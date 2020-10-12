生態與人文 無盡藏 池南國家森林遊樂區

【撰文/董昱】

日出時分，太平洋上的日出霞光沿著山巒之間的縫隙，照亮了鯉魚潭與池南國家森林遊樂區，湖面上閃爍的金光和著清晨時分各式鳥類的清透啼鳴，彷彿吹奏著旅程的序曲，帶領人們走進一段由生態與人文構成的森林交響曲。

池南國家森林遊樂區位於知名旅遊景點鯉魚潭附近。園區主要分為兩個部分，分別是以鯉魚山為主體的健行步道群、以及保存伐木機具等文化資源的池南區。這裡有豐富的生態和歷史故事，能夠同時滿足戶外健行和人文旅遊的多元需求，也相當適合親子同遊。 日出時分，陽光從山巒的縫隙點亮鯉魚潭與其周遭的風景，是專屬於鯉魚山步道上的風景。 攝影/周兆志

鯉魚潭及縱谷風光 盡收眼底

早晨的湖光山色，輕撫著每一雙平時緊盯螢幕的疲憊雙眼。森林間的樹影搖曳、搭配著人們在遠處輕鬆的嘻笑聲，讓人們的心情不自覺的雀躍起來。緊鄰花蓮市南方的壽豐鄉，是花東縱谷的起點；壯闊又多變的地勢，加上豐富的天然資源，不僅在視覺上讓人難以忘懷，也讓人不自覺忘卻了繁忙又緊繃的都會生活。如果要為壽豐鄉尋找一個具代表性的景點，池南國家森林遊樂區可說是無出其右之選。池南國家森林遊樂區近170公頃，由9.93公頃的池南區與159.72公頃的鯉魚山步道區共同構成。 池南區內的生態資源相當豐富，也是環境教育最好的戶外教室。 攝影/周兆志

其中，鯉魚山步道區因高低差的劇烈變化，成了可以同時眺望鯉魚潭和花東縱谷的景點。相傳，原本在此地活動的太魯閣族人，從山上遠眺時發現，潭的形狀有如剛捕獲的鯉魚在跳躍，因而命名：鯉魚潭。這個100多公頃的縱谷之湖，是由木瓜溪支流上游襲奪花蓮溪支流所形成的堰塞湖。

源自於地底的湧泉，不斷為鯉魚潭注入活水，讓湖面終年清澈如明鏡，映射著周圍的千山萬水，綺麗山水總令人著迷。位於鯉魚潭南側的鯉魚山，海拔601公尺，沿著2、3公里長的步道徐徐登頂，鯉魚潭的風光從林間透出，舒緩了健行過程的疲憊。站在360度開闊視野的觀景台上，享受太平洋的寧靜湛藍，飽覽花東縱谷田野景觀及連綿不絕的海岸山脈，壯麗的風景為這趟幽靜的登頂之行留下雋永的回憶。 池南區內鋪設了平緩好走的無障礙步道設施；走在其中，芬多精的沐浴讓人暑意全消。 攝影/周兆志

多樣步道選擇 生態一把抓

不只有山頂的絕美景觀，鯉魚山步道群也為不同型態的山旅之行，提供了多樣的選擇和可能性。不論漫步還是疾走，多樣的路線在山上互相交錯，腳步間的節奏顯得自由且輕快。喜歡有點挑戰的山友，可以選擇垂直陡上的賞鳥步道，在鳥鳴聲中揮汗攻頂；腳程較慢的健行客，則可以利用野餐觀景步道和野趣步道調節體力，在樹蔭下緩步悠遊、享受森林浴。走進山林之中，巨大的九丁榕及筆筒樹遮蔽了頭頂的烈日，為大量的蔓藤植物提供棲息之所。 國家森林志工向遊客仔細介紹鯉魚山步道區珍奇的動植物。 攝影/周兆志

根據植物專家的統計，鯉魚山上孕育將近110多種蕨類，種類和數量皆相當可觀。此外，由於良好的天然環境，人們也能在大樹上看見中高海拔蕨類的蹤影；像是中海拔以上才能看見的馬尾杉，也能夠在海拔300公尺左右的亞熱帶闊葉林觀察到。對於熱愛植物觀察的人而言，鯉魚山步道區的森林是「大樹公寓」的最好註解。

從樹根到樹冠層，可以明顯看到不同物種的分布和生活樣貌。在樹的上層，形形色色的鳥類在此出沒，或啼鳴、或走跳；只要有耐心，更能看見紅嘴黑鵯、烏頭翁和五色鳥。稍微往下看， 豐富的附生植物更是目不暇給，靠近山頂的樹上，甚至可以看到野生的山蘇，優雅棲息在樹枝與樹幹之上。底層的部分，則有野生動物的生活足跡；不論是山豬的足印、或是穿山甲在土堆中挖鑿的洞穴，都讓鯉魚山步道區像是野生動物樂園，無處不充滿驚喜。 池南區內隨處可見的攀木蜥蜴。 攝影/周兆志 除了蜥蜴之外，園區內青蛙的數量和種類也相當可觀。 攝影/周兆志

