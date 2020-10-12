溫泉熱區中的靜謐守護 知本國家森林遊樂區

【撰文/董昱】

發源於中央山脈霧頭山上的知本溪，潺潺流過為台東南方的山林注入獨一無二的溫泉。在熙來攘往人潮中，知本國家森林遊樂區靜靜地守護著當地珍稀的天然資源；透過與藝術家和設計師巧思，打造了具有特色的手作七里香步道，知本國家森林遊樂區是環境教育的珍貴寶地，也是親近大自然的戶外教室。 知本國家森林遊樂區。 圖片提供/知本國家森林遊樂區

知本國家森林遊樂區位於知本溫泉風景區的盡頭，從溫泉區步行約10分鐘左右即可抵達。園區內設有自然教育中心、千根榕意境館等設施，也有多條健行步道。園區內也規劃有山泉水流經的水流腳底按摩區以及天然溫泉小棧泡腳池體驗區，旅人結束山林旅遊之前，可以在泉水的舒緩下洗滌疲憊，享受台東山林靜謐之美。

森濤蹄影 引人入勝

沿著194號縣道的山路緩緩向前，知本溪的溪水彷彿一首傳統的民謠歌曲，引領旅人的腳步深入台東的千山萬水之間。跨越樂林橋，可愛的入口意象與風景映入眼簾，招呼著每個熱愛山川的旅人。深吸一口氣，溫泉散發出淡淡的清香充斥在空氣之間，肌肉也就這麼在腳步間逐漸放鬆，等待綠意和泉水溫潤的洗滌身心靈。這裡是知本國家森林遊樂區，是台東南方的生態寶地，也是木育和環境教育的最佳演繹場所。 知本國家森林遊樂區的入口意象，是許多民眾熱愛的打卡景點。 攝影/周兆志

在國家森林遊樂區出現以前，知本就已經是家喻戶曉的溫泉旅遊景點。1979年，林務局臺東林區管理處將臺東事業區32、33林班的林地加以整理，打造這座充滿原始林相、景色怡人的綠色寶石。1981年開放以來，知本國家森林遊樂區是溫泉鬧區的生態守護者；獨一無二的步道、數量可觀的野生動植物，讓這裡成為溫泉達人必經的輕旅行秘境。 「花見知本百草園」吸引了大量的動物前來覓食。 圖片提供/知本國家森林遊樂區

走進知本國家森林遊樂區，「森濤蹄影」迎賓水池映入眼簾。迎賓水池引山泉水形成迎賓水瀑，與知本溫泉的意象相互呼應；水池中水鹿的雕像，代表著園區內豐富的野生動物，充滿韻味和意境的畫面。饒富童趣的「入口意象」藝術造型，讓人忍不住拿起相機拍攝合影，成為拍照打卡的熱門景點。

百花百草 野生動物的天堂

繼續前行，知本國家森林遊樂區的「花見知本百草園」則是不能錯過的賞蝶天堂。遊歷花園中的「香草廣場」、「傳統青草茶植物區」、「藥草區」、「濱水植物區」等主題區域，欣賞50種以上的植栽星羅棋布，視覺的饗宴與淡淡清香，帶來舒暢無比的感受。如果遇到陣雨，也能在花園的涼亭裡遠眺知本溪對岸的「時雨瀑布」。 占地遼闊的「花見知本百草園」規劃各式主題區域，50種以上的植栽星羅棋布，十分療癒。 圖片提供/知本國家森林遊樂區 「花見知本百草園」，視覺上也是經過設計，顏色繽紛、賞心悅目。 攝影/周兆志 「花見知本百草園」種植了大量的誘蝶植物，天氣暖和時，這裡是最好的賞蝶天堂。 攝影/周兆志 「花見知本百草園」種植了大量的誘蝶植物，天氣暖和時，這裡是最好的賞蝶天堂。 攝影/周兆志

隨著花季變化，知本一年四季總是能吸引到數十種的蝶類。事實上，知本地區曾是國內蝴蝶重要分布地點，看著七彩斑斕的鳳蝶在花草之間翩翩飛舞，真是太療癒了。早上入園的旅客，也能在這裡觀賞各式各樣的鳥類。從花園一路到遊客中心的廣場前，五色鳥與紅嘴黑鵯的鳴唱不絕於耳，彷彿天然的迎賓樂曲一般。除了種植誘蝶植物復育蝴蝶外，知本國家森林遊樂區也是野生動物的天堂。 早晨時，人們可以輕易地在樹梢上看見各式鳥類的身影。 攝影/周兆志

走上搭建在森林半空中的「嬉遊林間區」，樹幹與樹冠層就在指尖邊際；咻的一聲，回頭便是台灣獼猴在樹梢上嬉戲的可愛模樣。在這裡，森林與動物彷彿可以隨時抓取的美景，令人久久無法忘懷。不論何時入園，山羌和獼猴在山林裡的蹤影幾乎可說是無所不在。入了夜，水鹿聚集在生態池旁飲水；山豬、穿山甲也會在園區的山林及步道上奔跑。觀察蝶類到大型哺乳類動物移動，感受知本國家森林遊樂區萬物和平共存的美好真諦。 園區隨處可見台灣獼猴頑皮又淘氣的身影。 攝影/周兆志

