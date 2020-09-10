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不用出國 也能吃到享譽新加坡 米其林一星中餐廳

聯合新聞網 / Ciao潮旅
選用老母雞與豬骨以慢火熬製8小時的「翠玉白菜燉軟豆腐」。 攝影/Ray
選用老母雞與豬骨以慢火熬製8小時的「翠玉白菜燉軟豆腐」。 攝影/Ray

【撰文/Aries Huang】

國外旅遊最想念的滋味，幸好在台灣也吃得到，來自新加坡、連續四年榮獲米其林一星推薦的「莆田PUTIEN」中菜，是王品集團首次代理的國外知名品牌，堅持選用新鮮自然食材，保留烹飪精髓的莆田菜，吃一口就驚豔，連連讚嘆，現不用出國，也能享有這地道味。

「黃金荷葉包」酥脆外皮夾入醬香洋蔥肉絲內饀，真是絕配。 攝影/Ray
「黃金荷葉包」酥脆外皮夾入醬香洋蔥肉絲內饀，真是絕配。 攝影/Ray

動畫「料理鼠王」最後打動美食評論家的是一道媽媽做的家常菜，令人印象深刻，「莆田PUTIEN」餐廳創辦人方志忠先生就是舉家移居新加坡後，仍時刻懷念家鄉，外婆家獨有的莆田菜，於是在2000年創立「莆田」，想要將外婆留下的經典味道傳承與分享。

緣起於中國福建的莆田菜，屬於八大菜系的閩菜，除講究新鮮外，就是「家常」了，不過度調味和太嗆的辛酸辣，呈現食材最真實的原味，又因來自沿海，以海鮮居多，不吃牛肉。

道地莆田菜耐吃 會讓人想念和回味

「莆田」提供傳統莆田菜和新加坡料理，因此在空間設計上揉合了中式復古簡約風格，牆面與地板花磚帶來視覺的律動感，加上木百葉窗門、造型燈具，菜單封面是藍色水波紋，象徵海洋；整體洋溢悠閒輕鬆的用餐氛圍。

「莆田」SOGO百貨忠孝店12樓。 攝影/Ray
「莆田」SOGO百貨忠孝店12樓。 攝影/Ray
「莆田」SOGO百貨忠孝店12樓。 攝影/Ray
「莆田」SOGO百貨忠孝店12樓。 攝影/Ray

「莆田」SOGO忠孝店傅俊瑋主廚是首批到新加坡總店受訓的廚師，他說莆田菜就是堅持要求新鮮、好的食材，不做過多烹調，很像台灣菜，屬於耐吃會讓人回味不已，而這看似簡單的「家常菜」，其實並不好學，他也是磨合好久到熟練。

SOGO忠孝店傅俊瑋主廚，是首批到新加坡「莆田」總店受訓的廚師。 攝影/Ray
SOGO忠孝店傅俊瑋主廚，是首批到新加坡「莆田」總店受訓的廚師。 攝影/Ray

最能代表莆田菜，推薦「莆田十最」之中的三道，吃一口「酥炒芋心」，哇！難怪王品要把「莆田」引進台灣，精選大甲芋頭只取最好的芋心部份，先將芋心蒸鬆散再炸過，加入白糖、魚露炒製，再加點紫洋蔥，芋心外酥內糯，口感鹹甜兩味，停不下筷子。

讓人停不下筷子的「酥炒芋心」，外酥內糯、鹹甜兩味。 攝影/Ray
讓人停不下筷子的「酥炒芋心」，外酥內糯、鹹甜兩味。 攝影/Ray

喝一口「鎮店至寶－翠玉白菜燉軟豆腐」湯頭，真的會讓人想起媽媽的味道，選用老母雞與豬骨以慢火熬製8小時的濃湯，搭配自製豆腐、大白菜甜嫩菜心，炒過的蛤蜊、蝦米、五花肉片、蒜頭等，湯頭鮮甜濃醇、料多實在，也是忍不住一碗接一碗。考驗廚師炒功的「黃金荷葉包」，炸得金黃酥香的芝麻荷葉包，再將大炒、鍋氣十足的醬香洋蔥肉絲夾入，酥脆外皮香酥與內饀醬香，可口不油膩、真是絕配。

「黃金荷葉包」酥脆外皮夾入醬香洋蔥肉絲內饀，真是絕配。 攝影/Ray
「黃金荷葉包」酥脆外皮夾入醬香洋蔥肉絲內饀，真是絕配。 攝影/Ray

非常新加坡口味 味道多元而獨具特色

融合中式、東南亞與英葡的非常新加坡口味，首選經典菜「金絲麥片蝦」，將無鹽麥片、蛋絲等食材和酥炸鮮蝦拌炒，加點酥油，脆脆口感帶點奶香味，層次豐富，不容錯過的經典好菜。饕客首選「辣椒螃蟹」，新鮮進口大沙公、蟹螯肥美佐辣椒、番茄醬調製醬汁，微辣帶甜味，附上黃金小饅頭可直接沾醬汁吃，別有一番滋味。

「金絲麥片蝦」的酥炸鮮蝦沾附蛋絲和麥片，脆脆口感又帶點奶香味。 攝影/Ray
「金絲麥片蝦」的酥炸鮮蝦沾附蛋絲和麥片，脆脆口感又帶點奶香味。 攝影/Ray
饕客首選「辣椒螃蟹」，新鮮沙公蟹肉肥美飽滿。 攝影/Ray
饕客首選「辣椒螃蟹」，新鮮沙公蟹肉肥美飽滿。 攝影/Ray

點心「酥炸冰心榴槤」，酥脆餅皮包覆榴槤果肉慕斯順滑，搭配底層南瓜醬，不喜歡榴槤或是第一次嘗試吃榴槤的人，相信都會愛上。不要忘了來一杯新加坡的特色飲料「荔香馬蹄水」，選用荸薺、桂圓、無花果、茅根蒸約4小時，再與荔枝一起打成汁，清爽清甜、清熱解暑。

「酥炸冰心榴槤」，內餡濃郁又順滑、香氣十足。 攝影/Ray
「酥炸冰心榴槤」，內餡濃郁又順滑、香氣十足。 攝影/Ray
「荔香馬蹄水」清爽清甜、清熱解暑。 攝影/Ray
「荔香馬蹄水」清爽清甜、清熱解暑。 攝影/Ray

「莆田」現在於上海、北京、香港、台灣和東南亞等地有近70家分店，自2016年新加坡吉真那路老店摘得米其林一星後，連續四年上榜，同時也是許多名人、藝人、美食家的最愛，很高興免出國，就能吃到米其林星級美味。

「莆田」SOGO百貨忠孝店12樓。 攝影/Ray
「莆田」SOGO百貨忠孝店12樓。 攝影/Ray

莆田PUTIEN

Web. www.putien.com.tw

Fb. 莆田 享譽新加坡的中餐廳

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