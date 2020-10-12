一人女子旅 漫遊台北小京都

【撰文/Katzchen】

當全球新冠肺炎疫情持續肆虐的同時，臺灣防疫工作盡力做到滴水不漏，國內旅行遂成為眾人紓壓散心的焦點。無法坐飛機出國，那就搭上捷運再轉乘免費接駁車，映入眼簾的是擁有百年日本古蹟與千坪林蔭幽徑庭園，還能遠眺百萬市景，不消一小時就抵達日本了嗎？不！這裡是北投少帥禪園。

富有古樸質感的黑色屋瓦，一眼望去宛若置身日本京都。 攝影/莊智淵

接駁車才剛抵達北投少帥禪園，就能看見百年日式建築依山而建，與千坪鬱鬱蔥蔥的園區，彼此高低錯落著，居高臨下俯瞰遠方台北市景，偶有微風吹拂替盛夏帶來不少涼意，別忘了品嘗精緻養生的台灣時令料理，再選一間獨立湯屋泡湯，晚上還能賞望百萬夜景，享受質感生活不用出國，也能擁有宛若日本京都般靜謐幽靜的美好度假時光。 圖片提供/北投少帥禪園

感受和服風韻雅味 來場離塵城市小旅行

穿著一襲花色鮮艷和服，精緻刺繡的腰帶在後方纏繞成蝴蝶結，腰間還有繫繩結飾，再將頭髮挽起來並搭配髮簪，女孩將自己打扮得裊娜娉婷，緩緩拾階而下，腳上木屐踏得叩叩作響，亮麗身影穿梭在鬱鬱蔥蔥的林木間，時而停下腳步靜心感受，嗅聞著自然芬多精；時而開心地自拍，捕捉自己漫步在北投少帥禪園，將近1200坪敞園區中的柳嬌花媚姿態，照片中黑曜色屋瓦與日式百年建築，復古氛圍彷彿置身日本京都，站在眺望臺上飽覽遠山美景，紅傘、湯屋、木廊、泡腳池⋯⋯無論哪個角落都能拍出古樸質感，別具日式和風的優雅閒適風情，讓人忍不住拿起相機一拍再拍，捕捉每一刻美好瞬間，在無法出國的時期，一個人也可以享受偽京都的城市度假之旅。 攝影/莊智淵

少帥套餐再升級 千元嚐頂級當季食材

「可能年輕人已淡化張學良這段歷史，但他的餐飲哲學依然適用現今養生健康。」老闆Henry表示，少帥禪園餐飲團隊以研究張學良長壽養生的飲食習慣為基礎，再融入臺灣在地的當令農漁蔬果，並視天氣調整烹調及料理呈現方式，「全球暖化影響，夏天的烹調技法會再拉長，氣溫變化也反映在食材上。」 圖片提供/北投少帥禪園

前菜將山藥切成極細麵條形狀，佐以甜蝦及海膽，展現主廚極致刀工及細膩搭配哲學，也用飽滿海味清爽開脾。鎮店之寶幽禁歲月百歲湯，以老母雞及金華火腿熬煮而成，加入青木瓜熬煮烏骨雞湯，濃郁雞湯入口後竟顯得格外清爽甜美，尾韻還會悠揚回甘，熱呼呼的湯品即便中午熱氣正盛時飲用，也不覺得難以入嚥。 少帥套餐食材升級不加價，大啖美食荷包也不會縮水。 攝影/莊智淵

屏東無毒養殖的龍虎石斑，以清蒸方式帶出魚肉原汁原味鮮甜，運用青苔製成醬汁，些許勾芡混合蒸煮魚釋放出的高湯，滿滿魚鮮精華，滋味清新無負擔。主餐更加碼升級成美牛板健，以低溫舒肥方式讓肉質更加軟嫩，上桌前再用大火香煎，外表脆口，一咬下去肉汁飽滿鮮甜，讓偽出國度假旅程，在健康養生的佳餚美饌間劃下美麗句點。 陽光灑進窗邊，搭配養生美饌，享受著歲月靜好。 攝影/莊智淵

少帥禪園 張學良幽禁舊居

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