哈崙林場的前世與今生

從鯉魚山步道區稍往北行，池南國家森林遊樂區的另外一個區域，則是生態教育和林業文化資產的集中地。池南區，前身為哈崙林場的交通轉運節點。對於在地人來說，那些只能在歷史書上看見的伐木工具和巨大器械，是池南國家森林遊樂區所守護的集體記憶，也是花蓮珍貴的文化資產。走入園區，映入眼簾的巨大空中索道，將旅人的視線牽引至雲霧背後的深邃林場歷史。 池南區內綠意環繞，除了林業陳列館之外沒有太多人工的建築，相當清幽。 攝影/周兆志

1918年，日本殖民政府的林野調查隊來到了花東地區，探勘人員沿著木瓜溪往山上挺進，發現了這片位於木瓜山事業區的茂密針葉樹林。1933年，花蓮港木材株式會社正式啟動，開啟了哈崙林場長達半世紀的伐木史。為了讓伐木作業更有效率，哈崙林場以池南區為起點，陸續興建了3段超過1公里長的空中索道；索道之間，以總長超過1萬公尺的森林小火車相互連結，讓伐木工能夠從海拔200多公尺的平地，快速來到海拔1800公尺的哈崙工作站進行伐木作業。 昔日要前往哈崙林場所使用的索道，如今也被保留下來成為珍貴的文化資源。 攝影/周兆志

隨著哈崙林場的蓬勃發展，業者後續又繼續往山上興建索道和鐵軌；即使以今天的工程技術來看，仍讓人感到震撼與不可思議。在這藏有無盡資源的森林之中，有伐木工人的歡笑，當然也有許多令人感嘆的悲劇與意外。隨著時間推進，人們對於森林保育和水土保持的觀念開始改變，哈崙林場最終也於1987年熄燈。儘管林場上的器械和軌道只能留在山區現場，這50多年來的伐木歷史與記憶，仍藉由池南國家森林遊樂區的創立而被保存。 園區內也保有林場使用的大型集材機，近距離觀賞時格外震撼。 攝影/周兆志

文史與生態的複合教室

時至今日，池南園區內部的索道，是哈崙林場目前唯一對外開放參觀的索道。索道附近的「採運機具展示館」，則保留哈崙林場的老照片及過去伐木工所使用的各式器械。此外，園區內也保留了過去山上所使用的高山小火車頭「蹦蹦車」，意思是過去載運木材時，車廂與車廂之間碰撞所發出的聲響。藉由大型設備的保存，人們可以遙想過去伐木產業的興盛，也能理解池南國家森林遊樂區在區位上的重要性。 池南區內除了有過去哈崙林場使用的火車頭之外，也有展示各式各樣的高山小火車。 攝影/周兆志 哈崙林場使用的蹦蹦車火車頭，得名於車廂和車廂之間碰撞所發出的聲音。 攝影/周兆志

領著一張充滿任務的學習單，孩童們透過環教老師的引導，在森林間快樂奔跑，尋找過往歷史的秘密。這是由池南自然教育中心開發的環境教育課程，讓大小朋友運用定向運動、或是室內講座的方式，窺探木瓜山事業區鮮為人知的伐木歷史。成立於2008年的池南自然教育中心，致力於打造親子合宜的木育教育體驗設及多樣化活動，透過五感體驗與木作玩樂過程中，喚起人們與樹木的自然連結，並瞭解林業經營脈絡與文化，學習木作運用於生活的事理。自然教育中心所規劃的專案活動只要事先預約，就能體驗到寓教於樂的生態課程。 林業陳列館內的展示中心，以活潑可愛的方式讓民眾認識木材與園區內常見的野生動植物。 孩童們透過環教老師的引導在園區內尋找過往歷史的秘密。 圖片提供/池南國家森林遊樂區 聽著國家森林志工生動又豐富的講解，過去昏黃的照片彷彿活了起來。 攝影/周兆志 聽著國家森林志工生動又豐富的講解，過去昏黃的照片彷彿活了起來。 攝影/周兆志

池南國家森林遊樂區的魅力蘊藏在穿梭古今與季節遞嬗間，昔日哈崙森林鐵道起點詮釋著森林遊樂的演進史，春夏之際賞螢觀花、秋季目賭赤腹鷹過境迷人景致、探索山鳥自在跳躍與清唱等驚喜，快來池南朝聖今昔呼應與山水相伴的浪漫，感受無盡的思索與感動吧。

池南國家森林遊樂區

Add. 花蓮縣壽豐鄉池南村林園路65號

Web. recreation.forest.gov.tw

Fb. 花蓮池南國家森林遊樂區

Time. 08:00~17:00