色卻很新穎清新可愛，經典窗花搭配綠色木作窗框、橘色六角磁磚、磨石子餐桌、吧檯酒燈、辦桌牆等設計帶有文青風美感，因此也成了網美、網紅的最愛，整體洋溢家的溫馨自在，也充滿了辦桌的歡樂氛圍。

用餐空間融合復古與現代設計。 攝影/Ray
用餐空間融合復古與現代設計。 攝影/Ray

共享大菜小做 小吃升級的經典台灣菜

邱瀕儀總監說，「丰禾台式小館」帶來道道食指大動的家鄉味，一解思鄉愁，主打以「大菜小做、小吃升級」理念設計菜單，也就是說一人、二人也可以吃到縮小份量的大菜，亦有辦桌的感覺。

「丰禾」更主張「食農」、「食育」、「食文化」，就是愛台灣土地，善用本地農作物，純樸料理手法，吃得出食材原味，轉換成一種幸福的味道，並用年輕人習慣的口味做出料理，傳承台灣早期記憶中的滋味。「心若歡喜，菜就好吃」，大家一同共享這份珍愛與心意，享福惜食，好好吃頓飯。

開胃小品百香果冬瓜和花生豆腐。 圖片提供/丰禾台式小館
開胃小品百香果冬瓜和花生豆腐。 圖片提供/丰禾台式小館

四人團圓辦桌相當豐富多樣化，包括開胃小品「百香果冬瓜」，作法相當少見，以獨特的百香果醬醃製冬瓜，微甜微酸、清脆涼爽。「花生豆腐」，手作花生豆腐淋上甘醇醬油膏與山葵醬，口感軟嫩帶有花生香。

「黑麻油燒蛋」是主廚想念媽媽的味道分享給大家，特選雲林黑麻油與老薑煸製，燒出些許焦香味的大份荷包蛋口感，嘴裡滿溢麻油醬香與半熟蛋汁流溢，拌飯吃更好。「蒜酥杏鮑菇」口感香酥，有著蒜頭及鹹蛋黃爆炒過後的香氣，越吃越涮嘴！

黑麻油燒蛋是主廚想念媽媽的味道分享給大家，嘴裡滿溢麻油醬香與半熟蛋汁流溢，拌飯吃更好。 攝影/Ray
黑麻油燒蛋是主廚想念媽媽的味道分享給大家，嘴裡滿溢麻油醬香與半熟蛋汁流溢，拌飯吃更好。 攝影/Ray

肉類料理有「丰禾起家雞」，精選有「霜降雞」美稱的法國合作珍稀鹿野雞品種，脂肪分布均勻、肉嫩鮮甜，上菜時再淋上特製熬煮的雞高湯，使肉質更滋潤入味，或是沾點秘製醬油膏更提鮮味。

丰禾起家雞，脂肪分布均勻、肉嫩鮮甜。 攝影/Ray
丰禾起家雞，脂肪分布均勻、肉嫩鮮甜。 攝影/Ray

「古早味滷豬腳」特選豬後腳，高溫油炸至皮酥脆，以秘製湯汁滷製多時，香噴噴的豬腳口感Q彈軟嫩不油膩，不由得想起阿嬤的味道。台灣經典菜「脆皮肥腸」，先將肥腸燉滷1.5小時，淋上脆皮醬汁後風乾，鑲入整株香蔥油炸，搭配香蔥胡椒鹽，非常適合下酒。

古早味滷豬腳口感Q彈軟嫩不油膩。 攝影/Ray
古早味滷豬腳口感Q彈軟嫩不油膩。 攝影/Ray
台灣經典菜脆皮肥腸美味無法擋。 圖片提供/丰禾台式小館
台灣經典菜脆皮肥腸美味無法擋。 圖片提供/丰禾台式小館

歡迎回家吃飯 傳遞家的情感溫度

海鮮料理「糖醋鱸魚」，酥炸好整條魚淋上獨門水果風味的糖醋醬，外皮香酥、魚肉鮮嫩，酸甜好滋味。源自北投60年代道地酒家菜，湯品「魷魚螺肉蒜」，融合乾魷魚、罐頭螺肉、排骨及蒜苗的甘甜與鮮味，湯頭濃郁不膩口，湯頭有三味，一滾清二滾鮮三滾甜。加上主食「寶島米糕」及白飯，再來盤民間市場小點「菜燕」，以冬瓜糖、洋菜條熬煮後放涼成凍，讓人勾起小時候的回憶。

糖醋鱸魚外皮香酥、魚肉鮮嫩，酸甜滋味。 攝影/Ray
糖醋鱸魚外皮香酥、魚肉鮮嫩，酸甜滋味。 攝影/Ray
源自北投道地酒家菜，魷魚螺肉蒜湯品。 攝影/Ray
源自北投道地酒家菜，魷魚螺肉蒜湯品。 攝影/Ray

單點主打特別推薦百香果冬瓜、黑麻油燒蛋、丰禾起家雞、魷魚螺肉蒜、脆皮肥腸以及手工現做的「相思芋棗」，採用大甲甲仙芋頭磨成泥再混合淡水紅豆沙油炸而成，香酥夠味，讓人忍不住一個接一個。「鳳梨煮茶(壺)」，使用整顆台灣鳳梨帶皮熬煮，古早風味、微酸微甜、暢飲真過癮。

