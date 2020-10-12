全球唯一 品味經典計程車歷史和風華 TAXI Museum計程車博物館

【撰文/Aries Huang】

因為名字與計程車同音，從此開啟李濟成收藏之路，又發現其它國家都沒有，毅然擲6000萬，於蘇澳創立「TAXI Museum計程車博物館」，館藏9輛古董計程車、復興空難被撞小黃，以及2000多件相關品項要與大家分享，當地城市所屬每段年代的故事，留住曾經所有的美好。 攝影/Peter

距離蘇澳新站500多公尺，於去年7月9日開幕的「TAXI Museum計程車博物館」現已成為到蘇澳必打卡的新景點。偌大戶外廣場結合有51年歷史之舊廠房所改建的室內展區，從空中看為T字形，完全由計程車迷、53歲的李濟成一手擘劃，除了分享個人收藏外，希冀大家一改對計程車是沒有文化、底層職業的制式觀感，同時將博物館打造成為遊樂園，更進而期待建立台灣觀光產業的品牌價值。 計程車博物館的戶外廣場。 攝影/Ray

旅遊中的好夥伴 也代表一座城市的名片

館主李濟成說：「小時候因名字被人戲稱是開計程車不是很開心，直到20年前去紐約玩，看到禮品店販售計程車布偶，車牌竟然是自己的生日，也太巧合！從此人生與Taxi結緣，展開癡狂的收藏之路。」館藏內容琳瑯滿目，大到真車、人力三輪車、摩托車展示，小至模型車、時尚精品及藝術品等約2000多件，尤其9部骨董計程車更是熱門打卡區。館主表示不想標榜車子的性能、馬力，欲表達計程車與旅行、城市風情的關係，它不僅是遊程中的好夥伴，更是一座城市的「名片」，喚醒城市記憶其專屬的年代。 館主買的第一台計程車玩偶。 攝影/Ray

現場展示加起來快400歲，1972年美國大蘋果經典的Checker Marathon，1967年英國倫敦Austin FX4，年份最老的1957年德國柏林賓士Mercedes Benz 180，1999年電影終極殺陣出現的計程車代表巴黎，1962年日本昭和的青鳥Datsun Bluebird P312，香港代表的2001年Toyota Crown Comfort，這些車經過館主悉心修復後，還能開上路！代表台灣為1988年裕隆速利303，是當年很多家庭的第一台車，1980年裕隆勝利803來自屏東，車主開了40年，他很高興這部車最終有了落腳處，不是進了報廢廠。 年份最老的1957年德國賓士 。 攝影/Ray 賓士車內保持原樣館主悉心維護 。 攝影/Ray

而展場中唯一受損的Taxi，是發生於2015年復興航空空難遭機翼掃到的小黃，現場可感受當時事件發生之衝擊。另一處收藏區，頂天置物架上展示以日本為大宗的車頂燈、計程車錶，最老一支是來自1920年的印度機械式計程車錶，共計70件產品、超過70歲，整體具5000年歷史。 復興航空空難遭機翼掃到的小黃。 攝影/Ray 最老一支是來自1920年的印度機械式計程車錶。 攝影/Ray 日本早期的計程車錶。 攝影/Ray

看超可愛的迴轉計程車轉來轉去好療癒

特別打造的迴轉計程車，擺放最先搜集各國的火柴盒計程車53台，館主說他最喜歡小朋友盯著看迴轉計程車的畫面、好療癒！來到一個個展示櫃，以日本、英國、美國、大陸為主，每個商品都有一個故事，聽著館主敘述，非常有意思，李濟成更直言，只要有計程車三個字、他都收。 小朋友喜歡盯著看迴轉計程車。 攝影/Peter 展示櫃內容琳瑯滿目，模型車、時尚精品及藝術品都有。 攝影/Ray 英國最早的計程車有消防車功能。 攝影/Ray 披頭四專輯印在計程車的紀念商品。 攝影/Ray 高跟鞋置入Taxi字樣照樣收藏。 攝影/Ray

門票設計可以摺成一台小計程車，亦可免費換DIY體驗著色組裝，館內還可玩軌道滑車、三輪車和碰碰車。曾經一天收入只有350元，至剛屆滿周年內共計約3萬多人造訪，李濟成很感謝大家的支持與宣傳，他更不後悔地說：「如果我不做，這個世界就沒有。」 入場即可享有碰碰車體驗。 攝影/Ray

未來，將於廣場增設以計程車圖騰打造的旋轉木馬、摩天輪，在80多棵阿勒勃、台灣欒樹、黃金風鈴木接續盛開黃色花海樹下，歡迎三代攜手而來，一起歡笑、一起分享這些老車故事，讓蘇澳之旅更增精彩回憶。

TAXI Museum計程車博物館

Web. taximuseum.com

Fb. TAXI Museum 計程車博物館

Time. 10:00-17:00，每周三休館