快訊

正義魔人？當「政治正確」成為遁詞 弱勢更難被討論

央視指卓榮泰前助理涉台諜 民進黨回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

一人女子旅 漫遊台北小京都

聯合新聞網 / Ciao潮旅
穿著和服走在少帥禪園林蔭間，隨手一拍就是絕美照片。 攝影/莊智淵
穿著和服走在少帥禪園林蔭間，隨手一拍就是絕美照片。 攝影/莊智淵

【撰文/Katzchen】

當全球新冠肺炎疫情持續肆虐的同時，臺灣防疫工作盡力做到滴水不漏，國內旅行遂成為眾人紓壓散心的焦點。無法坐飛機出國，那就搭上捷運再轉乘免費接駁車，映入眼簾的是擁有百年日本古蹟與千坪林蔭幽徑庭園，還能遠眺百萬市景，不消一小時就抵達日本了嗎？不！這裡是北投少帥禪園。

富有古樸質感的黑色屋瓦，一眼望去宛若置身日本京都。 攝影/莊智淵
富有古樸質感的黑色屋瓦，一眼望去宛若置身日本京都。 攝影/莊智淵

接駁車才剛抵達北投少帥禪園，就能看見百年日式建築依山而建，與千坪鬱鬱蔥蔥的園區，彼此高低錯落著，居高臨下俯瞰遠方台北市景，偶有微風吹拂替盛夏帶來不少涼意，別忘了品嘗精緻養生的台灣時令料理，再選一間獨立湯屋泡湯，晚上還能賞望百萬夜景，享受質感生活不用出國，也能擁有宛若日本京都般靜謐幽靜的美好度假時光。

圖片提供/北投少帥禪園
圖片提供/北投少帥禪園

感受和服風韻雅味 來場離塵城市小旅行

穿著一襲花色鮮艷和服，精緻刺繡的腰帶在後方纏繞成蝴蝶結，腰間還有繫繩結飾，再將頭髮挽起來並搭配髮簪，女孩將自己打扮得裊娜娉婷，緩緩拾階而下，腳上木屐踏得叩叩作響，亮麗身影穿梭在鬱鬱蔥蔥的林木間，時而停下腳步靜心感受，嗅聞著自然芬多精；時而開心地自拍，捕捉自己漫步在北投少帥禪園，將近1200坪敞園區中的柳嬌花媚姿態，照片中黑曜色屋瓦與日式百年建築，復古氛圍彷彿置身日本京都，站在眺望臺上飽覽遠山美景，紅傘、湯屋、木廊、泡腳池⋯⋯無論哪個角落都能拍出古樸質感，別具日式和風的優雅閒適風情，讓人忍不住拿起相機一拍再拍，捕捉每一刻美好瞬間，在無法出國的時期，一個人也可以享受偽京都的城市度假之旅。

攝影/莊智淵
攝影/莊智淵

少帥套餐再升級 千元嚐頂級當季食材

「可能年輕人已淡化張學良這段歷史，但他的餐飲哲學依然適用現今養生健康。」老闆Henry表示，少帥禪園餐飲團隊以研究張學良長壽養生的飲食習慣為基礎，再融入臺灣在地的當令農漁蔬果，並視天氣調整烹調及料理呈現方式，「全球暖化影響，夏天的烹調技法會再拉長，氣溫變化也反映在食材上。」

圖片提供/北投少帥禪園
圖片提供/北投少帥禪園

前菜將山藥切成極細麵條形狀，佐以甜蝦及海膽，展現主廚極致刀工及細膩搭配哲學，也用飽滿海味清爽開脾。鎮店之寶幽禁歲月百歲湯，以老母雞及金華火腿熬煮而成，加入青木瓜熬煮烏骨雞湯，濃郁雞湯入口後竟顯得格外清爽甜美，尾韻還會悠揚回甘，熱呼呼的湯品即便中午熱氣正盛時飲用，也不覺得難以入嚥。

少帥套餐食材升級不加價，大啖美食荷包也不會縮水。 攝影/莊智淵
少帥套餐食材升級不加價，大啖美食荷包也不會縮水。 攝影/莊智淵

屏東無毒養殖的龍虎石斑，以清蒸方式帶出魚肉原汁原味鮮甜，運用青苔製成醬汁，些許勾芡混合蒸煮魚釋放出的高湯，滿滿魚鮮精華，滋味清新無負擔。主餐更加碼升級成美牛板健，以低溫舒肥方式讓肉質更加軟嫩，上桌前再用大火香煎，外表脆口，一咬下去肉汁飽滿鮮甜，讓偽出國度假旅程，在健康養生的佳餚美饌間劃下美麗句點。

陽光灑進窗邊，搭配養生美饌，享受著歲月靜好。 攝影/莊智淵
陽光灑進窗邊，搭配養生美饌，享受著歲月靜好。 攝影/莊智淵

少帥禪園 張學良幽禁舊居

Web. www.sgarden.com.tw

Fb. 少帥禪園-台北北投張學良幽禁舊居

相關新聞

一人女子旅 漫遊台北小京都

當全球新冠肺炎疫情持續肆虐的同時，臺灣防疫工作盡力做到滴水不漏，國內旅行遂成為眾人紓壓散心的焦點。無法坐飛機出國，那就搭上捷運再轉乘免費接駁車，映入眼簾的是擁有百年日本古蹟與千坪林蔭幽徑庭園，還能遠眺百萬市景，不消一小時就抵達日本了嗎？不！這裡是北投少帥禪園。