手工現做的相思芋棗，讓人忍不住一個接一個。 攝影/Ray
手工現做的相思芋棗，讓人忍不住一個接一個。 攝影/Ray

歡迎回家吃飯，是「丰禾台式小館」對每位客人的熱情招呼語，不僅讓您重溫記憶中的難忘滋味，帶給年輕朋友傳承的台灣好味道，更希望能將〝家〞的溫度傳遞，窩心暖胃又療癒。

丰禾台式小館

Tel. +886-2-2966-8588

Web. www.veggtable.com

Fb. www.facebook.com/VeggtableTW

相關新聞

一人女子旅 漫遊台北小京都

當全球新冠肺炎疫情持續肆虐的同時，臺灣防疫工作盡力做到滴水不漏，國內旅行遂成為眾人紓壓散心的焦點。無法坐飛機出國，那就搭上捷運再轉乘免費接駁車，映入眼簾的是擁有百年日本古蹟與千坪林蔭幽徑庭園，還能遠眺百萬市景，不消一小時就抵達日本了嗎？不！這裡是北投少帥禪園。

不用出國 也能吃到享譽新加坡 米其林一星中餐廳

國外旅遊最想念的滋味，幸好在台灣也吃得到，來自新加坡、連續四年榮獲米其林一星推薦的「莆田PUTIEN」中菜，是王品集團首次代理的國外知名品牌，堅持選用新鮮自然食材，保留烹飪精髓的莆田菜，吃一口就驚豔，連連讚嘆，現不用出國，也能享有這地道味。

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

傳統與創新融合 迸出水果多漾鮮滋味

同樣是雲林在地品牌，同樣以台灣新鮮水果融入飲食，當創立11年的「吃果籽Jeagueijih」，結合已有52年歷史的「林松雪冰果室」，當果汁蒟蒻、果凍布丁遇見手工甜品，激盪出新創意、新體驗，讓美食重新組合，再次展現收服味蕾的魅力，今夏充滿繽紛果漾口感，歡迎在家試試看。

雲林虎尾的憨吉出名囉 榮獲ITQI國際美食評鑑一星

一個個本來不起眼的憨吉，奇蹟地帶動雲林虎尾的旅遊觀光，這就是專屬「虎珍堂」精緻地瓜糕點的魅力，不僅名列雲林十大伴手禮，成為地瓜糕點界的LV，最近更榮獲國際美食評鑑ITQI大賞一星肯定，老闆林進誠真得做到了，將「蕃薯」根留雲林，由「虎珍堂」發(芽)揚光大出去。

跟著兔子公爵一起喝下午茶 傳遞幸福滋味

彷彿有股魔力般，「塔吉特」岩燒千層蛋糕讓心情不論是開心或難過時都可以得到滿足或抒發，也不禁令人好奇這美味的秘密。來到雲林斗六的「塔吉特Touched千層蛋糕大使館」，在兔子公爵引領下，不僅可以長知識，親眼所見甜點製作過程，還可以手作體驗課程，好吃又好玩。

生態與人文 無盡藏 池南國家森林遊樂區

日出時分，太平洋上的日出霞光沿著山巒之間的縫隙，照亮了鯉魚潭與池南國家森林遊樂區，湖面上閃爍的金光和著清晨時分各式鳥類的清透啼鳴，彷彿吹奏著旅程的序曲，帶領人們走進一段由生態與人文構成的森林交響曲。

溫泉熱區中的靜謐守護 知本國家森林遊樂區

發源於中央山脈霧頭山上的知本溪，潺潺流過為台東南方的山林注入獨一無二的溫泉。知本國家森林遊樂區靜靜地守護著當地珍稀的天然資源；透過與藝術家和設計師巧思，打造具有特色的手作七里香步道，知本國家森林遊樂區是環境教育的珍貴寶地，也是親近大自然的戶外教室。

全球唯一 品味經典計程車歷史和風華 TAXI Museum計程車博物館

因為名字與計程車同音，從此開啟李濟成收藏之路，又發現其它國家都沒有，毅然擲6000萬，於蘇澳創立「TAXI Museum計程車博物館」，館藏9輛古董計程車、復興空難被撞小黃，以及2000多件相關品項要與大家分享，當地城市所屬每段年代的故事，留住曾經所有的美好。

相約來呷飯 最熟悉的台灣家鄉味

以新鮮傳統在地食材，純樸料理手法，王品集團旗下「丰禾台式小館」，以台式豐盈美味喚起六年級以上的大人，兒時記憶中媽媽的味道、一解鄉愁，更創新呈現大菜小做、小吃升級，讓年輕人也愛上門，是一家適合老中青三代相聚、三五好友共享，感受溫暖的幸福小館。

台中百年餅舖 揉合經典與創新的絕妙珍味

融合著奶香、果香、酥香的天然香氣盈滿於室，一口咬下，濃香清甜滋味回甘久久不絕，「陳允宝泉」歷經五代傳承，融合台日與超過一世紀的好滋味，令人肅然起敬，不僅是在地老顧客的難忘美味，更因第五代新血注入，跨入無國界的甜品殿堂，讓不同世代都能品嚐天然健康的讚嘆滋味。

日月潭伊達邵唯美新地標 沉浸古典歐風 靜謐的體會生活點滴

日月潭晴夕雨霧、日夜四季皆美，現更多了一處唯美新地標，鄰近伊達邵碼頭、日月潭纜車站，「Queen Castle Hotel日月潭皇后古堡飯店」帶來最夢幻的城堡住宿，源自於女主人多年心中的夢想成真，引領旅客如置身華麗歐洲皇宮，享受當貴族與皇室的尊榮感受。

熱門新聞

日月潭伊達邵唯美新地標 沉浸古典歐風 靜謐的體會生活點滴

相約來呷飯 最熟悉的台灣家鄉味

生態與人文 無盡藏 池南國家森林遊樂區

一人女子旅 漫遊台北小京都

傳統與創新融合 迸出水果多漾鮮滋味

全球唯一 品味經典計程車歷史和風華 TAXI Museum計程車博物館

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。