相約來呷飯 最熟悉的台灣家鄉味

【撰文/Aries Huang】

以新鮮傳統在地食材，純樸料理手法，王品集團旗下「丰禾台式小館」，以台式豐盈美味喚起六年級以上的大人，兒時記憶中媽媽的味道、一解鄉愁，更創新呈現大菜小做、小吃升級，讓年輕人也愛上門，是一家適合老中青三代相聚、三五好友共享，感受溫暖的幸福小館。 用餐空間融合復古與現代設計。 攝影/Ray

傳承台灣在地文化的延伸，「丰禾台式小館」賦予老文化新風貌，老菜新作，完全台菜料理，從開胃小菜、懷念家鄉菜、傳統酒家菜、經典南北地方菜以及辦桌手路菜，重溫大家難以忘記熟悉的「台灣味」。並將濃濃的懷舊台式風情融入至用餐空間，以復古元素妝點，配色卻很新穎清新可愛，經典窗花搭配綠色木作窗框、橘色六角磁磚、磨石子餐桌、吧檯酒燈、辦桌牆等設計帶有文青風美感，因此也成了網美、網紅的最愛，整體洋溢家的溫馨自在，也充滿了辦桌的歡樂氛圍。 用餐空間融合復古與現代設計。 攝影/Ray

共享大菜小做 小吃升級的經典台灣菜

邱瀕儀總監說，「丰禾台式小館」帶來道道食指大動的家鄉味，一解思鄉愁，主打以「大菜小做、小吃升級」理念設計菜單，也就是說一人、二人也可以吃到縮小份量的大菜，亦有辦桌的感覺。

「丰禾」更主張「食農」、「食育」、「食文化」，就是愛台灣土地，善用本地農作物，純樸料理手法，吃得出食材原味，轉換成一種幸福的味道，並用年輕人習慣的口味做出料理，傳承台灣早期記憶中的滋味。「心若歡喜，菜就好吃」，大家一同共享這份珍愛與心意，享福惜食，好好吃頓飯。 開胃小品百香果冬瓜和花生豆腐。 圖片提供/丰禾台式小館

四人團圓辦桌相當豐富多樣化，包括開胃小品「百香果冬瓜」，作法相當少見，以獨特的百香果醬醃製冬瓜，微甜微酸、清脆涼爽。「花生豆腐」，手作花生豆腐淋上甘醇醬油膏與山葵醬，口感軟嫩帶有花生香。

「黑麻油燒蛋」是主廚想念媽媽的味道分享給大家，特選雲林黑麻油與老薑煸製，燒出些許焦香味的大份荷包蛋口感，嘴裡滿溢麻油醬香與半熟蛋汁流溢，拌飯吃更好。「蒜酥杏鮑菇」口感香酥，有著蒜頭及鹹蛋黃爆炒過後的香氣，越吃越涮嘴！ 黑麻油燒蛋是主廚想念媽媽的味道分享給大家，嘴裡滿溢麻油醬香與半熟蛋汁流溢，拌飯吃更好。 攝影/Ray

肉類料理有「丰禾起家雞」，精選有「霜降雞」美稱的法國合作珍稀鹿野雞品種，脂肪分布均勻、肉嫩鮮甜，上菜時再淋上特製熬煮的雞高湯，使肉質更滋潤入味，或是沾點秘製醬油膏更提鮮味。 丰禾起家雞，脂肪分布均勻、肉嫩鮮甜。 攝影/Ray

「古早味滷豬腳」特選豬後腳，高溫油炸至皮酥脆，以秘製湯汁滷製多時，香噴噴的豬腳口感Q彈軟嫩不油膩，不由得想起阿嬤的味道。台灣經典菜「脆皮肥腸」，先將肥腸燉滷1.5小時，淋上脆皮醬汁後風乾，鑲入整株香蔥油炸，搭配香蔥胡椒鹽，非常適合下酒。 古早味滷豬腳口感Q彈軟嫩不油膩。 攝影/Ray 台灣經典菜脆皮肥腸美味無法擋。 圖片提供/丰禾台式小館

歡迎回家吃飯 傳遞家的情感溫度

海鮮料理「糖醋鱸魚」，酥炸好整條魚淋上獨門水果風味的糖醋醬，外皮香酥、魚肉鮮嫩，酸甜好滋味。源自北投60年代道地酒家菜，湯品「魷魚螺肉蒜」，融合乾魷魚、罐頭螺肉、排骨及蒜苗的甘甜與鮮味，湯頭濃郁不膩口，湯頭有三味，一滾清二滾鮮三滾甜。加上主食「寶島米糕」及白飯，再來盤民間市場小點「菜燕」，以冬瓜糖、洋菜條熬煮後放涼成凍，讓人勾起小時候的回憶。 糖醋鱸魚外皮香酥、魚肉鮮嫩，酸甜滋味。 攝影/Ray 源自北投道地酒家菜，魷魚螺肉蒜湯品。 攝影/Ray

單點主打特別推薦百香果冬瓜、黑麻油燒蛋、丰禾起家雞、魷魚螺肉蒜、脆皮肥腸以及手工現做的「相思芋棗」，採用大甲甲仙芋頭磨成泥再混合淡水紅豆沙油炸而成，香酥夠味，讓人忍不住一個接一個。「鳳梨煮茶(壺)」，使用整顆台灣鳳梨帶皮熬煮，古早風味、微酸微甜、暢飲真過癮。 手工現做的相思芋棗，讓人忍不住一個接一個。 攝影/Ray

歡迎回家吃飯，是「丰禾台式小館」對每位客人的熱情招呼語，不僅讓您重溫記憶中的難忘滋味，帶給年輕朋友傳承的台灣好味道，更希望能將〝家〞的溫度傳遞，窩心暖胃又療癒。

丰禾台式小館

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