不用出國 也能吃到享譽新加坡 米其林一星中餐廳

國外旅遊最想念的滋味，幸好在台灣也吃得到，來自新加坡、連續四年榮獲米其林一星推薦的「莆田PUTIEN」中菜，是王品集團首次代理的國外知名品牌，堅持選用新鮮自然食材，保留烹飪精髓的莆田菜，吃一口就驚豔，連連讚嘆，現不用出國，也能享有這地道味。

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

傳統與創新融合 迸出水果多漾鮮滋味

同樣是雲林在地品牌，同樣以台灣新鮮水果融入飲食，當創立11年的「吃果籽Jeagueijih」，結合已有52年歷史的「林松雪冰果室」，當果汁蒟蒻、果凍布丁遇見手工甜品，激盪出新創意、新體驗，讓美食重新組合，再次展現收服味蕾的魅力，今夏充滿繽紛果漾口感，歡迎在家試試看。

雲林虎尾的憨吉出名囉 榮獲ITQI國際美食評鑑一星

一個個本來不起眼的憨吉，奇蹟地帶動雲林虎尾的旅遊觀光，這就是專屬「虎珍堂」精緻地瓜糕點的魅力，不僅名列雲林十大伴手禮，成為地瓜糕點界的LV，最近更榮獲國際美食評鑑ITQI大賞一星肯定，老闆林進誠真得做到了，將「蕃薯」根留雲林，由「虎珍堂」發(芽)揚光大出去。

跟著兔子公爵一起喝下午茶 傳遞幸福滋味

彷彿有股魔力般，「塔吉特」岩燒千層蛋糕讓心情不論是開心或難過時都可以得到滿足或抒發，也不禁令人好奇這美味的秘密。來到雲林斗六的「塔吉特Touched千層蛋糕大使館」，在兔子公爵引領下，不僅可以長知識，親眼所見甜點製作過程，還可以手作體驗課程，好吃又好玩。

生態與人文 無盡藏 池南國家森林遊樂區

日出時分，太平洋上的日出霞光沿著山巒之間的縫隙，照亮了鯉魚潭與池南國家森林遊樂區，湖面上閃爍的金光和著清晨時分各式鳥類的清透啼鳴，彷彿吹奏著旅程的序曲，帶領人們走進一段由生態與人文構成的森林交響曲。

溫泉熱區中的靜謐守護 知本國家森林遊樂區

發源於中央山脈霧頭山上的知本溪，潺潺流過為台東南方的山林注入獨一無二的溫泉。知本國家森林遊樂區靜靜地守護著當地珍稀的天然資源；透過與藝術家和設計師巧思，打造具有特色的手作七里香步道，知本國家森林遊樂區是環境教育的珍貴寶地，也是親近大自然的戶外教室。

全球唯一 品味經典計程車歷史和風華 TAXI Museum計程車博物館

因為名字與計程車同音，從此開啟李濟成收藏之路，又發現其它國家都沒有，毅然擲6000萬，於蘇澳創立「TAXI Museum計程車博物館」，館藏9輛古董計程車、復興空難被撞小黃，以及2000多件相關品項要與大家分享，當地城市所屬每段年代的故事，留住曾經所有的美好。

相約來呷飯 最熟悉的台灣家鄉味

以新鮮傳統在地食材，純樸料理手法，王品集團旗下「丰禾台式小館」，以台式豐盈美味喚起六年級以上的大人，兒時記憶中媽媽的味道、一解鄉愁，更創新呈現大菜小做、小吃升級，讓年輕人也愛上門，是一家適合老中青三代相聚、三五好友共享，感受溫暖的幸福小館。

台中百年餅舖 揉合經典與創新的絕妙珍味

融合著奶香、果香、酥香的天然香氣盈滿於室，一口咬下，濃香清甜滋味回甘久久不絕，「陳允宝泉」歷經五代傳承，融合台日與超過一世紀的好滋味，令人肅然起敬，不僅是在地老顧客的難忘美味，更因第五代新血注入，跨入無國界的甜品殿堂，讓不同世代都能品嚐天然健康的讚嘆滋味。

日月潭伊達邵唯美新地標 沉浸古典歐風 靜謐的體會生活點滴

日月潭晴夕雨霧、日夜四季皆美，現更多了一處唯美新地標，鄰近伊達邵碼頭、日月潭纜車站，「Queen Castle Hotel日月潭皇后古堡飯店」帶來最夢幻的城堡住宿，源自於女主人多年心中的夢想成真，引領旅客如置身華麗歐洲皇宮，享受當貴族與皇室的尊榮感受。

熱門新聞

日月潭伊達邵唯美新地標 沉浸古典歐風 靜謐的體會生活點滴

相約來呷飯 最熟悉的台灣家鄉味

生態與人文 無盡藏 池南國家森林遊樂區

一人女子旅 漫遊台北小京都

傳統與創新融合 迸出水果多漾鮮滋味

全球唯一 品味經典計程車歷史和風華 TAXI Museum計程車博物館

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。