軟嫩Q彈 來自台灣新鮮水果口感

【撰文/ Aries Huang】

炎炎夏日，吃一口QQ滑嫩的果凍布丁，煩躁的心情也會平息。「吃果籽Jeagueijih」精選台灣水果為主要食材，精心研發調製，果凍中還吃得到果肉，清新口感彷彿新鮮現採，無防腐劑、無人工著色劑、安全安心，再創造高品質伴手禮，大人小孩都喜歡，滿滿鮮果幸福味！

台灣自有水果王國的美譽，但有時生產過剩，農夫心血付之一炬的困境讓人看了不捨，有鑑於此，1990年成立、以果凍布丁甜品起家的「豐喜食品」廖憲平董事長於2008年在推出第一個自有品牌「塔吉特」千層蛋糕受到熱烈歡迎後，更在2009年創立第二個自有品牌「吃果籽」。 珍饌極享禮盒，原味大年輪、脆梅凍或桂花凍、鳳梨酥或桂圓酥、蒟蒻隨享盒AB兩種組合。 攝影/Ray

以「豐富、美味、健康、天然」的心承諾，優先採用台灣在地新鮮水果，製成各式MIT果凍布丁，同時也蘊含「吃果籽，拜樹頭」意涵，倡導知恩惜福，飲水思源。董事長更將產品包裝精美伴手禮，希望帶到國外，也可以宣揚台灣水果的優良品質。 高達50%鮮水果系列，有鮮芒果布丁、鮮桑椹果凍二種口味。 攝影/Ray

果汁蒟蒻 果凍布丁 吸凍飲三大人氣產品

以往大家喜愛的「果汁蒟蒻」，都要從日本代購，現在不用那麼麻煩，「吃果籽」首創台灣擠壓式小包裝設計的一口果凍，小小包好撕開、攜帶方便，有別於傳統式包裝，可避免小朋友誤食太大口噎著的風險。在地水果鮮榨成汁搭配30年製作果凍布丁技術，無添加防腐劑及消泡劑，食品成分標示清楚；芭樂、檸檬、芒果、草莓、百香果、荔枝、柑仔、優格等口味一次滿足，每種水果都是台灣驕傲，冷藏更好吃，咕溜滑順、一包接一包好吃停不下來。禮盒設計成小型隨享盒、典藏禮盒和容量多的家庭號，皆方便攜帶，送禮自用兩相宜。 首創台灣擠壓式小包裝設計的一口果汁蒟蒻。 攝影/Ray

讓人吃一口就驚艷的各式「果凍布丁」，皆是精心研發調製，果汁含量標示清楚讓人好安心。果凍布丁果汁10%系列，有芒果、草莓、鳳梨、荔枝四種口味。果汁35%系列，則真實保留水果香氣及原味，頂級黃金比例調配出獨一無二鮮果凍風味，有鮮芒果果汁布丁、鮮百香果汁凍、鮮荔枝果汁凍三種口味，濃濃果香、Q彈滑嫩，滿足品嚐的每一刻，並特別設計「籽金禮盒」12入/盒，華麗紫色外盒搭配金黃色緞帶，更顯送禮之大氣。果汁50%鮮水果系列，則有鮮芒果布丁、鮮桑椹果凍，口感猶如品嚐新鮮水果，吃得到鮮果果肉，散發濃郁果香，口感清爽無負擔。 水果含量高達50%的果凍布丁。 攝影/Ray 華麗感的籽金禮盒，12入/盒35%的「果凍布丁」。 攝影/Ray

吸的果凍，猶如手搖飲品的「吸凍飲」，同樣選用台灣在地盛產水果，文旦香柚、柳丁鳳梨、柑仔百香果三種口味，每杯均添加果汁含量達10%以上，無添加防腐劑及人工色素香料，更有別於一般傳統果凍，杯裝可帶著走，便利不沾手，新時尚選擇。另推出裝入12杯的吸凍禮盒，繽紛多彩的外盒包裝，用來送禮最受歡迎。 可以吸的水果，猶如手搖飲品的「吸凍飲」。 攝影/Ray

除了將水果系列的小蒟蒻、果凍布丁做成禮盒外，同時「吃果籽」為提升與豐富台灣伴手禮的內容，結合烘焙類食品，讓送禮者有更多的選擇，受禮者可以吃到更多元種類的精緻點心、賓主盡歡。「珍寶果酥禮盒」，經典鳳梨酥、桂圓酥。鳳梨酥內餡特別選用台灣土鳳梨、金鑽鳳梨混合調配出酸甜恰到好處的獨家配方。桂圓餡則是以煙燻碳焙桂圓作為主要原料醇香不膩口，獨家製作的熬煮技術更保留果味鮮甜，酥皮濃郁香氣，兩種口味雙重享受，帶來記憶深處中的美好滋味。 珍寶果酥禮盒，有經典鳳梨酥、桂圓酥。 攝影/Ray

「珍饌極享禮盒」送的好又送的巧，內含餡料逐層細心烘烤，職人用心製作出的日式年輪蛋糕，搭配上果汁蒟蒻隨享盒、經典鳳梨酥或桂圓酥，以及內藏大顆飽滿脆梅的脆梅凍或桂花凍等四款精選好禮。其它還有金典巧禮禮盒、金典綜合禮盒等，對於中秋節即將到來的送禮季節，您今年就不用煩惱了，「吃果籽」帶來滿滿的幸福滋味，吃的開心又安心！ 金典綜合禮盒，原味大年輪、脆梅凍或桂花凍、鳳梨酥或桂圓酥AB 兩種組合。 攝影/Ray 中秋節的最佳贈禮，金典巧禮禮盒。 圖片提供/吃果籽Jeagueijih

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