穿梭特色森林區 溫泉泡腳消疲勞

中午時分，熾烈的陽光讓人想要遁入森林的蔭蔽中，沒想到卻是另一趟森林尋寶之路的開始。以遊客中心為起點的七里香步道，在綿延不絕的原生樹林中緩慢向前。路途上，各式各樣蕨類是最好的環境大使；欣賞它們舒展著葉子的模樣，彷彿張開的雙臂、親切地向每個山友問候。繼續朝著稜線前進，人們無不驚訝於七里香步道的平緩與舒適。 知本國家森林遊樂區內的森林浴，是不可錯過的山旅體驗。 攝影/周兆志

這條路線為國內知名的「手作步道達人」伍玉龍師傅打造，步道全程以林徑中的塊石及倒木等為建材，平穩程度卻更勝於常見的木棧階梯；這種工法不僅設計上相當具有巧思，視覺上更是與周圍森林融為一體。伍玉龍長時間投入高海拔山區的步道鋪設工作，知本國家森林遊樂區內的七里香步道，是伍老師在低海拔山區打造的第一條手作步道，相當具有特色，更獲得2019年優良農建工程優等獎肯定。 里香步道由國內知名的榮獲台灣千里步道協會頒發「榮譽步道師」的手作步道達人伍玉龍師傅手工打造。 攝影/周兆志

在芬多精的沐浴下、再加上林蔭的天然遮蔽，可說是讓人暑意全消。七里香步道的終點，也是園區內觀賞風景的制高點所在。山頂上數棵占地遼闊的白榕，是遮陽的歇腳之處；在樹蔭下喘口氣，太平洋波光粼粼的海景與知本地區的山巒疊嶂，毫無保留的映入眼簾。這裡同時是好漢坡步道的終點，追求挑戰性的朋友可以利用好漢坡步道，快速的在幾百公尺內登頂，享受園區最難以忘懷的展望。 位於好漢坡步道盡頭的白榕，視覺上相當具有氣勢。

下山之後，也別忘了來到溫泉休憩小棧放鬆雙腳。在木造的小涼亭下，知本溫泉的泉水慰勞著旅人的辛勞，讓人忘卻一天的疲勞。如果擔心溫泉太熱，也可以選擇水流腳底按摩區，享受沁涼無比的山林湧泉洗滌汗水。除了舒爽的山泉水之外，也有豐富且安全的親水設施，相當適合在完成一日的山旅之後，縱情地放鬆一番。 園區內的水流腳底按摩區，直接取用知本的天然山泉水，是下山之後最好的慰勞。 攝影/周兆志

以孩童為本的自然體驗空間

除了逸趣橫生的野生動物與森林園區，知本自然教育中心也是生態教育的另類模範。只要走進這棟位於入口處的建築，孩童快樂嬉戲的笑聲，總是透著水泥磚牆悠悠傳出，讓人不禁感到無比好奇，這裡究竟有什麼特別的魔力？笑聲的背後，藏著台東原住民在八八風災後重建家園的感人故事。2009年，八八風災重創東海岸，驚人雨量沖刷下帶來超過一百五十萬公噸的漂流木；為了妥善利用這些木材，當時承德油脂公司李義發董事長於事後樂捐善款、並且在公東高工前校長黃清泰校長及相關人士的努力下，於廢棄的多良國小舊址成立「向陽薪傳木工坊」。 知本自然教育中心透過國立台北科技大學工業設計系莊文毅老師與在地木藝師傅合作，製作許多具有生態教育意義的教具。 攝影/周兆志

如今，知本自然教育中心2樓的木製教具，就是出自於國立台北科技大學工業設計系莊文毅老師和木工坊的原民匠師之手。不論是木製的球池、巨大的木頭巧拼、到一整面牆的木製立體彈珠台，都能讓孩子在玩樂的過程中，循序漸進認識不同種類的木材及知本地區的野生動物生態。 知本自然教育中心透過國立台北科技大學工業設計系莊文毅老師與在地木藝師傅合作，製作許多具有生態教育意義的教具。 攝影/周兆志

2012年知本自然教育中心成立後，知本國家森林遊樂區成為生態教育的重鎮。透過莊文毅老師與在地木藝師傅合作、結合中小學的戶外教學，中心在生態教育上取得了亮眼的成績，也成為在地木藝師傅發揮創意的基地。除了木製玩具之外，遊客中心2樓的「千根榕意境館」則是多媒體互動學習的體驗空間。以榕樹的根為意象，孩童穿梭在各個空間，透過遊戲、影片、互動裝置來認識知本。不論是知本的星空、穿山甲的生活型態、原住民神話中「神鹿與公主」的故事，都能在這裡一睹為快，相當適合親子同遊。 千根榕意境館有大量多媒體互動設施，相當適合親子同遊。 攝影/周兆志 千根榕意境館有大量多媒體互動設施，相當適合親子同遊。 攝影/周兆志

憑藉著專業的生態知識以及對於環境資源的創意利用，知本國家森林遊樂區不僅是健行旅遊的好去處，也是生態、環境教育的最佳場域。行走於林蔭間、期待和動物不期而遇，這樣的雀躍和驚喜吸引著遊人的眼光；原來，我們和森林可以如此貼近。

知本國家森林遊樂區

Add. 台東縣卑南鄉溫泉村龍泉路290號

Web. recreation.forest.gov.tw

Fb. 知本國家森林遊樂區-返璞歸真

Time. 07:00~17:00（7~8月07:00~18:00）