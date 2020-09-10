夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

【整輯/AH】

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！ 台北南京東店全新面貌登場是網美最愛。 攝影/李文欽

嚴選來自日本北海道優質昆布，完全不添加任何調味，釋放海洋的自然原味，16年來的好味道，「聚北海道昆布鍋」的金橙色昆布湯頭清爽甘甜，有淡淡昆布香。另有以白蘿蔔、洋蔥、蘋果等蔬果結合北海道昆布和味噌熬製的辛味噌昆布湯，以多種中式香料慢炒調製而成的昆布麻辣湯等，每一種都值得嘗鮮和回味。 台北南京東店全新面貌登場是網美最愛。 攝影/李文欽

視覺驚喜 札幌起司牛奶湯 雙人雪花牛肉瀑布

現推出北海道昆布升級版(湯底加價$55)，是網友票選No.1最愛牛奶湯。主廚以香濃牛奶富含膠質豚骨昆布湯底揉合出，源自於札幌的人氣美味鍋物「札幌起司牛奶湯」，最驚喜得是有熊出沒，附上一個可愛的奶凍北極熊，融入湯底讓味道濃郁，還有桌邊現刨起司服務美味更升級，香醇不膩口，推薦涮煮肉類主餐，現在無法出國，就讓這札幌起司牛奶鍋一解想念北海道之苦，令人難忘的銷魂滋味。 「札幌起司牛奶湯」，附上一個可愛的奶凍北極熊，融入湯底讓味道濃郁。 攝影/李文欽 源自於札幌的人氣鍋物「札幌起司牛奶湯」。 攝影/李文欽

喜歡吃香喝辣，那一定要吃季節限定鍋物(含主餐)的「激辛韭鬼牛雜鍋$598」，以日式辣粉、特製辛香料堆疊出豐富辣味層次，配上入口即化的軟嫩牛筋與牛肚、肥腸，加上韭菜滋味、濃郁開胃，激辛辣味一吃絕對上癮！建議再來一瓶北海道SAPPORO啤酒，夏季最佳爽感鍋物體驗，夏天就該這樣過！ 濃郁開胃的激辛韭鬼牛雜鍋一吃上癮，部分店鋪季節限定上市。 攝影/李文欽

總是帶來驚喜食材的「聚」，以小龍蝦為主的海鮮大滿足盛合，「獨享龍王海陸聚$868」除了一口氣吃到鮑魚、北海道干貝、蛤蜊、魚片等多種海洋原味，獨享一整隻小龍蝦，太超值！ 獨享龍王海陸聚。 攝影/李文欽

專為嗜牛肉者推出「雙人雪花牛肉瀑布$1,090」，現點現刨的原塊肉，肉量組合高達一公斤，如猛爆肉食系瀑布，適合無肉不歡的您，挑戰大口吃肉的絕佳享受。愛吃肉也愛海鮮，首選「雙人海陸聚」，整尾鮮魷、天使紅蝦、絕品大草蝦、鮮蝦等多款季節時令海鮮八拼乘船上桌，加上220克肉類主餐，一次雙享受兩種超人氣配料。 雙人雪花牛肉瀑布現點現刨。 攝影/李文欽 超澎拜的「雙人海陸聚」。 攝影/李文欽

熱情款待 享用自助野菜無限放題

8月起全新概念店鋪全新開幕，「聚北海道鍋物」全新面貌登場，空間融合日式祭典元素與時下最受歡迎的網美夢幻座位區，成為熱門打卡點，每桌桌面下貼心增設手機充電座。現在新型態店只要$268元，即可享用自助野菜無限放題，每日精選多款新鮮直送當令蔬菜、特色野菜，並依照季節替換；另有特色副食，昆布烏龍沾麵、日本讚岐烏龍麵、博多拉麵等，以及札幌風味牛奶與抹茶口味霜淇淋，做完美的結尾。 美國極上霜降和牛與1855安格斯黑牛。 攝影/李文欽

此外，現正推出多款海陸主餐新菜上市，精選海鮮四品加上肉盤的單人海陸聚，只要$498即可享用，CP值爆表！放縱系神級海陸雙拼、龍王蝦爆海鮮組合再加鮑魚、北海道干貝、蛤蜊、魚片等，絕對滿足、絕對飽足。有多久沒和家人好友聚「聚」了，美味鍋物讓彼此情感更加溫，當然一個人吃「聚」也很歡迎。

聚北海道鍋物

Web. www.giguo.com.tw

Fb. 聚 北海道昆布鍋